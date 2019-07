L'Oroscopo dell’1 agosto è pronto a rivelare che cosa hanno in mente gli astri per voi. Vento favorevole per le persone dei Gemelli, mentre i single della Bilancia sono alle prese con i dubbi esistenziali. Di seguito, le previsioni astrali per questa giornata di giovedì da Ariete a Pesci.

Oroscopo giornaliero da Ariete a Vergine

Ariete – Periodo di rivalsa, state cercando di risolvere alcuni problemi di lavoro.

Sarà abbastanza impegnativo, ma alla fine riuscirete a ottenere ciò che desideravate. Da oggi sono giornate positive per i sentimenti. Cercate di non isolarvi e di fare delle proposte. Non perdete tempo.

Toro – In questo giovedì ci sarà una grande rivoluzione. Chi non avrà miglioramenti sono coloro che non hanno carattere e hanno paura di cambiare. È importante non isolarvi e tentare un rinnovamento nel lavoro.

In questa giornata potreste sentirvi stanchi e nervosi.

Gemelli – Saltate a bordo di un treno e scoprite quanto lontano vi porta. Potreste rimanere sorpresi da quanto lontano potete andare senza un minimo sforzo. Oggi avete il vento dalla vostra parte. I single in cerca di amore devono guardarsi attorno. Le coppie che stanno attraversando un periodo particolare hanno bisogno di un aiuto sia nel profilo psicologico che sentimentale.

Cancro – In questo giovedì si raccomanda di non esagerare con le critiche verso gli altri e verso voi stessi. Siete piuttosto spietati nei giudizi. Se un amore da poco nato non si può recuperare, meglio guardare altrove. Coloro che sono soli devono iniziare a frequentare più gente.

Leone – Il vostro è un segno molto attento ed esigente, e in questo periodo lo siete ancora di più, soprattutto in amore.

Anche se il lavoro vi impegna, ci sono tensioni in famiglia o in campo sentimentale. Si consiglia di riflettere prima di prendere una posizione e di non mostrare arroganza.

Vergine – Nel lavoro c'è grande confusione e disappunto. Spesso siete pagati male. Già da qualche tempo avete dovuto sostenere spese eccessive e alcuni contratti sono falliti. Dopo agosto si consiglia di cambiare direzione. In amore, alle coppie che si amano si consiglia di fare qualcosa d'indimenticabile.

Previsioni per giovedì 1 agosto da Bilancia a Pesci

Bilancia – Giovedì da vivere con molta attenzione. Evitate tensioni, soprattutto sulle persone che vi sono vicine. Chi ha vissuto una crisi d'amore è quasi vicino alla soluzione. I cuori solitari, invece, stanno cercando risposte solide alle proprie domande profonde. Si consiglia di non lasciare a riposo la mente curiosa fino a che non trovi le risposte giuste.

Scorpione – Fate molta attenzione alle critiche. Alcuni che hanno chiuso una storia ora potrebbero pentirsene. Meglio evitare il paragone con il passato. Nel lavoro, dopo tanto tempo, potrebbero arrivare cambiamenti. È solo periodo di trasformazione, dovete pazientare e affrontare al meglio questa situazione.

Sagittario – Ultimamente siete molto presi dal lavoro, ciò non significa che l'amore non sia presente nella vostra vita. Da anni c'è una passione, ma date tutto per scontato oppure alcuni di voi si sentono soli anche con il partner. Parlando di salute, dovete bere più acqua, mangiare meno zucchero e allenarvi più spesso.

Capricorno – È un periodo in cui avete la capacità di risolvere o dimenticare un problema. Alcuni devono superare una separazione, altri invece cercano delle soluzioni, altri ancora hanno già toccato il fondo e ora cercano di risalire. Spesso pensate di non aver bisogno dell'aiuto di nessuno. Tutto questo, però, vi sta portando ad allontanarvi dalla realtà.

Acquario – Dovete fare attenzione alle collaborazioni che hanno un seguito. Non dovete lanciarvi in iniziative pericolose, soprattutto in campo economico. Nonostante il vostro impegno, il guadagno è minimo. Anche in amore resta una giornata abbastanza complicata.

Pesci – Se un lavoro finisce se ne trova un altro. Il problema sono i soldi. Di recente avete sostenuto troppe spese per la casa. Alcuni rifiutano un accordo perché mal pagato, altri sono indecisi e dubbiosi. Quello che al momento vi disturba è la mancanza di risorse economiche. In amore potrebbe risvegliarsi un sentimento.