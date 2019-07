L'ultima settimana del mese di luglio sta ormai entrando nel vivo e, come di consueto, è disponibile l'Oroscopo del 23 luglio. In questa giornata i nati sotto il segno del Toro risulteranno reattivi e liberi dai pensieri negativi che negli ultimi tempi li avevano tormentati. Buon momento anche per il Sagittario soprattutto sul lavoro, dove non mancheranno delle brillanti intuizioni.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete: nel corso della giornata ritroverete un bel po' di serenità.

Con la Luna nel vostro segno riprenderete quota e arriveranno notizie importanti sia in amore che sul lavoro.

Toro: sarete decisamente reattivi nei confronti di chi vi sarà intorno e liberi da qualsiasi pensiero negativo. Vi attende una serata speciale da trascorrere con la persona amata.

Gemelli: non dovrete dare troppo peso ai brutti pensieri, soprattutto perché nella vita sentimentale tenderete a non andare incontro alle esigenze del partner.

Di conseguenza, nel corso della serata potrebbero emergere discussioni e polemiche.

Cancro: noterete un aumento delle spese in famiglia. Sul lavoro qualcuno sarà contro di voi e questa situazione non vi permetterà di superare tutto al meglio.

Leone: non sarà una delle vostre giornate migliori. Ad ogni modo potrete avere l'opportunità di riguadagnare terreno dopo le difficoltà degli ultimi giorni.

Vergine: rischierete di andare in tilt. State vivendo una storia che non vi convince fino in fondo: cercate di essere prudenti nelle discussioni e soprattutto evitate di sparare a zero contro tutto e tutti.

Oroscopo di martedì 23 luglio da Bilancia a Pesci

Bilancia: la persona che sta al vostro fianco potrebbe manifestare un pizzico di gelosia. Fingerete di non esserne interessati, ma in realtà questa situazione vi darà molto fastidio e non vi farà stare bene.

Sul lavoro potrete avere qualche garanzia in più, e anche sotto l'aspetto fisico vivrete una giornata di recupero.

Scorpione: sarete piuttosto arrabbiati a causa di alcune vicende spiacevoli verificatesi sul posto di lavoro. Attenzione anche alle questioni economiche, arriveranno delle spese impreviste.

Sagittario: buon momento sul lavoro dove avrete delle buone intuizioni. Tenetevi pronti a cogliere delle nuove opportunità.

Capricorno: le nuove conoscenze saranno interessanti, in particolare per i single. Arriveranno, dunque, maggiori conferme per la vita sentimentale. Farete bene anche a dedicarvi maggiormente al vostro benessere e ad una ripresa fisica.

Acquario: nel corso della giornata non mancheranno gli alti e bassi sul lavoro, ma ci sarà anche poca chiarezza da parte di chi vi sta affiancando in un progetto.

Momento positivo invece per le finanze.

Pesci: questa giornata vi vedrà in preda ai dubbi e ci sarà anche qualche imprevisto di troppo. Guardatevi bene attorno, qualcuno attirerà la vostra attenzione. Per i single, momento ideale per lanciarsi in nuove conoscenze.