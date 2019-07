Le previsioni degli astri della settimana dal 29 luglio al 4 agosto si preannunciano positive sul piano sentimentale per la Vergine, mentre il Cancro avrà nuove opportunità sul lavoro. Scopriamo dunque le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: finalmente sarete in grado di valutare ogni situazione nel migliore dei modi. Riuscirete ad avere maggior tempo libero da dedicare a voi stessi e alle persone a voi care.

Chi ha iniziato da poco una relazione sentimentale potrà acquistare maggiore consapevolezza del vostro rapporto.

Toro: per voi questo è un buon momento per iniziare nuovi progetti. Avete maggiore fiducia in voi stessi e sapete quanto valete. Se dovete far buon impressione per qualcuno sfruttate al massimo questo periodo. La vostra vita privata non è molto tranquilla.

Gemelli: questa settimana dal 29 luglio al 4 agosto vi permetterà di essere maggiormente sereni e di intraprendere nuove conoscenze, sia in amicizia che in amore.

Se avete qualche problema in amore potrete finalmente abbattere ogni ostacolo e liberarvi dalle sensazioni negative.

Cancro: in ambito sentimentale potreste ricevere una bella sorpresa dal vostro partner. Finalmente siete usciti da un periodo di crisi che ha contraddistinto le vostre relazioni negli ultimi tempi. Sul lavoro avete in mente tanti nuovi cambiamenti, ma non è questo il momento più adatto per farli.

Leone: in ambito professionale, specialmente per chi lavora in proprio, si paleseranno nuove opportunità da cogliere al volo. In particolar modo, lunedì e martedì saranno delle giornate molto fortunate. Cercate di essere maggiormente socievoli: potreste fare delle conoscenze che vi torneranno utili.

Vergine: per i nati sotto il vostro segno zodiacale questa settimana da lunedì 29 luglio a domenica 4 agosto porterà tanta serenità in amore. Chi vuole farsi avanti potrà tranquillamente farlo: fatevi coraggio e non temete di ricevere un no.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: Luna in congiunzione vi porterà a sentirvi più emotivi rispetto al solito. Chi ha dei problemi nella relazione dovrà affrontarli il prima possibile, prima che questi rovinino definitivamente tutti i rapporti. In ambito professionale cercate di usare tutta la vostra diplomazia nelle relazioni.

Scorpione: se avete delle questioni non risolte in famiglia dovrete sfruttare questo ottimo momento per chiarire.

Chi ha delle brighe sentimentali in atto sarà indeciso sul da farsi. Evitate di stressarvi troppo sul lavoro, ma cercate di ritagliarvi un periodo di pausa.

Sagittario: sfruttate questo periodo di vacanza per dedicare del tempo alla vostra famiglia. In questa settimana dal 29 luglio al 4 agosto riuscirete a schiarirvi le idee su molte questioni lavorative e potrete così ripartire più determinati e sicuri di prima.

Capricorno: in questa fase della vostra vita siete particolarmente passionali ed avete bisogno di complicità con il partner. Chi nella relazione non si sente compreso potrebbe decidere di chiudere definitivamente. Grandi risultati sul lavoro: qualcuno potrebbe affidarvi un incarico molto importante.

Acquario: gli astri vi regaleranno delle giornate piene d'amore e di relax. Sarete maggiormente socievoli e pronti a nuove conoscenze. Agli occhi degli altri apparirete molto raffinati e pacati. Qualcuno potrebbe rivolgersi a voi alla ricerca di consigli.

Pesci: siete molto presi dalla vostra vita sentimentale, ma avete bisogno di mantenere la vostra libertà. Non amate le persone troppo gelose. In questa settimana dal 29 luglio al 4 agosto potreste prendere una decisione importante per la vostra vita futura.