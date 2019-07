Nella giornata di giovedì 25 luglio, i nativi del Leone passeranno una giornata all'insegna della passione in compagnia del partner, mentre i nativi Bilancia saranno più concentrati sul posto di lavoro. Qualche problema in ambito lavorativo per i nativi Cancro, ma con un po' di determinazione e di creatività, riusciranno a riprendersi. I nativi Vergine saranno piuttosto seducenti.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di giovedì 25 luglio 2019.

Previsioni oroscopo 25 luglio 2019 segno per segno

Ariete: avrete ancora qualche problema sul piano sentimentale in quanto il partner non si sente ancora pronto a perdonarvi per qualcosa che avete fatto.

Novità invece per quanto riguarda l'ambito lavorativo. Voto - 6,5

Toro: sarete molto più produttivi sul posto di lavoro durante la giornata di giovedì, in quanto sarete molto più creativi e avrete una visione positiva delle cose, che vi permetterà di fare dei buoni guadagni. Voto - 7,5

Gemelli: durante la giornata di giovedì, sarete più propensi a rinforzare i legami che avete con il vostro partner oppure con i vostri amici, quindi, cercate di trovare del tempo da dedicare alle persone che più amate.

Voto - 7,5

Cancro: qualche piccola delusione sul posto di lavoro vi daranno la spinta per cercare di migliorare e fare di meglio durante la giornata di giovedì. Riuscirete a ritrovare la fiducia in voi stessi e tornare al successo in poco tempo. Voto - 7,5

Leone: tanti impegni da portare a termine durante la giornata di giovedì, ma anche tanta passione e voglia di stare assieme al partner. Prevista serata di passione e romanticismo.

Voto - 7,5

Vergine: sarà una giornata molto più leggera rispetto alle altre. Inoltre risulterete irresistibili agli occhi del partner al punto da sfociare facilmente in una serata ricca di passione. Voto - 7,5

Bilancia: sarete molto agguerriti sul posto di lavoro durante la giornata di giovedì 25 luglio. Non lascerete proprio nulla ai vostri colleghi al punto che il vostro capo sarà costretto a riprendere la vostra ostinazione.

Voto - 6,5

Scorpione: avete bisogno di concedervi una pausa da tutti quei problemi della vita quotidiana. La giornata di giovedì sarà perfetta per voi in quanto avrete poche mansioni da svolgere e più tempo per voi stessi. Voto - 7

Sagittario: giornata piuttosto fortunata per i nativi del segno. Le possibilità di portare a termine un importante progetto lavorativo e condurlo al successo saranno più alte del previsto.

Voto - 8

Capricorno: sarà una giornata piuttosto tranquilla quella di giovedì. Non ci saranno particolari occasioni o eventi che vi cambieranno la giornata quindi, potreste decidere di dedicarvi a voi stessi. Voto - 7,5

Acquario: potreste riuscire a fare pace con il vostro partner grazie ad una sciocchezza che farà scattare la scintilla erotica. Meglio che vi prepariate ad essere il più attraenti possibile.

Voto - 8

Pesci: sarete piuttosto nostalgici durante la giornata di giovedì e questo potrebbe crearvi qualche problema sul fronte lavorativo. Fortunatamente, il partner saprà come farvi riprendere. Voto - 7