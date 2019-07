L'Oroscopo di domani 6 luglio 2019 in evidenza le previsioni zodiacali e la classifica stelline relativa ai primi sei segni dello zodiaco. In primo piano l'ingresso della Luna in Vergine presente nel segno di Terra già dalle ore 06:25 del mattino. Bene, partiamo a spron battuto iniziando ad analizzare il sesto giorno della corrente settimana e confrontandola con l'amore e il lavoro. Ad essere messi in relazione con la giornata di sabato Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Curiosi di scoprire insieme a noi quali saranno, tra gli appena citati, i segni più fortunati del momento? Vediamo subito di dare un breve ma esauriente anticipo su cosa indica l'Astrologia per i simboli astrali messi sotto torchio quest'oggi. In questo caso, visto il buon cielo di riferimento nel periodo, ad avere la corona di migliore in assoluto saranno coloro della Vergine, al momento classificati al 'top del giorno'. A fare altrettanta bella figura, visto le splendide cinque stelle presenti a corredo del segno, Ariete e Gemelli.

Poco da spuntare invece, secondo le previsioni zodiacali del 6 luglio per coloro nativi del Leone e del Toro: a quest'ultimi gli astri hanno riservato momenti non troppo positivi, visto che sono stati classificati rispettivamente in giornata 'sottotono' da 'ko'. Andiamo ad approfondire le analisi astrologiche, logicamente dopo aver dato meritato spazio alla nuova scaletta con le stelline quotidiane.

Classifica stelline 6 luglio 2019

Pronti a soddisfare la vostra curiosità nel voler sapere cosa porterà di interessante la giornata del 6 luglio?

Bene, in questo caso è stata da poco rilasciata la nuova classifica stelline interessante il primo giorno di weekend. Il migliore, come da anticipazioni iniziali, la Vergine con al seguito Ariete e Gemelli, tutti valutati in giornata 'top'. Agli antipodi, con probabili piccole vicissitudini ancora da mettere in sicurezza, Leone e Toro. Andiamo pure a togliere definitivamente il velo dalla nostra scaletta riassuntiva, segno per segno:

Top del giorno : Vergine;

: Vergine; ★★★★★: Ariete, Gemelli;

★★★★: Cancro;

★★★: Leone;

★★: Toro.

Oroscopo sabato 6 luglio, sentimenti e lavoro

Ariete - Sabato giornata all'insegna della felicità.

Secondo le previsioni di oggi le stelle annunciano abbastanza buona energia a disposizione, il che vi aiuterà a superare con scioltezza la giornata in questione. In pratica ci saranno dei momenti molti piacevoli da godere in piena sintonia con chi avete a fianco. Per quanto riguarda l'amore, tutti i sentimenti a partire da quelli più importanti come quello verso il partner, la famiglia e gli amici andranno ad un'altra velocità: preparatevi a gustare una delle poche giornate che capitano di rado nella vostra vita quotidiana.

In relazione alla coppia il periodo sarà davvero solare e produttivo: l'amore che vi lega a chi sapete si rafforzerà ulteriormente. Single, la vita amorosa sarà al top e gli amici vi cercheranno di continuo. Occupatevi maggiormente del vostro fisico. In generale, sarà importante parlarsi, capirsi e accettarsi per ciò che si è, ma sarà anche fondamentale sorridere. Nel lavoro, non incontrerete alcun tipo di difficoltà nel far recepire le vostre idee.

In pratica sembrerà che tutti siano stregati dalla vostra persona, come magicamente sedotti. Approfittatene con chi è in debito con voi o con chi vi deve ancora dei favori arretrati.

Toro - Si prevede possa essere sottomesso al duro 'ko' questo vostro sabato d'inizio weekend. In amore, oggi e domani non rientrerete nelle grazie della persona amata: forse il rapporto potrebbe accusare ancora i postumi di recenti tra voi, quindi portate pazienza. In coppia dovrete affrontare dei litigi che potrebbero anche costituire l'inizio di una grossa discussione con il partner. Liberate i vostri pensieri, siate sinceri e qualsiasi cosa accadrà vi sentirete tranquilli della vostra onestà. Single, ci potrebbe essere qualche turbolenza a livello d'amicizia, però non dovete prepararvi al peggio ma nemmeno farvi trovare impreparati. Per quanto possibile, evitate di stare vicino a chi si diverte a stuzzicarvi sforzandovi quindi di non rispondere alle provocazioni. Nel lavoro, la vostra rilassatezza vi porterà ad essere più lenti nell'eseguire quelle che sono le attività quotidiane. Diciamo di più: avrete pochissima voglia di fare.

Gemelli - Fantasia, immaginazione fervida e un sano ottimismo sono i regali delle stelle di oggi: a voi l’astuzia di utilizzarli bene nel lavoro! Ci sono felici previsioni anche per l’amore. La Luna in Vergine spinge verso nuove avventure, nuove amicizie dalle quali potrebbe scaturire un legame improvviso. In coppia, i sentirete positivi e vivrete intensamente ogni attimo della giornata insieme alla persona della vostra vita. Single, le stelle di domani creeranno momenti molto dolci e in gran parte sereni. Ottimi saranno i rapporti con gli amici di sempre: a tal proposito, potreste instaurare con una persona che vi interessa già da tempo una relazione destinata a rivelarsi sincera, duratura e invidiata. Nel lavoro, per chiudere, splendide occasioni in giornata potrebbero prender vita dal nulla, con predominanza in alcuni settori: molto avvantaggiati coloro a stretto contatto con le persone.

Cancro - Il prossimo sabato si annuncia discreto e senz'altro alquanto positivo per voi Cancro. In generale, si profila per molti di voi nativi una buona giornata e la posizione degli astri lo confermano. Le nubi che tenevano in ansia soprattutto in alcune questioni a carattere economico, sembrano essere passate e non torneranno per un po' di tempo. Le previsioni di sabato intanto preannunciano in amore un periodo abbastanza stabile: probabili cambiamenti in vista. Potreste dover scegliere tra una nuova storia oppure rafforzare un legame esistente. Intanto, parlando specificatamente di coppie sposate ma anche conviventi, il consiglio è per una maggiore predisposizione al buon dialogo. Dai, non siate sempre i soliti scontati, la persona amata ha bisogno di sentire viva la vostra attenzione. Single, per alcuni di voi un'amicizia potrebbe trasformarsi in un qualcosa di più profondo, per altri ci potrebbero essere in arrivo novità sufficientemente piacevoli, il che potrebbe regalare momenti di vera felicità. Nel lavoro, per chiudere, sistemando con meticolosità ciò che non vi convince e mettendo a frutto l’esperienza accumulata finora, chi riuscirà a starvi dietro? Ben pochi!

Leone - In arrivo un sabato 6 luglio dai colori poco gradevoli relativi ai periodi 'sottotono'. Pertanto, la giornata di fine settimana potrebbe risultare pensierosa ed abbastanza flemmatica. In amore, gli astri annunciano in più di qualche rapporto sentimentale lievi problemi: dunque, come comportarsi? Intanto sforzatevi nel non peccare d'ingenuità: nelle faccende personali siate dolci e comprensivi, così facendo la vostra vita di coppia risulterà molto più gratificante. Single, anche se il periodo non si prospetta roseo niente sarà perduto! Questo inizio mattinata vi sveglierete un po' angosciati e intorno a voi tenderete a vedere tutto nero: sarà solamente una sensazione transitoria, quindi non disperate! Il tempo farà il suo corso e vi ricondurrà senz'altro verso la luce. Nel lavoro, invece, la vostra mente sarà molto lucida e sarete più attenti ed acuti verso le cose che andrete a fare. Vi sentirete perfettamente consci dei vostri obiettivi e dei mezzi necessari per raggiungerli.

Vergine 'top del giorno' - In arrivo un inizio weekend senza esagerazione davvero 'col botto!'. Sicuramente gran parte della giornata di fine settimana sarà solare e pregna di effetti positivi già a partire dalla primissima mattinata. L'oroscopo di domani 6 luglio in questo caso consiglia in amore, sarà decisamente una giornata speciale, una vera e propria oasi di tenerezza pronta ad avvolgervi ed a proteggervi per tutto il tempo necessario. In coppia sarete molto più intuitivi del solito, il che vi permetterà di avere una migliore comprensione del vostro partner e, di conseguenza, rapportarvi in perfetta sintonia con quest'ultimo. Single, se avete problemi di comunicazione vi diciamo di non farvi prendere dal panico questo sabato, ok? Riuscirete senz'altro a rimettere in sesto un rapporto iniziato in modo poco favorevole. Comunque, anche se gli astri promettono bene in generale, per qualcuno di terza decade non e' il momento adatto a mettere 'carne sul fuoco', ok?. Nel lavoro, .

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.