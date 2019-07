Nella giornata di venerdì 2 agosto, alcuni segni zodiacali preferiranno dedicarsi alle faccende lavorative, lasciando da parte la sfera sentimentale, è il caso dei nativi Pesci. Al contrario, sarà una giornata molto fortunata per quanto riguarda l'amore per i nativi Vergine e Sagittario. I nativi Capricorno si dedicheranno alle amicizie, mentre Ariete avrà qualche faccenda lavorativa rimasta in sospeso da portare a termine.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 2 agosto 2019.

Previsioni oroscopo venerdì 2 agosto 2019 segno per segno

Ariete: ci sarà qualche faccenda lavorativa rimasta in sospeso per quanto riguarda l'ambito lavorativo. Potreste avere inoltre delle difficoltà a portare a termine tali faccende. Voto - 6,5

Toro: l'affiatamento di coppia sarà particolarmente alto durante la giornata di venerdì.

Questa è l'occasione perfetta per poter fare progetti sul vostro futuro assieme alla vostra anima gemella e rafforzare il vostro legame. Voto - 8

Gemelli: le vostre finanze sono in rialzo e il vostro umore sta migliorando. Deciderete infatti di fare un piccolo regalo ad una persona a voi cara per dimostrargli il vostro affetto. Voto - 8

Cancro: il lavoro procede magnificamente e questo vi dà maggiore sicurezza per quanto riguarda le vostre finanze.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Potrete permettervi di fare qualche progetto per il vostro futuro. Voto - 7,5

Leone: grazie ai vostri recenti sforzi, e all'aiuto dei vostri colleghi, le vostre finanze stanno notevolmente aumentando e durante la giornata di venerdì, deciderete di ringraziare i vostri colleghi con una piccola festicciola. Voto - 8

Vergine: l'amore sarà protagonista della vostra giornata fortunata. Ci saranno molti momenti dove la passione sarà alle stelle, soprattutto in tarda serata.

Voto - 8

Bilancia: dovrete lavorare di più per raggiungere il meritato successo sul posto di lavoro. Avrete bisogno di tanta concentrazione, ma soprattutto di molta pazienza. Voto - 6,5

Scorpione: potreste ricevere una richiesta di collaborazione da parte di un collega. Voi accetterete l'offerta, ricordando che vi conviene non essere troppo generosi. Voto - 7

Sagittario: potreste avere un incontro che vi farà battere il cuore all'impazzata durante la giornata di venerdì.

Per riuscire nell'impresa però, dovrete risultare più attraenti. Voto - 7

Capricorno: deciderete di staccare la spina dal lavoro e rimanere a casa, riposarvi e stare in compagnia dei vostri cari, anche se così rischierete di rimanere indietro con il lavoro. Voto - 7

Acquario: sarete giù di corda per via di un brusco calo delle vostre finanze. Ciò nonostante, fareste meglio a non gettare la spugna e impegnarvi di più.

Voto - 6,5

Pesci: vi concentrerete esclusivamente sul lavoro durante la giornata di venerdì, mettendo di lato le questioni amorose. Fate attenzione a non far ingelosire il partner. Voto - 7