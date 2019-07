L'Oroscopo di domani 16 luglio 2019 è arrivato all'appuntamento con le attesissime previsioni, in questo caso relative ai primi sei segni zodiacali. Pronti a mettere le mani su consigli e dritte per la giornata di martedì? Certo che si, pertanto inizieremo di buon grado ad anticipare qualcosa in merito ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Diciamo subito che, nella sestina analizzata in questo contesto, ad avere ottime chance in amore come pure in campo lavorativo sarà senz'altro il Cancro: il sensibile segno d'Acqua è stato valutato in questo caso con la massima positività espressa dalla posizione 'top del giorno'.

Pubblicità

Pubblicità

Tra gli altri favoriti del momento anche Ariete e gemelli, valutati con sufficiente positività e senz'altro meritevoli di avere a corredo le quattro stelle della routine e della stabilità. Purtroppo, a non reggere il confronto con i tre fortunati segni appena citati, secondo le previsioni zodiacali del 16 luglio, coloro aventi nel proprio Tema Natale il simbolo del Toro: in questo frangente al poderoso segno di Terra si prospetta un periodo segnato dallo stressante 'sottotono'. Passiamo dunque a svelare la scaletta con le stelline per poi dare il via con le predizioni segno per segno.

Pubblicità

Classifica stelline 16 luglio 2019

L'Astrologia è pronta a dare il benestare a quei pochi segni valutati in periodo positivo. Il 16 luglio, come già anticipato anche in altri contesti, ci sarà l'influenza della Luna in Piena in Capricorno, del Sole e Venere in Cancro con Marte e Mercurio stabili in Leone. A fronte di tale quadro astrologico prende vita la nuova classifica stelline interessante il giorno 16 luglio 2019.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

A seguire, il risultato delle analisi astrali inerenti gli ultimi sei dello zodiaco, espresso come sempre con le stelline a corredo dei segni:

Top del giorno : Cancro;

: Cancro; ★★★★★: Ariete, Gemelli;

★★★★: Leone, Vergine;

★★★: Toro.

Oroscopo martedì 16 luglio, la giornata

Ariete - Giornata quasi sicuramente ottima su molti fronti, quindi valutata nelle previsioni di oggi con le cinque stelle riservate ai frangenti fortunati.

in generale diciamo che la sfera emotiva tenderà sempre di più alla stabilità e avrete finalmente quella pace interiore tanto desiderata. Secondo le previsioni di oggi, per quanto riguarda l'amore, si attende soprattutto una girandola di emozioni, mille desideri e un pizzico di fortuna che non guasta: se gestiti con sapienza ed intelligenza non mancheranno di regalare soddisfazioni infinite. In coppia, sarete ben felici di vivere una giornata sicuramente movimentata, ma capace di regalare emozioni splendide.

Pubblicità

Single, l'amore potrebbe risvegliarsi nel corso della giornata, dunque chi lo cerca potrà incontrare nuove persone e, tra queste potrebbe scattare la cosiddetta 'fiamma della passione'. Nel lavoro invece, potreste avere la sensazione che nulla sia in grado di soddisfare la vostra voglia di miglioramento o di ambizione: non è che (forse...) state mettendo un po' troppa carne al fuoco? Dice il saggio: 'Il troppo storpia!', meditate.

Pubblicità

Toro - Una giornata classificata secondo le vostre effemeridi quotidiane con il segno del 'sottotono'. In alcune situazioni, forse, vi sentirete un po' più vulnerabili del solito: non abbiate paura, soprattutto perché nessuna conseguenza negativa vi aspetta all'angolo. In amore, se riuscirete ad aprirvi con lui/lei, potrebbe essere un periodo di piacevoli sorprese, sicuramente in grado di spazzare via tutti i brutti pensieri. Quindi, metteteci tutto l'impegno possibile e nel contempo rilassatevi. Single, molti di voi invece dovrete accettare la vita per quel che è: una ruota che gira, che a volte porta lontano e altre prova a schiacciarvi! Consiglio: tenete duro, arriveranno certamente tempi migliori (non nell'immediato comunque!). Nel lavoro infine, poche novità: cercate di fare attenzione alle azioni impulsive e alle decisioni affrettate che potranno avere conseguenze disastrose nel futuro. Alla portata una trattativa in corso ma solo se saprete concluderla subito, senza perdere tempo prezioso.

Gemelli - Partirà molto bene questa parte della settimana con un martedì in linea con i vostri migliori desideri. Se saprete giocare bene e velocemente le vostre carte, ovviamente senza aver fretta di concludere, forse porterete a casa più di un’ottima soddisfazione. In amore, pertanto, si consiglia di sfruttare il momento buono per mettere a segno qualcosa di importante. In coppia soprattutto, grosse occasioni in arrivo nei comparti legati sia al puro sentimento che nelle normali attività quotidiane. Nel rapporto, con facilità esprimerete ciò che sentite dentro, sia con le parole che con una piacevole intesa fisica: che bello! Single, a voi le stelle consigliano di organizzare la giornata a vostro piacimento, cercando di dedicare maggiori attenzioni a quella persona che da tempo bussa alla porta del cuore. Potrebbe essere benissimo un amico/a che ha bisogno inizialmente di incoraggiamento: non tiratevi indietro, alla fine potrebbe nascere un'intesa destinata a divenire 'qualcosa di più'. Nel lavoro altresì, poche novità: sarete motivati a svolgere i vostri compiti a ritmo sostenuto ma senza sentirne il peso. In molti risulterete motivati svolgendo tutto quello che sarete chiamati a fare. Attenzione ai dettagli.

Cancro 'top del giorno' - Partirà benissimo la giornata del 16 luglio in questa settimana appena iniziata, senza troppi fronzoli a cui prestare attenzione. Diciamo che gran parte del periodo sarà tranquillo, lineare soprattutto nei confronti dei sentimenti e nei rapporti familiari. Le previsioni di martedì, parlando d'amore, invitano a mettere in campo qualcosa di interessante. Visto l'ottimo momento, il vostro obiettivo dovrà essere in primis quello di mantenere una certa stabilità affettiva: cercate nel possibile di assicurare solidità al rapporto, il resto verrà da sé. Sempre in campo sentimentale, parlando in generale, una Luna favorevole darà il suo contributo ma il buon esito in certe situazioni sarà attribuibile solo a voi e al vostro partner. Single, se sorridete la vita vi sorriderà, invece se siete tristi la vita non farà altro che ricambiare offrendo altrettanta tristezza! Questa breve riflessione oggi vale per voi una fortuna, sappiatelo: a volte basta credere nelle cose... Nel lavoro, diciamo pure che sarà un buon momento per trovare nuovi sbocchi all'attività di sempre. Oppure, visto il buon periodo, anche per creare una diversa opportunità di guadagno.

Leone - Il prossimo giovedì si preannuncia come una giornata abbastanza monotona, a tratti persino un po' stancante, tuttavia mai del tutto negativa. Se saprete sorridere il mondo vi sorriderà a sua volta e finalmente potrebbe arrivare una giornata in cui sarete in grado di respirare un po' di serenità. In amore, lo schema Giove-Marte tra loro in perfetto trigono astrale, con sullo sfondo il discreto rapporto in essere con la Luna in Capricorno, renderanno sufficientemente vivi i rapporti sentimentali e di amicizia. In coppia, possibilità di rimediare a piccoli problemi dovuti ad incompatibilità di carattere. Single, gli incontri promettono bene, quindi aprite il vostro cuore e lasciate spazio all'amore, vedete che non ve ne pentirete. In generale, se adotterete un atteggiamento perseverante avrete la possibilità di anticipare i tempi e di concludere anche qualche interessante conoscenza. Nel lavoro invece, impegnatevi di più se volete raggiungere risultati, ok? Smettetela di piangervi addosso ma armatevi di pazienza e cercate di portare avanti quel progetto che vi sta tanto a cuore, senza mollare.

Vergine - Il prossimo martedì in calendario, per la stragrande maggioranza di voi Vergine, diciamo che non sarà troppo difficile da affrontare, anzi. Troverete sul vostro cammino discrete possibilità di migliorare sia le condizioni relative al rapporto sentimentale che quello inerente la vostra attività lavorativo/professionale. L'oroscopo di domani 16 luglio consiglia in amore un attimino di riflessività in più: forse vi state adattando alle abitudini del partner senza considerare le vostre vere esigenze. Ci vuole un drastico quanto necessario cambiamento: iniziate e proponete. Volendo, specialmente in coppia, sarete animati da molta intraprendenza per questo dovete cercare di non affaticarvi troppo. Single, un incontro magico potrebbe spuntare all'orizzonte e avere tutti i numeri per diventare duraturo e certamente in grado di farvi sentire appagati. Per altri invece, una questione spinosa si risolverà al meglio: siate pazienti e armatevi di buona volontà, presto tutto si sistemerà. Nel lavoro, per chiudere, sarete molto produttivi, opererete con il sorriso sulle labbra e stelle vi porteranno fortuna e ridanno sprint ai vostri obiettivi.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.