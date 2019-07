L'Oroscopo di domani giovedì 4 luglio 2019 è pronto a partire di gran carriera, ben disposto a mettere in chiaro chi potrà contare sull'aiuto delle stelle. Sul piatto della bilancia le previsioni zodiacali di questo giovedì: in analisi i settori della nostra quotidianità riguardanti l'amore ed il lavoro. Nel nostro caso le odierne 'indagini astrologiche' saranno senz'altro messe in relazione con i primi sei segni dello zodiaco. Dunque, focus esclusivamente su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine alla scoperta dei migliori e peggiori.

Prima di dare inizio alle analisi astrali, doveroso dare una notizia in anteprima: l'arrivo della Luna in Leone. Quando? Questo giovedì a partire dalle ore 05:19 del primissimo mattino. Dunque, si prospetta una giornata favorevolissima ai rapporti sentimentali e non solamente agli amici nativi nel suddetto segno di Fuoco. Infatti, parlando di segni al vertice della classifica di oggi, questo giovedì certamente a gongolare saranno gli amici nativi dell'Ariete e della Vergine, entrambi sottoscritti in periodo a cinque stelle.

Invece la giornata sotto analisi è stata messa in conto come negativa, secondo le previsioni zodiacali del 4 luglio, per coloro appartenenti al Toro: in questo frangente gli amici nativi nel poderoso simbolo di Terra avranno un bel po' da fare visto il probabile 'sottotono' in arrivo. Andiamo ai dettagli.

Classifica stelline 4 luglio

Particolarmente attesa, soprattutto per il valore in termini di positività che andrà ad attribuire a questo giovedì, in anteprima la nuova classifica stelline.

Come anticipato in apertura, a figurare tra i migliori del giorno risultano Leone, Ariete e Vergine grazie soprattutto alla bella presenza della Luna nel comparto del Leone. Vediamo allora come sono state distribuite le restanti stelle del giorno e, soprattutto, quanti e quali saranno i segni da considerare in probabile difficoltà. Il responso a seguire:

Top del giorno : Leone;

: Leone; ★★★★★: Ariete, Vergine;

★★★★: Gemelli, Cancro;

★★★: Toro.

Oroscopo di giovedì 4 luglio, amore e lavoro

Ariete - Questa parte della settimana per molti di voi Ariete partirà e chiuderà con abbondante serenità.

Parlando in linea generale, ci saranno momenti in cui le stelle sembreranno gridare a molti di voi di vivere a pieno la vita e non pensare a nulla: datevi da fare, oggi è arrivato il momento di impostare qualche buon progetto a lungo termine o avviare qualcosa di mai fatto prima. Secondo le previsioni di oggi, per quanto riguarda l'amore, sarete molto romantici e passionali in quanto favoriti da una meravigliosa Luna in Leone. Diciamo che avrete il desiderio di trascorrere una giornata con la dolce metà in tutta spensieratezza: ottima sarà certamente anche la serata se riuscirete ad organizzare qualcosa di speciale.

Single, la giornata si prospetta piacevolmente rilassante e alla portata. Non chiedete alle stelle emozioni galanti ma accontentatevi piuttosto di riuscire a vivere spensieratamente la vostra attuale condizione, ovviamente in funzione di quella futura. Nel lavoro, intanto, la giornata a metà della nuova settimana vi vedrà abbastanza indaffarati e, forse, anche molto affaticati. Calma, alla fine tutto ciò che avrete fatto sarà ampiamente ripagato e la soddisfazione vi renderà particolarmente felici.

Toro - Questo giovedì partirà sotto il poco raccomandabile periodo valutato con la spunta del sottotono, pertanto iniziate già da adesso con lo stare calmi e disimpegnati. Ai più irrequieti tra voi diciamo, invece di brontolare e sbuffare, di dare un po' di fiducia in più alle persone del vostro giro. Lasciatevi guidare da eventuali suggerimenti e siate pazienti. In amore pertanto, visto il frangente poco consono, sarà importante per voi Toro esprimervi in modo costruttivo con il vostro partner. La vostra proverbiale razionalità vi permetterà (in alcuni casi) di sorvolare dettagli che in precedenza avrebbero scatenato reazioni negative. Single, non sarà una giornata molto tranquilla nemmeno per voi: sarete in fase di riflessione e avrete bisogno di capire cosa vuole il vostro cuore. Nel lavoro, invece, dopo una lunga attesa, potrete raccogliere ciò che avete seminato. Aver pazienza alla fine potrebbe rivelarsi davvero una mossa vincente.

Gemelli - Giovedì di metà settimana pregno di novità, o almeno molto confortevole in fatto di soddisfazioni. In media diciamo che avrete parecchio da fare, qualunque sia la vostra attività, ma sarete contenti di farlo e non vi tirerete di certo indietro. Non mancheranno momenti di fatica, questo sì, ma saranno ricompensati dalla consapevolezza di aver dato sempre il massimo senza risparmio. In amore, visto il frangente abbastanza favorevole potrete approfittare per mettere in chiaro problematiche sentimentali aperte: vi sentirete generosi e pazienti per la felicità del vostro partner. Single, preparate pure un incontro con i vostri amici per questo fine settimana, ok? Stare in compagnia vi farà mettere in secondo piano qualche piccolo problema vissuto o che state vivendo in questi giorni: gli astri invitano a puntare tutto sulla ricerca della serenità. Nel lavoro, infine, un’eccessiva leggerezza potrebbe creare problemi riguardo ad un progetto importante: servirà più costanza e impegno.

Cancro - Giornata un po' al rallentatore, ma assolutamente da non denigrare, in quanto potrà senz'altro portare qualche inaspettata soddisfazione. La vostra indole curiosa vi porterà di certo sulla buona strada ed eventuali problemi potrebbero essere veramente alla portata: datevi da fare. Le previsioni di giovedì indicano un periodo abbastanza confortevole per ciò che riguarda l'amore. In coppia, un maggiore impegno nelle questioni riguardanti il menage sentimentale potrebbe risultare una mossa vincente: cercate di essere più presenti nella vita della persona a cui tenete, dedicando più tempo al rapporto, ok? Siamo certi che tutto andrà nel migliore dei modi. Single, un'amicizia che non frequentate da molto tempo vi darà conferma che (purtroppo) non è cambiato niente 'dall'ultima volta'. L'episodio sopracitato servirà a rafforzare la vostra convinzione: la prossima volta ignorerete del tutto la situazione e via, ognuno per la sua strada. Nel lavoro, la giornata in esame proseguirà al meglio: riuscirete ad organizzare l'attività portando a termine quasi tutti gli impegni.

Leone 'top del giorno' - Partirà benissimo questa parte della settimana, potenzialmente in grado di favorire azioni efficaci a sostegno del comparto sentimentale nonché di quello legato alle attività quotidiane. In generale giovedì si prospetta sì impegnativo ma molto facile da portar a buon fine, dunque da prendere con convinzione e spirito di adattamento. In amore la bella presenza della Luna nel segno sarà per voi Leone un vero e proprio 'asso nella manica'. Gli astri annunciano in coppia tanta passione sotto il tenue chiarore delle stelle. Per molti Leone tutta la serata certamente assumerà una vena romantica, quasi magica... Single, la buona fortuna vi sorriderà oggi o al massimo domani: in particolare sarà il momento di prospettare nuovi incontri da sfruttare in campo sentimentale. L'amore e l'armonia sono già stati programmati per voi dalle stelle quindi approfittate del giro buono e datevi da fare! Nel lavoro, dovrete essere flessibili e pronti ad afferrare le nuove esperienze qualora si dovessero materializzare. La vostra impulsività andrebbe un po' ridimensionata.

Vergine - La giornata in questione per molti di voi nativi della Vergine inizierà senz'altro con il piede giusto fin dal mattino. In conseguenza di ciò preparatevi a fare faville: in vista rilanci e messe a punto con alte previsioni di buona riuscita. Giusta la carica d'energia. L'oroscopo di domani 4 luglio consiglia, soprattutto in amore, di essere pronti a tirare fuori tutto il buon umore possibile. In coppia, visto il buon periodo, ad emergere sarà soprattutto la voglia di apportare qualche utile cambiamento alla solita routine quotidiana: sicuramente le stelle vi aiuteranno ad esprimere al meglio la vostra voglia di rinnovare. Single, l'atmosfera sarà molto tranquilla e priva di circostanze impegnative: chi vi circonda di certo sarà rassicurato nel vedervi così soddisfatti e fiduciosi per il futuro. Allora lasciatevi andare in serenità e fiducia. Amare e semplicemente farsi amare, questo è quello che conta, sappiatelo fin da subito. Nel lavoro alcune novità di prossimo arrivo stimoleranno a dare il meglio di voi stessi. Forse vedrete in prospettiva dei miglioramenti che potranno riguardare anche la vostra futura carriera.

