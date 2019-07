Nella giornata di giovedì 18 luglio, molti segni avranno voglia di spezzare la loro routine, di rompere gli schemi come l'Ariete, l'Acquario e la Vergine. Problemi in amore per la Bilancia, mentre Scorpione e Capricorno avranno voglia di dedicarsi alle loro amicizie, lasciando da parte il lavoro. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di giovedì 18 luglio 2019.

Previsioni oroscopo 18 luglio 2019 segno per segno

Ariete: giornata di svago quella di giovedì per i nativi del segno.

Avrete voglia di uscire fuori dagli schemi e passare un giorno all'insegna del divertimento in compagnia delle persone che più amate. Voto - 8

Toro: potrebbero esserci dei problemi all'interno della vostra famiglia, il fatto però e che voi non ne siete a conoscenza. Ciò nonostante entro breve saprete il motivo. Voto - 6,5

Gemelli: ancora problemi nella vostra relazione di coppia durante la giornata di giovedì. Il vostro orgoglio non permetterà a voi e al vostro partner di riappacificarvi.

Cercate di scendere dal vostro piedistallo. Voto - 6,5

Cancro: la stanchezza di questa giornata di giovedì v'impedirà di lavorare al meglio delle vostre aspettative. In ogni caso, il buon umore vi permetterà comunque di passare una buona giornata. Voto - 7

Leone: sarà una giornata lavorativa molto difficile per i nativi del segno. Anche se cercherete di lavorare sodo, non riuscirete ad ottenere degli importanti successi sul posto di lavoro. Voto - 6,5

Vergine: vi sentirete molto più liberi in questa giornata di giovedì in quanto ora che avete di nuovo in mano la vostra vita, avete molto più tempo da dedicare a voi stessi.

Voto - 7,5

Bilancia: avrete qualche difficoltà e incertezza in amore durante la giornata di giovedì. Potreste avere un "ritorno di fiamma" che potrebbe mettere in discussione la vostra relazione di coppia. Voto - 6

Scorpione: sarete ancora giù di morale in questa giornata di giovedì. Ciò nonostante, la vostra situazione lavorativa attualmente è al top e vi permetterà di avere dei notevoli guadagni. Voto - 7

Sagittario: la vostra intraprendenza, creatività e voglia di lavorare saranno fondamentali in questa giornata di giovedì per cercare di risollevare le vostre finanze e soprattutto il vostro morale.

Voto - 7,5

Capricorno: avrete motivo di riflettere sulla vostra situazione attuale durante la giornata di giovedì. Sarà molto importante per prendervi un momento per voi in vista delle prossime giornate. Voto - 6,5

Acquario: anche se siete letteralmente impegnati, durante la giornata di giovedì riuscirete a trovare del tempo da dedicare all'amato bene per migliorare l'affiatamento di coppia ed evadere dalla solita routine. Voto - 7,5

Pesci: farete grandi sforzi per cercare di migliorare l'affiatamento di coppia.

Il partner apprezzerà il vostro impegno e vi concederà una serata di pura passione. Voto - 7,5