L'Oroscopo della settimana da lunedì 29 luglio a domenica 4 agosto prevede qualche chiarimento nei rapporti sentimentali per la Bilancia, mentre lo Scorpione ritroverà serenità in amore. Scopriamo dunque le previsioni degli astri di tutti i dodici segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: chi è solo da molto tempo potrà finalmente ritrovare l'amore. Periodo favorevole per i nuovi incontri e per realizzare alcuni dei propri desideri.

In ambito professionale siete in una fase di grande creatività. Nel weekend potrebbe esserci qualche disguido.

Toro: se dovete farvi avanti in amore sfruttate al massimo questi giorni. In famiglia sentite forte il peso delle vostre responsabilità sulla vostra persona. A livello lavorativo potrebbe arrivare una notizia inattesa, specialmente per chi possiede un'attività in proprio.

Gemelli: riuscirete a ritrovare una certa serenità in questa settimana dal 29 luglio al 4 agosto.

Qualcuno potrebbe essere giù per la fine di una relazione, ma l'influsso di Venere porterà in voi nuove energie positive. Chi ha intenzione di gettarsi negli affari potrà godere dell'ottimo influsso delle stelle.

Cancro: chi ha una relazione da tempo potrà impostare nuovi obbiettivi di coppia da raggiungere. Sul lavoro potrete contare su una grande energia che vi aiuterà a gestire tutti i vostri appuntamenti.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Qualcuno potrebbe valutare l'idea di un cambiamento professionale radicale, ma dovrete stare ben attenti a non fare passi troppo frettolosi.

Leone: state cercando di uscire da diversi problemi, anche economici. Purtroppo però, per voi non è facile gestire il tutto in maniera tranquilla. Non agitatevi troppo, ma cercate di essere più rilassati. Siete messi alla prova in questi giorni, me avete pazienza riuscirete ad adempiere ai vostri impegni.

Vergine: in questa settimana da lunedì 29 luglio a domenica 4 agosto, alcune relazioni d'amicizia potrebbero trasformarsi in amore. In questo periodo non vi sentiti molto compresi dalla persone che vi stanno vicino. Avete bisogno di staccare un po' da tutto e dedicarvi a voi stessi. Qualche novità potrebbe scombussolarvi le giornate.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: chi si è sposato da poco è molto sereno e spensierato, il desiderio di un figlio aleggia nell'aria.

Alcuni nati sotto il vostro segno zodiacale non hanno al momento voglia di stare in compagnia e tenderanno ad isolarsi. Le coppie che hanno discusso dovranno cercare di chiarire il prima possibile.

Scorpione: chi è reduce da un'esperienza negativa in amore riuscirà a ritrovare la serenità. Attenzione ad alcune beghe legali che potrebbero risultare difficili da risolvere, più di quanto avevate immaginato.

Cercate di non essere troppo autocritici.

Sagittario: chi vive una relazione a distanza potrebbe sentire la mancanza del partner in questa settimana dal 29 luglio al 4 agosto. Al momento non siete convinti della vostra professione e siete molto in dubbio sul da farsi. Dovrete trovare qualche periodo di pausa in più in questa vita così frenetica per voi.

Capricorno: chi ha vissuto una relazione di crisi profonda potrà cercare di risanare i rapporti. Il momento pare adatto per risolvere molti problemi in famiglia. In ambito professionale arriveranno dei profondi stimoli a fare di meglio.

Acquario: in questo periodo vi sentite abbastanza affascinati e sensuali. Grazie a queste vostre doti riuscirete a conquistare la persona che vi piace. Anche se siete stanchi, sul lavoro non è ancora arrivato il momento di allentare la presa: dovrete dare il massimo se volete raggiungere i vostri obbiettivi.

Pesci: in questa settimana dal 29 luglio al 4 agosto sarete particolarmente intolleranti. Alcuni atteggiamenti delle persona che amate non vi piacciono per nulla. Allontanatevi da tutte quelle persone che vi infondono solo agitazione.