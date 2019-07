L'Oroscopo di lunedì 8 luglio ha l'arduo compito di testare in anteprima la giornata di lunedì. La domanda di molti è: cosa hanno previsto le stelle in questo primo giorno della settimana? Di seguito le ultime analisi estrapolate dall'Astrologia con le previsioni zodiacali di lunedì per i dodici segni dello zodiaco al completo.

Oroscopo 8 luglio da Ariete a vergine

Ariete - Sarete molto impulsivi per via della Luna che è in vena di stuzzicare un po' troppo il vostro segno.

Più di qualcuno magari potrebbe sembrare anche stranamente esplosivo: se qualcuno vi accende la miccia saranno dolori! A calmare i vostri bollori però provvederà Mercurio e qualche difficoltà nel far quadrare il bilancio.

Toro - Un lunedì come tanti altri, con più di qualche pensiero in testa. Forse un po’ di stress per il lavoro e l’idea di un piacevole diversivo per la serata, ma solo per pochi. Terminati gli impegni professionali, per ricaricarvi a dovere vi dedicherete ai vostri hobby preferiti.

Un evento piacevole da degustare con parenti, amici e persone stimate.

Gemelli - Realizzare i vostri desideri in questo primo giorno della settimana diventerà più facile, soprattutto ora che il sestile della Luna vi sostiene procurandovi nuovi appoggi e nuove collaborazioni. Al termine dell’orario di lavoro non impigritevi e approfittate del vostro tempo libero per fare moto, sport o solo anche una breve passeggiata.

Cancro - Il lavoro vi impegnerà molto questo lunedì 8 luglio e inevitabilmente l'amore ne risentirà.

Doppio impegno da questo punto di vista perché potreste ricevere nuovi incarichi stressanti, per questo motivo meglio non stancarsi troppo. Date più spazio a voi stessi e alla persona amata.

Leone - Per l'amore questo è un periodo ottimo, ma non per chi cerca nuovi appigli sentimentali, sia chiaro. Il periodo comincia a migliorare finalmente per coloro con problemi sentimentali pregressi. Per chi non ha un lavoro, questo è il momento migliore per fare delle richieste.

Sarà possibile anche risolvere un problema che vi attanaglia da tempo.

Vergine - Tutto tace sopra al vostro cielo astrologico, ma potete sempre contare sul bel sorriso di Venere e sulle infinite energie di Marte favorevoli entrambi al segno. Tra un’escursione e un giro per negozi a fare shopping, apprezzerete il piacere di star bene in compagnia. Se poi volete qualcosa di più, magari da gustare lentamente insieme a chi amate, allora date fondo alla fantasia!

Astrologia 8 luglio da Bilancia a Pesci

Bilancia - Tra amici e persona amata non correrà certo buon sangue, ma voi non potete farci nulla. L’opposizione della Luna al Sole detterà le regole. Voi, in compenso, state bene sia con l’uno che con gli altri, quindi vi conviene lasciar correre e prendere al volo qualsiasi cosa porti felicità al vostro cuore. Lavoro in ripresa.

Scorpione - Astri armonici garantiscono comunicativa e divertimento. Oltre alla Luna, anche Mercurio da adesso è dalla vostra parte, assicurandovi piacevoli novità.

Se siete presi da un’idea o da un progetto, un vivace fermento rimette in moto le vostre risorse. Nonostante qualche sobbalzo e una buona dose di stress, nel lavoro gli esiti dei vostri interventi soprattutto nell’ambiente dove operate avranno successo.

Sagittario - Qualche discussione in famiglia può turbare la tranquillità, affrontate con la lucidità di Mercurio qualsiasi controversia e tutto sarà risolto. Il comparto economico sarà bersagliato da uscite impreviste: pazienza, ve la caverete comunque con la vostra disponibilità a risolvere qualunque problema. nel lavoro non esagerate con i movimenti bruschi: Marte potrebbe portare qualche dolore alla schiena o agli arti.

Capricorno - Qualche tensione con amici di vecchia data, vari fuori programma e qualche cambiamento dell’ultimo minuto vi snerveranno. Siate pazienti e tolleranti. Se una storia c’è ma la passione non basta più allora è il momento di mettere in cantiere qualcosa di meraviglioso: un figlio? Qualcuno scoprirà con meraviglia che il partner prova lo stesso desiderio...

Acquario - Cielo privo di asperità. Non sono previste emozioni dirompenti, ma solo morbide sensazioni. Il vostro stato d’animo sembra quello dell’attesa. Saprete conciliare i momenti di dovere con quelli di piacere, senza trascurare né gli uni né gli altri. Se l’amore già lo avete ve lo tenete stretto, felici e contenti come in una favola. Se invece lo cercate, fatevi belli: si sta avvicinando a grandi passi!

Pesci - Un lunedì tutto rose e fiori, grazie alla magia di pianeti altamente positivi al vostro segno. Un’aura romantica vi avvolgerà come in una nuvola profumata. Se il viaggio a due dei vostri sogni è finalmente alla vostra portata, allora non perdete tempo e prenotatelo subito… Lucidi e di buonumore, affronterete senza alcun problema ogni situazione. Tenetevi in forma con esercizi di ginnastica al mattino.