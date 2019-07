L'Oroscopo di domani mercoledì 24 luglio 2019 riapre le valutazioni relative ai singoli giorni della settimana spostando l'attenzione sul prossimo mercoledì. Ad essere direttamente interessati, per quanto riguarda le nuove predizioni astrali nonché la classifica quotidiana, in questa sede sono esclusivamente Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Partiamo subito da quest'ultimi con la nostra anteprima mettendo in luce gli antipodi della scaletta svelando i segni migliori e peggiori del momento.

Diciamo subito che, vista la splendida Luna nel segno presente nel comparto a fine giornata, ad avere grandi opportunità da spalmare nei settori legati all'amore come anche nel lavoro sarà il Toro. Il puntiglioso segno di Terra potrà contare su uno splendido periodo, in questo caso valutato al 'top del giorno'. A dare compagnia al Toro in cima alla scaletta riservata ai simboli astrali più fortunati, senz'altro Gemelli e Leone, entrambi sottoscritti con le cinque stelline della buona sorte.

Al contrario invece, le previsioni zodiacali del 24 luglio annunciano situazioni difficili per coloro nativi sotto il segno della Vergine, nel frangente sottoposti a turbolenze astrali di notevole portata. Pronti a scoprire qualcosa di più in merito alla giornata sotto esame? Bene, iniziamo pure a mettere in chiaro la scaletta con le stelline al completo e, subito dopo, le predizioni su amore e lavoro per i segni della prima tranche zodiacale.

Classifica stelline 24 luglio 2019

Vogliosi di conoscere la nuova scaletta giornaliera riguardante i primi sei segni dello zodiaco? Allora, senza alcun tentennamento in merito, passiamo a dare lo spazio che spetta all'attesissima classifica stelline impostata sulla giornata di mercoledì 24 luglio 2019. La scaletta in oggetto e stata approntata da poco, certamente sarà in grado di dare soddisfazioni ma anche di lasciare un po' d'amaro in bocca a seconda del segno d'appartenenza.

Prima di passare ai dettagli in modo completo è d'obbligo mettere la corona sulla testa del segno più fortunato: il Toro. A questo punto vi lasciamo a meditare sulla scaletta seguente, come da copione sempre sintetizzata al massimi, chiara e pronta a soddisfare (si spera) molte delle vostre aspettative. A seguire il resoconto astrale segno per segno:

Top del giorno : Toro;

: Toro; ★★★★★: Gemelli, Leone;

★★★★: Ariete, Cancro;

★★★: Vergine.

Oroscopo mercoledì 24 luglio, amore e lavoro

Ariete - Nella norma e senza troppe pretese si avvierà e finirà questo terzo giorno della settimana per voi Ariete.

Anche se non a tutti, la voglia di essere protagonisti, di dire la vostra in modo autorevole non mancherà di certo in queste ore: avrete energie, argomenti e opportunità per imporvi e far valere le vostre ragioni. Secondo le previsioni per quanto riguarda l'amore, specialmente nei confronti del partner sarete un tutt'uno. Quindi, più che positiva la sintonia di coppia: tra di voi vi sarà una perfetta simbiosi che vi permetterà di vivere una giornata in serena armonia con chi amate.

Single, per qualcuno di voi non si esclude un’attrazione fatale dagli esiti negativi: la sensualità crescerà a dismisura ma potrebbe finire colorata d'amarezza! Nel lavoro intanto, il momento invita a mettere da parte eventuali supposizioni o preconcetti: basatevi su prove certe. Soprattutto, visto l'attuale quadro astrologico, si consiglia di fare nulla di più di quello che vi è normalmente richiesto.

Toro 'top del giorno' - Si preannuncia per molti Toro una splendida giornata, giusto per non dire 'favolosa'. Valutata dall'Astrologia come super-fortunata, a dominare la scena a metà settimana sarà l'arrivo della Luna nel segno. Di certo la 'musa dei poeti' porterà grandi risultati soprattutto in campo sentimentale e maggiormente da metà pomeriggio. In amore, l'ingresso nel comparto della luna favorirà alla grande i rapporti sentimentali in generale. In coppia, il partner tesserà le vostre lodi crogiolando i vostri sogni nella gioia della passione più sfrenata, passando dei bellissimi momenti insieme. Single, preventivata liscia quasi tutta la giornata, soprattutto nel rapporto con chi avete a cuore. Molti lamentano un abbassamento dell'attrazione: non temete, giocate bene i vostri assi e gli astri faranno il resto. Nel lavoro, l'impegno sarà al primo posto e farete di tutto per farvi largo dimostrando le vostre carte vincenti: complimenti! Chi è in proprio potrebbe veder risalire in modo discreto le proprie finanze.

Gemelli - La giornata si presume possa essere più che ottima, certamente idonea a regalare novità interessanti e sorprese in molti settori. Con consapevolezza dei propri mezzi e con una marcia in più, senz'altro questa parte della settimana non lascerà affatto insoddisfatti. In generale tutto filerà come previsto e, con il perfezionamento di un paio di dettagli e qualche piccolo accorgimento, riuscirete ad organizzare qualcosa di magnifico. In amore, mettete pure in conto una splendida giornata all'insegna delle romanticherie e della passionalità. Prendete la palla al balzo e, senza stare lì a pensarci troppo su, organizzate una cenetta o un'uscita serale impostata sul 'detto, fatto!'. Dateci dentro, le stelle saranno tutte di parte senza problema... Single, gli astri del momento consigliano certamente di affidarsi ciecamente alla buona sorte: a qualcuno potrebbe presentarsi l'occasione, servita (guarda caso) su un bel piatto d'argento, ad hoc per togliersi quel fastidioso 'sassolino' dalla scarpa. Nel lavoro, una nuova proposta potrebbe rivelarsi molto interessante: valutate se è il caso di prenderla in considerazione.

Cancro - Una giornata esattamente in linea con quanto di meglio stavate aspettando. In tanti invece, non avrete di certo peli sulla lingua e sarete agguerriti più che mai: pronti ad inseguire i vostri obiettivi? Bravi, fatevi valere. Le previsioni di mercoledì annunciano in amore non troppa affidabilità. Dunque, quello che farete di buono sarà solo merito del vostro buon impegno, specialmente in coppia: fate solo attenzione a non provocare i partner Ariete e Capricorno, potrebbero nascerne discussioni senza fine: odiate le discussioni infinite, vero? Single, potrebbe essere un giorno decisamente importante nel quale riuscirete, grazie all'intelligenza, a porre le basi per una vera rivoluzione a livello sentimentale. Potreste perfino avere un turbolento ritorno di fiamma: sappiate che qualcuno ancora vi porta (in segreto!) teneramente dentro il cuore. Dite, sareste pronti a riallacciare una vecchia storia? Nel lavoro, intanto, qualcuno potrebbe trovarsi tra le mani una questione abbastanza impegnativa, tale da stravolgere piani e serenità. Non esponetevi.

Leone - Si prospetta un periodo davvero fortunato per voi del Leone, diciamo che potrebbe anche continuare (in parte) la prossima settimana. Forse prenderete delle decisioni abbastanza importanti, il che vi aiuterà a coniugare più efficacemente l'attività lavorativa con la vita familiare. In amore, sarà un mercoledì 'da urlo' per tanti, a partire già dalla prima mattinata. I rapporti interpersonali andranno a gonfie vele soprattutto nei riguardi dei nuovi sentimenti che usciranno rafforzati. I dissidi in coppia potranno avere la giusta soluzione. Single, nuove conoscenze potrebbero essere in arrivo: a breve avrete la possibilità di iniziare una nuova relazione e, magari, anche di realizzare qualcosa di definitivo. Nel lavoro, non avrete troppo tempo per rilassarvi, passate ai fatti e organizzate la giornata nei minimi dettagli, ok? Cercate di fare attenzione alle azioni impulsive o alle decisioni affrettate che potranno avere conseguenze disastrose nel futuro.

Vergine - Il prossimo mercoledì partirà molto basso per voi Vergine. Comunque, anche se il periodo è stato valutato 'sottotono' in qualche caso potrebbero arrivare discrete opportunità: sfruttate il vostro buon temperamento, spesso trasmette intraprendenza e voglia di fare. L'oroscopo di domani 24 luglio consiglia in amore di stare lontano dai guai! Cercate di mantenere in primis una certa distanza dalle dispute con il partner. Visto il periodo, sforzatevi di essere più amorevoli verso la persona amata, occupandovi in prima persona dei suoi desideri e relativi bisogni. Single, avete il dubbio di non piacere alla persona che state cercando di sedurre? Calma, fatevi coraggio e provateci lo stesso: dice il saggio 'tentar non nuoce!'. Al contrario, il troppo desiderio di voler staccare la spina dalla solita routine potrebbe costare troppo caro: ne varrebbe la pena? Nel lavoro, per chiudere, un’eccessiva leggerezza da parte vostra potrebbe creare problemi riguardo ad un progetto importante. Quindi sarà necessario osservare un atteggiamento più costante ed in modo continuato.

