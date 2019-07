L'Oroscopo di domani 9 luglio 2019 mette sotto torchio il cielo astrale del prossimo martedì, cercando appigli sicuri su cui poggiare queste nuove previsioni. Sotto analisi dalla nostra precisa ed affidabile (si spera) 'lente astrale' i primi sei segni dello zodiaco identificati, per coloro che non lo sapessero, in Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. L'Astrologia attuale risulta essere applicata al secondo giorno della corrente settimana, per la precisione la seconda del mese di luglio.

Siamo certi che il periodo porterà ottime soddisfazioni soprattutto a coloro ritenuti fortunati dalle attuali effemeridi. A proposito di fortuna, questa parte della settimana vedrà senz'altro sulla cresta dell'onda coloro appartenenti all'Ariete, al Gemelli e al Leone, trio valutato con le cinque stelle della buona sorte. Altresì, l'Astrologia applicata alla giornata del 9 luglio è ben felice di annunciare un periodo abbastanza positivo per Cancro e Vergine, entrambi considerati a quattro stelle.

Per quanto riguarda gli altri segni, le previsioni zodiacali del 9 luglio annunciano un periodo abbastanza in salita soprattutto agli amici nativi del Toro, purtroppo sottoscritti con tre stelle relative ai frangenti 'sottotono'. Andiamo pure a dettagliare in profondità i singoli segni, subito dopo aver dato voce alla scaletta con le stelle del giorno.

Classifica stelline 9 luglio 2019

Pronti a scoprire quali saranno i segni più fortunati del prossimo martedì?

La risposta come sempre arriva direttamente dalla nostra intramontabile classifica stelline, nel contesto riguardante il giorno 9 luglio 2019. Il periodo in arrivo vedrà avere la meglio, astrologicamente parlando e come già annunciato in apertura, coloro appartenenti ad Ariete, Gemelli e Bilancia, meritatamente classificati a cinque stelle. Intanto, a poca distanza da questi ultimi troviamo altri due segni tutti perfettamente allineati e alla pari con quattro stelle: ansiosi di sapere quali sono?

Bene, a seguire la classifica dal migliore al peggiore:

★★★★★: Ariete, Gemelli, Leone;

★★★★: Cancro, Vergine;

★★★: Toro.

Oroscopo martedì 9 luglio, la giornata

Ariete - Giornata della settimana appena avviata messa in preventivo con le cinque stelle della fortuna. Per voi Ariete si preannuncia una grande serenità interiore e un'ottima forma fisica: vi conforta tale previsione? Bene, allora preparatevi a novità molto appaganti in molti settori. Secondo le previsioni di oggi, per quanto riguarda l'amore, visto il momento perfetto, la tenerezza cederà il passo alla passione con un'intensità tale che forse non ricordavate da giorni.

Diciamo che soprattutto in coppia sarete un vulcano d'idee stuzzicanti in grado di dare soddisfazione alla persona che avete nel cuore: ergo, chi amate difficilmente potrà annoiarsi. Single, questa sarà una giornata interessante se state cercando di ritrovare la strada della felicità: non è una novità che, ogni tanto, per non sentirvi smarriti abbiate bisogno di trovare le giuste complicità sentimentali. Nel lavoro presto le cose si sbloccheranno e, bandita ogni incertezza ritornerete ad essere attivi e vincenti come non mai.

Allora datevi da fare con idee, proposte o progetti: questo è il tempo più adatto per farlo.

Toro - Il prossimo martedì in imminente arrivo sarà indirizzato verso una giornata piuttosto noiosa. Preventivata dall'Astrologia quotidiana in gran parte 'sottotono', a molti di voi Toro questa parte della settimana non darà tante opportunità su cui contare. Secondo i nostri recenti studi sulle effemeridi quotidiane di vostra competenza, massimo autocontrollo in special modo per quanto riguarda l'amore: avete mai fatto caso che è sempre la vostra vena polemica a favorire la nascita di scontri e discussioni varie? Bene, allora oggi sarà di certo la giornata ideale per concedervi una pausa da tutto e tutti. Concentratevi solo su voi stessi, esaminate i vostri comportamenti più recenti in modo da prendere coscienza su dove o su cosa metter mani. Single, a voi invece carta bianca, soprattutto a chi ha un sogno nel cassetto da realizzare, fosse anche una semplice serata da passare con una persona 'speciale'. Volete un buon consiglio? Rilassatevi! Siate meno sospettosi, godetevi la bella intesa con chi vorrebbe farvi il filo. Nel lavoro, eventuali appoggi o la disponibilità che troverete nell’ambiente professionale potranno agevolare la riuscita dei vostri progetti o fungere comunque da stimolo.

Gemelli - Giornata a cinque stelle per voi dei Gemelli, valutata in base alla qualità degli astri risulta essere quasi perfetta in ogni campo. In generale le disposizioni astrali del periodo, con in primis una meravigliosa Luna in Bilancia, veglieranno sulla buona armonia della giornata, quindi non avrete pressoché alcun problema in tal senso. In amore, stare con la famiglia vi renderà felici e sereni. Dunque, passate pure del tempo con coloro che vi sono vicini da sempre, senz'altro gioirete del calore affettivo che vi arriverà dalle persone che quotidianamente dimostrano di amarvi. Single, il cielo sarà a vostra completa disposizione, vi aiuterà a essere brillanti e a suscitare simpatia. Visto il buon momento, gli astri incoraggiano a passare all'azione! Nei rapporti interpersonali, intanto, sarà facile concludere una nuova conoscenza, il che risulterà più interessante del previsto. Nel lavoro, buone notizie in arrivo per quelli come voi che sono (o saranno) stati scelti per partecipare ad un corso di aggiornamento professionale: sicuramente potrà aprirvi nuovi sbocchi professionali in futuro.

Cancro - La giornata del 9 luglio è prevista in gran parte semplice e ordinaria. Con astri parzialmente a favore avrete poche difficoltà nell'esprimere tutto il vostro potenziale in diversi settori. In buona evidenza intanto l’intesa con le persone del vostro giro: ottimi i rapporti con amici, parenti, familiari portati avanti con indubbia intelligenza. Le previsioni di martedì intanto annunciano in amore una discreta stabilità: quel vostro ultimo progetto potrebbe risultare molto convincente e facile a realizzarsi; sarà importante iniziarlo, se non immediatamente almeno in tempi brevi. Chi ha già una vita affettiva stabile potrà indirizzare la voglia di novità all'interno della relazione sentimentale, magari inventando nuovi modi per stare insieme. Single, a molti di voi comincerà a pesare questa condizione, tanto da avvertire il bisogno impellente di avere qualcuno vicino. Non riusciamo a capire che cosa state aspettando: dai, datevi da fare! Nel lavoro infine, sarete influenzati in massima parte dalle vostre pulsioni, e questo potrebbe essere pericoloso in certe situazioni. Siate cauti soprattutto con le spese, specialmente per quanto riguarda gli acquisti di una certa rilevanza.

Leone - Il giorno analizzato in questo frangente si presenterà ottimo sotto svariati aspetti. Il migliore senz'altro sarà sul lato parentale o delle amicizie strette. Per quelli con un invito a pranzo o cena, prendete nota: troppo cibo, condimenti e alcolici come pure le sfiziose bollicine saranno per molti di voi 'puro veleno', sia per la linea che per lo stomaco, sappiatelo! In amore intanto, il cielo vi addolcirà rendendovi sensibili ad ogni qualsivoglia manifestazione affettiva. Avrete piacere nel dare e ricevere coccole e carezze; in questo caso il consiglio è di sfruttare al massimo la giornata con le stelle pronte ad aiutarvi a comunicare con il partner in modo positivo. Single, se siete ancora in questo status, ovviamente non per scelta, un vostro progetto esclusivo (chiamatelo pure 'sogno nel cassetto'), potrebbe davvero trasformarsi in vera ed interessante realtà. Importante sarebbe crederci: che ne dite? Nel lavoro, sarete chiamati ad impegnarvi nel far quadrare i vostri conti: occhio ai contratti. Invece altri di voi dovrebbero tener conto del fatto che la realtà è fatta di conflitti e dialettica tra opposti, quindi in eventuali scarsità di argomentazioni sarebbe meglio aggirare ostacoli anziché cozzarvi contro (a buon intenditor...).

Vergine - La giornata sarà mediamente vivibile in più di qualche frangente, anche se in certi casi potrebbe restituire qualche problema maggiore con il quale confrontarsi. Diciamo che questa parte della settimana andrà bene inizialmente e meno bene nella parte finale. In generale il periodo, valutato a quattro stelle, influirà decisamente sul comparto sentimentale. A fronte di quanto appena evidenziato, l'oroscopo di domani 9 luglio consiglia in amore di tenere il solito comportamento. Soprattutto in coppia avrete discrete opportunità per rinnovare eventuali rapporti un po' logori. Dunque, momento adatto per 'osare', per guardare avanti con fiducia e/o fare progetti interessanti il futuro prossimo, ovviamente da programmare tassativamente in due. Single, periodo impegnativo per quanto riguarda le faccende sentimentali. Occorrerà molta pazienza e senso della misura: invece di andare in affanno nel tentare di centrare alcuni obiettivi che vi premono converrà stare calmi per un po'. Nel lavoro, la disciplina e la pazienza saranno le vostre carte fortunate da tirare fuori al momento opportuno. Forse, avrete davanti ancora una lunga attesa prima di poter mettere in atto i vostri piani ma andrà bene anche questo.

