Parte un nuovo fine settimana per tutti e dodici i segni zodiacali, l'ultimo del mese di luglio 2019. Durante la giornata del 27 vedremo l'Ariete alla ricerca di soluzioni dal punto di vista lavorativo. Per la Vergine invece favoriti i nuovi incontri ed il recupero sentimentale. Nel complesso leggiamo l'Oroscopo e le previsioni del 27 luglio 2019 con amore, lavoro e salute assoluti protagonisti di questa nuova giornata.

Ariete: occorre cercare soluzioni nel lavoro se volete avere una conferma. Giornata comunque rilevante e interessante per quanto riguarda i rapporti con gli altri. Se vi propongono qualcosa di nuovo cercate di cogliere al volo l'occasione

Toro: per i nati sotto questo segno zodiacale la Luna è positiva al segno. Momento importante nel lavoro per chi desidera avere qualcosa di nuovo. Per i sentimenti attenzione alle persone che vi stanno attorno.

Gemelli: sabato che vede la Luna in aspetto interessante e che porta maggiore energia. Queste sono giornate migliori per l'amore ma un po' meno per il lavoro. Comunque non ci saranno problemi rilevanti.

Cancro: in questa giornata sentite molta più libertà. A livello lavorativo ci sono diverse problematiche che bisogna superare, ma fortunatamente la prossima settimana vi aiuterà, quando arriverà la Luna nel segno.

Se avete un progetto part-time meglio impegnarsi.

Leone: le stelle di questi due giorni sono un po' strane perché portano un piccolo disguido e maggiore stanchezza. Fate attenzione alle polemiche, cercate di gestirle al meglio.

Vergine: quelle che partono ora sono giornate comunque interessanti e di forza, anche se il meglio arriverà il prossimo mese. In amore, se siete single da tempo dovete cercare di darvi da fare per uscire e conquistare una persona. Non mancheranno le belle notizie.

Previsioni e oroscopo 27 luglio 2019: la giornata dei 12 segni zodiacali

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale momento più tranquillo, nelle relazioni il peggio ormai è alle spalle. In questo weekend cercate di programmare qualche evento e godervi maggiormente il periodo.

Scorpione: in questa giornata potreste anche arrabbiarvi più del solito, per questo motivo il consiglio è quello di cercare di calmare le polemiche.

Attenzione dal punto di vista fisico, c'è maggiore stanchezza.

Sagittario: momento interessante per l'amore, in questo momento provate sentimenti positivi. Periodo comunque che porta grandi stimoli, anche se c'è la necessità di darsi da fare.

Capricorno: in questo momento arrivano giornate di recupero dal punto di vista fisico. Le coppie che hanno avuto problemi in passato ora possono riavvicinarsi.

Anche nel lavoro momento di recupero.

Acquario: questo è un momento che potrebbe vedervi protagonisti in negativo in una polemica, non mancheranno le scintille. Alcuni si sentono sotto pressione a causa delle troppe attività lavorative e protranno reagire male.

Pesci: non mancheranno le rivincite in questo periodo, anche nel lavoro. Se qualcosa non va potreste anche cercare comunque qualcosa di nuovo. Nel complesso cadete comunque in piedi. Momento interessante anche per i sentimenti, potrete riavvicinare una persona che avevate perso di vista.