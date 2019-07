L'Oroscopo di domani lunedì 22 luglio 2019 prepara la strada alla ripartenza di una nuova settimana. Chissà quali saranno i segni favoriti in amore e nel lavoro? Diciamo subito che in questo caso, come ormai prassi consolidata, ad essere analizzati i soli simboli astrali rientranti nella prima sestina zodiacale. Dunque massima attenzione e curiosità alle stelle quest'oggi, anche in vista della nuova classifica stelline quotidiana incentrata ovviamente sui soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Allora iniziamo pure a dare voce al segno migliore del momento, giustamente valutato al 'top del giorno': l'Ariete. Il riservato segno di Fuoco potrà giovare della gradevole presenza della Luna nel segno, presente nel settore a partire dalle ore 12:02 di lunedì. Per quanto concerne la parte negativa del periodo invece, le previsioni zodiacali del 22 luglio indicano poche chance di cogliere a pieno gli obiettivi quotidiani prefissati per coloro nati sotto al simbolo dei Gemelli, nel frangente sottoposti al probabile periodo 'sottotono'.

Classifica stelline 22 luglio 2019

In questo contesto la nuova classifica stelline, quest'oggi interessante il primo giorno della nuova settimana, lunedì 22 luglio 2019. l prossimo lunedì, come da anticipazioni iniziali, vedrà il transito della Luna in Ariete, dispensatrice di ottime opportunità in amore oltre agli amici Ariete, anche a coloro del Cancro e della Vergine. In primissimo piano quindi i sentimenti, l'amicizia e tanta passionalità a tutto tondo con la parte finale di questa settimana.

Top del giorno : Ariete;

: Ariete; ★★★★★: Cancro, Vergine;

★★★★: Toro, Leone;

★★★: Gemelli.

Oroscopo lunedì 22 luglio, la giornata

Ariete: 'top del giorno' - Lunedì giornata favolosa, dedicata positivamente alle cose legate agli affetti o ai sentimenti più veri. Sotto protezione da una bella Luna in Ariete, tanti di voi nativi non avranno particolari difficoltà nel risolvere problemi sentimentali anche abbastanza impegnativi.

Secondo le previsioni di oggi infatti, sempre per ciò che riguarda l'amore, tutto procederà senza problemi: finalmente potrete dire di aver raggiunto una bella sintonia nel rapporto. D'obbligo quindi iniziare a programmare (anche se c'è ancora tempo) il prossimo weekend: ne siamo certi, sarà all'insegna della passione più sfrenata. Single, avete determinazione da vendere perciò potete certamente ottenere quello che volete: buttatevi, e conquisterete chi ha attirato la vostra attenzione...

Nel lavoro, la vostra intraprendenza vi farà scorgere delle nuove ed allettanti occasioni di guadagno. Approfittatene e poi godetevi eventuali buoni risultati che senz'altro otterrete.

Toro - In arrivo un lunedì 22 luglio giudicato 'buono' dall'Astrologia di vostra competenza. Diciamo che la giornata d'inizio settimana oltre che bella nei riguardi di affetti e sentimenti in generale sarà anche positiva in molti altri settori della quotidianità.

In amore, sarà una giornata un po' delicata: dovrete essere pazienti, spiegare e rispiegare le cose a chi di dovere per essere certi che abbia capito. La complicità familiare sarà un aiuto prezioso per affrontare certe situazioni un po' in crisi. Single, questa sera attenti a non farvi sfuggire qualche buona occasione. Se non darete ascolto alle stelle, alla fine potreste davvero rimpiangere questa nuova opportunità. Consigliamo di mettere l'ansia da parte cercando di dare risalto alle vostre migliori qualità. Nel lavoro, curate un po' di più i rapporti con i colleghi, privilegiando collaborazione e rispetto. In un ambiente unito, è risaputo, si lavora con più entusiasmo e meno fatica.

Gemelli - Si preannuncia una giornata abbastanza difficile da sbarcare. Infatti questo inizio settimana per voi Gemelli è stato classificato con le tre stelle interessanti i frangenti 'sottotono'. Dunque, cosa aspettarsi dagli astri questo lunedì? Diciamo che, tra le tante, potreste avere momenti stressanti con difficoltà nel riprendere i ritmi abituali. In amore, in più di qualche caso potreste essere un po' distanti e freddi nei confronti della persona amata: non dimenticate che un buon dialogo potrebbe dare quella spinta che manca alla vostra vita sentimentale, quindi perché metterlo in secondo piano? Parlate pure dei vostri sogni/problemi con lui/lei, sicuramente arriverete a conclusioni appaganti per entrambi. Single, una persona potrebbe sapere più di quanto vorrebbe far credere: prestate solo attenzione a eventuali esperienze 'stravaganti' di quest'ultima. Nel frattempo, iniziate pure ad affilare le vostre armi! Nel lavoro, non prendete troppo sul serio certe dicerie sul vostro conto, adottate un atteggiamento severo e procedete risoluti verso gli obiettivi prefissati.

Cancro - Il prossimo 22 luglio sarà una giornata sicuramente all'insegna della vitalità e della buona voglia di fare. Appoggiati alla grande da astri vincenti e convincenti, non avrete altro che occhi per partner, amici e settore famiglia, ovviamente sostenuti da un buon dialogo e da tanta voglia di venirsi incontro. Le previsioni di lunedì indicano il settore dedicato all'amore sicuramente portatore di notizie positive. In coppia cogliete il momento giusto, questo, per parlare alla persona che amate di quel progetto (che sapete) in grado di cambiare radicalmente e piacevolmente la vostra vita. Single, giornata brillante e generosa. Con la persona che vi sta a cuore provate a riscoprire quella vostra carica di simpatia unita al sano feeling che vi ha sempre contraddistinto: fatevi venire un’idea piccante, ok? Nel lavoro, le stelle sembrano essere in ottima posizione. Perché non approfittare per osare nuovi investimenti oppure per aumentare le entrate? Dai, è ora di mettere a frutto nuovi e vecchi insegnamenti o esperienze.

Leone - Questa parte della settimana si prevede discreta per tanti di voi Leone. Diciamo pure che sarà un lunedì abbastanza sopportabile, anche se in parte flemmatico e poco reattivo alle vostre attese in quanto sottoposto ai soliti alti e bassi quotidiani. In amore, la giornata nei confronti delle persone che portate nel cuore non avrà grossi problemi: tutto procederà senza intoppi e vivrete un lunedì davvero non male. Diciamo che in tanti, soprattutto in ambito di coppia, riuscirete a ritagliarvi del tempo da spendere solo per voi due: era ora finalmente! Single, non offrite il fianco alle frustrazioni, siate più tranquilli e tolleranti con le persone che vi circondano. In taluni casi il consiglio è quello di valutare con maggiore perizia come metter mano ad eventuali situazioni che non vi piacciono più. Nel lavoro, gli astri vi suggeriscono di accettare nuovi incarichi o responsabilità solamente se sottoscritte da un compenso congruo e adeguato. Parlatene con chi di dovere e poi decidete.

Vergine - Le previsioni zodiacali sulla giornata di apertura della nuova settimana, a molti di voi della Vergine non darà particolari problemi o seccature. In generale, si annuncia un periodo di grande vivacità, pervaso da una spensierata gioia di vivere. Le stelle illumineranno soprattutto la vostra vita di società e tutto andrà secondo le aspettative comuni. L'oroscopo di domani 22 luglio consiglia in amore di essere un po' più intraprendenti e fiduciosi del solito. Sappiate che oggi e domani le stelle sono pronte ad esaudire quei progetti che tanto desiderate. Quindi, tirateli fuori dai cassetti e cominciate a parlarne con il partner, in modo da poterli realizzare insieme. Single, dovete credere di più nelle vostre capacità, cercando di essere meno critici verso voi stessi: il momento è favorevole, le stelle vi assicureranno una discreta fortuna mettendovi a disposizione le cose a cui aspirate di più. Nel lavoro, per ristabilire un certo equilibrio concentratevi pure sugli obiettivi che intendete raggiungere. Possibili delusioni e/o pettegolezzi andranno decisamente 'buttati' fuori dalla vostra mente.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.