Durante la giornata di giovedì 25 luglio i nativi nei segni di fuoco avranno gioie di stampo sentimentale, soprattutto il Leone, il quale trascorrerà una delle giornate più seducenti della settimana. La Bilancia si dimostrerà fortemente competitiva sul fronte lavorativo e gestionale. Di seguito le previsioni della giornata del 25 luglio per tutti i segni.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: ancora molto scettici sul fronte amoroso, vorreste avere un contatto maggiore con il partner, il quale non sembra disposto ad abbassare l'ascia di guerra.

Pubblicità

Pubblicità

Meglio l'ambito lavorativo, in arrivo qualche novità.

Toro: in rialzo il fronte lavorativo, con qualche progetto in più che non vi lascerà a bocca asciutta. Attese delle remunerazioni soddisfacenti, nonostante non siano all'altezza delle vostre aspettative. Continuate così.

Gemelli: più familiarità con gli amici. Sarà una giornata in cui i legami si rinnoveranno in modo produttivo e sentimentale al tempo stesso, quindi concedetevi del tempo da trascorrere insieme a chi amate.

Pubblicità

Cancro: qualche successo lavorativo in meno vi darà la spinta giusta per caricarvi di concentrazione e voglia di fare. La vostra attenzione sarà incentrata di più sulle amicizie, in questo periodo ne state coltivando molte.

Leone: tanto eros vi aspetterà in serata, ma molto impegno in mattinata vi terrà decisamente occupati sul posto di lavoro. Giornata intensa su molti fronti, sarete voi a saper gestire il tutto con perspicacia e volontà.

Vergine: siete meno tartassati dai pensieri, e qualche acciacco fisico sembra quasi del tutto svanito.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: combattivi. L'aggressività a causa dell'accumulo di stress vi porterà ad essere determinati ma aggressivi, tanto che potreste essere ripresi da qualcuno più in alto di voi.

Scorpione: avete bisogno di non pensare troppo, di essere meno smaniosi e soprattutto non dovreste pretendere che tutto si risolva in fretta nelle situazioni sentimentali. Datevi del tempo.

Sagittario: avrete qualche possibilità in più per arrivare a certi traguardi senza molti sforzi.

Sarà questo il focus della giornata di giovedì.

Capricorno: periodo di tranquillità. Vivrete in questa giornata una situazione che sembra bloccata, che non darà novità o risvolti in nessuna direzione. Poco male, vorrà dire che potrete cogliere l'occasione per dedicarvi di più a voi stessi e alla vostra persona.

Acquario: qualche scintilla erotica illuminerà la vostra serata, quindi sarà opportuno essere seducenti, ma al punto giusto, intraprendenti ma disposti anche a ricevere.

Pubblicità

Insomma, sarete irresistibili.

Pesci: qualche nostalgia di troppo vi darà del filo da torcere e non vi permetterà di vivere qualche momento erotico con il partner. Potreste ripiegare su un film strappalacrime per conciliare il vostro 'mood' con i vostri hobby.