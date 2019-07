Ultima giornata della settimana che prende il via per tutti e dodici i segni zodiacali. Arrivano quindi le previsioni e l'Oroscopo di domenica 21 luglio 2019, giornata che vedrà la Bilancia in fase di recupero in amore, ma anche nel lavoro si potrà tentare qualcosa di nuovo visto che il periodo aiuta. Per i Pesci ci sarà da vivere un momento importante sia in amore che nel lavoro, grazie anche alla Luna nel segno.

Nel dettaglio tutte le previsioni e l'oroscopo della giornata con amore, lavoro e salute assoluti protagonisti di questa nuova giornata.

Previsioni e oroscopo 21 luglio: la giornata dei dodici segni zodiacali

Ariete: da qualche tempo siete irrequieti anche senza un motivo valido. Il consiglio è quello di fare attenzione in queste situazioni, potreste compromettere qualcosa di importante in un rapporto.

Toro: bisogna ritrovare un certo benessere in questo momento. Non potete basare la vostra serenità solo sugli eventi di lavoro. Dovete cercare di trovare più armonia generale in questo momento.

Gemelli: in questa giornata potranno ritornare alcune tensioni del passato. In amore in compenso il clima è più sereno, avete voglia di stare con la persona amata e passare più tempo con lei.

Cancro: per i nati sotto questo segno zodiacale tornano l'affetto e le attenzioni che desideravate nei sentimenti, siate più schietti nelle parole e maggiormente sinceri. A livello lavorativo giornata positiva.

Leone: il futuro è ottimo e porterà maggiore serenità per i sentimenti. In questa giornata, però, qualche contrattempo sarà da non sottovalutare.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale potrebbe essere il momento giusto per tentare la fortuna e lanciarsi verso nuovi progetti lavorativi. Solo una fase di stanchezza sarà da contrastare.

Bilancia: avete il desiderio crescente di nuovi spazi dove realizzarvi dal punto di vista lavorativo e avete voglia di una nuova esperienza.

In amore la giornata porterà maggiore serenità.

Scorpione: in questa giornata cercate di assumere un atteggiamento meno aggressivo in famiglia. Ultimamente ve la prendete per poco. Attenzione alle parole, dosatele bene.

Sagittario: in questo periodo avete bisogno di un momento di tranquillità che potrà essere utile per capire che cosa sentite dentro. Troppe parole in amore potrebbero fare male.

Acquario: nel lavoro avete voglia di migliorare, ma per farlo dovrete anche affrontare delle novità.

La paura di sbagliare però può nuocere alle vostre iniziative.

Pesci: curate maggiormente il fisico in questa giornata. Questo è un momento ideale per chiudere "accordi" sia d'amore che di lavoro, grazie alla Luna che è nel vostro segno e vi aiuta.