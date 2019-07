L'Oroscopo di domani 13 luglio 2019 mette in risalto una giornata particolare, quella relativa alla ripartenza di un nuovo weekend. Dunque, siamo pronti a portare fortuna o creare ansia in amore, nel lavoro e nei rapporti in generale, secondo quanto analizzato e messo in chiaro in questo contesto sarà l'Astrologia, qui applicata ai primi sei segni dello zodiaco.

In primissimo piano quindi la giornata di sabato messa 'sottosopra' in relazione ai soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Curiosi di sapere quali sono i segni più fortunati del giorno 13 luglio? Bene, che la giornata sotto analisi in questo contesto si preannuncia molto favorevole per i Gemelli nonché per il Leone, ambedue valutati al 'top' con cinque stelle. Discreto il periodo in arrivo anche per altri due simboli astrali ritenuti positivi in base alle proprie effemeridi: l'Ariete e la Vergine, entrambi sottoposti alla buona efficacia dei periodi a quattro stelle.

Parlando invece di negatività, sempre in merito alle previsioni zodiacali del 13 luglio, per gli amici del Cancro e del Toro, ambedue sottoposti ad influenze astrali poco positive. Diciamo che per quest'ultimi non saranno davvero 'rose e fiori': il primo tra i due è stato valutato in giornata "sottotono", mentre all'altro toccherà scontrarsi con un frangente molto più impegnativo, classificato con le due stelle indice di probabile negatività.

Classifica stelline 13 luglio 2019

Come ogni inizio inizio weekend che si rispetti, anche questo in arrivo porta in dono l'attesissima scaletta riguardante il grado di positività assegnato dall'Astrologia quotidiana.

Sotto analisi sono i primi sei segni dello zodiaco: curiosi di dare un nome e un volto a coloro valutati più e meno fortunati del momento? Ebbene, la nuova nuova classifica stelline interessante il giorno 13 luglio, tra l'altro 'fresca di stampa', mostra in primo piano quattro segni, due a cinque e altrettanti a quattro stelle. Ultime posizioni occupate da due simboli astrali, uno appartenente ai segni d'Acqua e l'altro a quelli di Terra: curiosi?

A seguire il report parziale, segno per segno:

★★★★★: Gemelli, Leone;

★★★★: Ariete, Vergine;

★★★: Cancro;

★★: Toro.

Oroscopo sabato 13 luglio, amore e lavoro

Ariete - Giornata valutata a voi Ariete a quattro stelle. Secondo le previsioni, per quanto riguarda l'amore, pertanto, sarete molto comunicativi e aperti al dialogo. Date quindi la priorità alle situazioni del cuore, se non altro per portare chiarezza e armonia in alcune questioni aperte: il partner avrà bisogno di voi per essere sereno, sappiatelo!

Single, la giornata si prevede piena di impegni. Per questo vi diciamo di stare un po' sul chi va là: le intemperanze del vostro carattere sono sempre in agguato, quindi cercate in tutti i modi di tenerle a bada adottando nuove strategie. Nel lavoro invece, servirà pazienza e prudenza. Siate fiduciosi e pensate positivo, ok? Tutto ciò vi permetterà di raggiungere le mete tanto ambite, nonostante la vostra impulsività e la vostra ansia vi spingano a voler ottenere tutto e subito.

Toro - Si presume possa essere un inizio weekend da due stelle per molti voi Toro. In amore, più di qualche difficoltà con cui scontrarsi. In coppia i risultati agognati quasi certamente si faranno aspettare, anzi, alcuni potrebbero risultare persino come 'non pervenuti'. Prestate attenzione a non immischiarvi in discussioni o in situazioni critiche che non vi toccano in modo diretto. Single, voialtri invece non fatevi prendere dall'ansia perché una chiamata improvvisa, un contrattempo non previsto non vi debbano alterare, né scombussolare il vostro stato d'animo. In generale per chiudere, vi sentirete scarsamente motivati e cercherete di diminuire l'impegno che mettete di solito nel fare approcci a stampo amoroso. Nel lavoro, infine, le attuali previsioni non sono del tutto insoddisfacenti: qualche cosa potrebbe materializzarsi nel corso della giornata con maggior probabilità per coloro con attività in proprio. Nulla di rilevante purtroppo.

Gemelli - Un sabato armonioso e tutto all'insegna delle cinque stelle della fortuna. In amore, sarete davvero al settimo cielo tra le braccia del vostro partner che, come per magia, vi capirà ed indovinerà i vostri desideri più segreti, magari anche cercando di esaudirvene qualcuno. In tanti raggiungerete un alto grado di positività, il che vi farà trascorrere la giornata con serenità e tanta disinvoltura: in coppia fate della simpatia il vostro asso nella manica, ok? Single, se non vi sentite corrisposti cambiate obiettivo perché sarà inutile perseverare se la persona che vi interessa ha già lo sguardo rivolto verso altri. In taluni casi invece, sarete motivati e vi rimboccherete volentieri le maniche per dedicarvi quanto prima a ciò che vi interessa: fare nuove conoscenze in vista di un 'qualcosa di più...'. Nel lavoro intanto, se con i cambiamenti in corso pensate di avere qualche miglioramento non esitate. Puntare sempre più in alto sarebbe in effetti la cosa migliore per voi, anche perché le novità saranno numerose e soprattutto vantaggiose per voi Gemelli.

Cancro - Primo giorno di weekend poco favorevole al vostro segno: infatti quasi tutto il periodo sarà sotto l'egida delle tre stelle relative al 'sottotono'. Le previsioni di sabato quindi, visto il quadro astrale poco convincente consigliano in amore un po' più di concentrazione. Pertanto si preannuncia un periodo poco positivo: forse, riuscirete a perdere anche quel poco di tranquillità rimasta! Consiglio: datevi da fare se vorrete rimettere in sesto il rapporto. La parola d'ordine per molti di voi Cancro dovrà assolutamente essere 'umiltà'. Single, a molti di voi invece, non tutto filerà liscio come l'olio. Diciamo che il nervosismo sarà al limite e la capacità di sopportazione ridotta ai minimi termini: rimanete calmi e non date adito a illazioni sul vostro conto, ok? Nel lavoro infine, periodo da prendere con molta cautela: iniziate con il mettere da parte l'istinto per gli affari; soprattutto nelle questioni finanziarie potreste accusare un duro colpo.

Leone - Una giornata davvero molto positiva per voi Leone, non c'è che dire. cinque stelle servite dall'Astrologia su un piatto d'argento! In amore, la vostra tenerezza e la natura romantica che avete saranno guidati direttamente dalle stelle, con ovvi vantaggi per voi nativi. Una conversazione intima iniziata durante il primo pomeriggio o inizio sera con il vostro partner allieterà buona parte della giornata: in prospettiva attimi sereni da trascorrere insieme alla dolce metà del cielo. Single, si prevede davvero una splendida giornata, specialmente per quello che interessa la sfera della buone amicizie: inizierete bene già dalla primissima mattina, mettendo soprattutto in evidenza le priorità a cui far fronte. Nel lavoro, sarà un giorno davvero promettente in quanto riuscirete a contare solo sulla vostra forza. Pronti a dedicarvi a tutto ciò che vorreste fare? In questo caso infatti, sarete talmente presi che non farete caso neppure al tempo che scorrerà in fretta.

Vergine - Si preannuncia per voi della Vergine un periodo buono, positivo quanto basta. infatti questo sabato porterà in dote le quattro stelle della normalità. L'oroscopo di domani 13 luglio consiglia in amore di agire senza fretta, come sempre tenendo aperto il canale dedicato alla pazienza e al buon dialogo. In coppia sarete molto affettuosi e questo favorirà una svolta positiva nel rapporto sentimentale: bene anche così... Giocando bene i vostri assi, riuscirete a renderlo unico come non mai. Single, l'amore sarà di fondamentale importanza per voi in questo weekend. Qualunque sia la vostra situazione affettiva, vi sentirete positivamente ispirati ad avvicinarvi verso i vostri ideali e farvi corteggiare. Parlando in generale, non dovrete farvi vincere dall'euforia ma cercate di confidare nei vostri ideali, ovviamente senza esagerare, ok? Nel lavoro, per chiudere, le novità vi stimoleranno a dare il meglio di voi. Vedrete certamente in prospettiva dei miglioramenti che potranno riguardare anche la vostra futura carriera.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.