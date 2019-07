L'Oroscopo di domani 31 luglio 2019 riapre questa nuova tornata di previsioni annunciando un cambio di settore molto interessante in ambito astrologico. Curiosi di sapere quale potrebbe essere? Ebbene, pochi sono i dubbi in proposito: domani ad avere un meritato primo piano nel panorama zodiacale sarà senz'altro l'Astro della Terra. Infatti, a dare spettacolo nell'alto dei cieli in questo ultimo giorno del mese di Luglio sarà l'arrivo della Luna in Leone.

Intanto, prima di iniziare a mettere in chiaro i segni migliori e peggiori del periodo, ricordiamo ai più che ad essere messi sotto analisi in questa sede saranno solo i comparti dedicati al lavoro e all'amore, ovviamente indirizzata ai soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Bene, iniziamo a dare qualche breve anticipazione in merito ai segni valutati: diciamo subito che ad avere massima compatibilità con le attuali effemeridi saranno soprattutto gli amici nativi in Leone: la fortuna toccherà senz'altro il segno di fuoco appena citato, regalando una giornata molto intensa e soprattutto positiva per ciò che concerne l'ambito sentimentale/affettivo.

A non avere troppe noie nella giornata esaminata, altresì Ariete e Gemelli, entrambi sottoscritti con le cinque stelline della buona sorte. Infine, riguardo il momento 'no', quest'oggi le previsioni zodiacali del 31 luglio puntano decisamente l'indice in direzione del Toro: il puntiglioso segno di Terra dovrà sottostare ai capricci di Luna e Sole in contemporanea quadratura ad Urano, pianeta presente nel settore. Vediamo allora di scoprire maggiori dettagli anche nei confronti dei restanti segni.

Classifica stelline 31 luglio

Gli ultimi studi astrali hanno dato già i risultati richiesti in merito al grado di positività da attribuire alla giornata di giovedì 4 aprile. Iniziamo quindi, senza tergiversare, a togliere il velo alla nuova classifica stelline interessante il giorno 31 luglio 2019. A dare lustro alla giornata di metà settimana, come anticipato in apertura, il passaggio della Luna nel settore del Leone: pronti a scoprire quante stelline sono state assegnate dall'Astrologia al nostro segno zodiacale?

Allora, senza perdere ulteriori attimi, vediamo di dare valore al periodo in oggetto togliendo il velo dalla classifica completa posta a seguire:

Top del giorno : Leone;

: Leone; ★★★★★: Ariete, Gemelli;

★★★★: Cancro, Vergine;

★★: Toro.

Ariete, Toro e Gemelli

Ariete - Mercoledì giornata segnata come 'top', pertanto si prevede positiva al 100% e meritevole delle cinque stelle a corredo del segno. Secondo le previsioni di oggi per quanto riguarda l'amore, in questo periodo il rapporto con il partner sarà contrassegnato da molta dolcezza e tanta tranquillità.

Il sostegno offerto dalla Luna in Leone sarà incondizionato e questo renderà migliori le ore della vostra giornata. Single, le novità che stavate aspettando da un pezzo potrebbero essere più vicine di quanto possiate credere: tranquilli, con fiducia e pazienza tutto andrà per il meglio, ok? Nel lavoro infine, potrebbe essere giunto il momento di stringere nuovi rapporti professionali: la comunicazione sarà agevolata dalle influenze planetarie e tutto scorrerà a gonfie vele.

Coltivate queste ondate di novità facendole divenire parte della vostra routine.

Toro - Si preannuncia un mercoledì di mezza settimana davvero poco armonioso nell'insieme. In generale, ci sarà una sorta di resa dei conti e vi verranno avanzate delle richieste non del tutto piacevoli: preparatevi a mantenere la calma. In amore, se il partner sarà in vena di fare capricci in merito ad un vostro programma della serata, non disperate ma godetevi una ventata di libertà magari anche 'in solitaria' privilegiando la compagnia di buoni amici. Single, non trascinatevi dietro vecchi rancori, guardate avanti e sorridete: le persone intorno a voi percepiscono i vostri umori e si comportano di conseguenza. Perché rovinare quel che avete conquistato con tanta fatica a causa di episodi ormai passati e che hanno perso ogni valore? Nel lavoro, le stelle cosa consigliano? Nulla di che: qualcuno di voi potrebbe avvantaggiarsi anche con inaspettati guadagni in più, una manna dal Cielo davvero inattesa, certamente più che apprezzata.

Gemelli - Il prossimo mercoledì andrà come nelle attese, ovviamente non per tutti i Gemelli sia chiaro. Molto farà il proprio ascendente: se appartenente ad uno dei segni in prima posizione le possibilità di avere un periodo buono saranno molto alte. In amore, quasi tutto andrà alla grande e questa giornata sarà fatta proprio per essere vissuta al meglio, in primis con la persona che avete accanto e poi anche con gli amici e i familiari. Vivrete così, delle emozioni autentiche che ricorderete per un bel pezzo. Single, sarete ottimisti ad oltranza, vivrete nella ferma convinzione di trovare proprio oggi la persona da portare all'altare: in amore, e forse avete ragione, la speranza è sempre l'ultima a morire. Nel lavoro invece, una creatività straordinaria vi metterà in grado di inventare soluzioni originali a qualsiasi questione, dalla più banale alla più complessa. Fidatevi del vostro fiuto, sarà dotato praticamente di "poteri magici": riuscirete quasi in tutto.

Cancro, Leone e Vergine

Cancro - La partenza di questo nuovo mercoledì si preannuncia discreto sotto tanti punti di vista. Diciamo che sarà abbastanza sostenibile per la maggior parte di voi Cancro (ascendente permettendo!). Per questo nuovo giorno di metà settimana puntate tutto sull'intraprendenza: vi permetterà di avere un tocco vincente in determinate situazioni. Le previsioni di mercoledì intanto invitano in amore ad essere un po' più scaltri. In coppia arriverete a un compromesso con facilità: mettete le carte in tavola, esponete le vostre idee ed il vostro partner saprà mostrarsi riconoscente. Single, siete innamorati? Allora il periodo è pronto a sorridervi: tenerezza e intesa sentimentale con la persona che vorreste amare saranno le cose su cui puntare in questa parte della settimana. Nel lavoro, riuscirete a conciliare i vari impegni e a non farvi sopraffare dalle varie mansioni. Anche se dovrete affrontare situazioni impegnative, grazie soprattutto alla vostra carica positiva riuscirete a ben figurare.

Leone 'top del giorno' - In arrivo una splendida giornata, altamente positiva ed altrettanto propositiva per la maggior parte di voi Leone. A favorire tante situazioni, in primis quelle relative ad sentimenti e/o affettività sarà senz'altro l'ottimo aspetto che avrà per voi la Luna, in questo frangente in arrivo nel segno. Diciamo pure che la parte centrale della corrente settimana sarà in qualche caso addirittura favolosa per certe coppiette, specialmente quelle già affiatate. In amore, se saprete 'vendere' bene i vostri punti di vista, risultando naturali e convincenti nel parlare, riuscirete a sfruttare al massimo questo magnifico momento. Single, sono ormai passati i giorni di nervosismo e ansia, oggi sarà un nuovo inizio fatto di tranquillità e pensieri positivi che gioveranno anche al fisico. Nel lavoro infine, alcuni buoni risultati faranno morir d'invidia colleghi e dirigenti. Tanti rimarranno stupiti dal vostro buon momento: datevi da fare.

Vergine - Giornata limpida, abbastanza lineare e positiva in generale, ovviamente non da vivere in modo spensierato. Infatti il periodo è stato valutato nell'oroscopo di domani 31 luglio con le quattro stelline della normalità, quindi regolatevi di conseguenza, ok? In amore, il partner rimarrà molto contento di eventuali vostre idee riscoprendo finalmente inaspettate sfaccettature del vostro carattere. Ai più scettici diciamo di non arrendersi: la persona amata senz'altro resterà colpita da un vostro eventuale diverso modo di fare/pensare/agire. Single, il fascino non vi mancherà e nuove proposte potrebbero essere proprio dietro l'angolo, pronte a cogliervi di sorpresa. Valutate se essere accondiscendenti oppure no, a voi la scelta. Nel lavoro, per chiudere, per evitare fastidi, organizzate al meglio la giornata. Pianificate i tanti impegni in calendario dando le giuste priorità alle attività che volete portare avanti.

