Nella giornata di lunedì 29 luglio i segni dello zodiaco saranno alle prese con una nuova settimana lavorativa che potrebbe procurare qualche grattacapo di troppo. Soprattutto l'Ariete e la Bilancia vivranno momenti di tensione sul lavoro, che potrebbero finire per avere delle implicazioni anche sul fronte affettivo. Al contrario, Capricorno e Leone saranno attesi da grandi successi finanziari e caratterizzati da uno spiccato senso del dovere.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: sarete ancora molto tesi per delle questioni private.

Avrete i nervi a fior di pelle e non riuscirete a rilassarvi. Nonostante ciò potrebbero esserci delle conclusioni positive per alcuni affari che dovrebbero garantirvi dei guadagni in serata e magari anche qualche complimento.

Toro: sarete un po' giù di corda, e il lavoro faticoso fin dal mattino di lunedì non vi aiuterà di certo. Dei litigi in famiglia vi mostreranno qualcuno sotto una luce diversa, portandovi a riflettere su alcune scelte da fare.

Gemelli: sarete di buonumore fin dalle prime luci dell'alba. Questa condizione di positività vi porterà ad essere più creativi al lavoro e, allo stesso tempo, qualche collaborazione potrebbe avere degli ottimi risultati.

Cancro: pensierosi. La vostra mente potrebbe apparire un po' distratta da qualche ricordo doloroso che ha segnato profondamente la vostra vita. Qualche indecisione sul campo lavorativo potrebbe crearvi qualche serio problema.

Leone: vivaci e giocosi, sarete al centro dell'attenzione sia sul lavoro che in casa, dove potrete finalmente dare libero sfogo alla vostra vena artistica.

L'esuberanza sarà la vostra carta vincente, utilizzatela.

Vergine: buonumore. Vi sentirete diversi, fuori dai vostri canoni sempre così rigidi, e naturalmente molto più estroversi. Scherzare non vi sembrerà più così forzoso e sarete in grado di coinvolgere qualche amico stupefatto.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: il lavoro poco soddisfacente vi renderà nervosi e di malumore, e di conseguenza valuterete qualsiasi cosa per il verso sbagliato. Attenzione a non fraintendere alcune situazioni che non hanno ragione di essere.

Scorpione: ci saranno ancora delle incomprensioni con il partner che vi spingeranno ad uscire di casa per distrarvi con qualcuno che sia in grado ad ascoltarvi e comprendervi senza che scendiate nei dettagli.

Sagittario: procederete con i piedi di piombo, giacché lunedì avrete paura di fare qualche errore irreparabile. Forse ci sarà ancora della confusione sul fronte lavorativo, quindi sarà meglio chiedere delucidazioni.

Capricorno: grandi successi professionali, non senza una buona dose di impegno che da parte vostra non manca mai.

Potreste trovare un amico in una persona per voi "insospettabile", quindi guardatevi intorno.

Acquario: un po' stressati e giù di morale, ma nel complesso sulla salute non potrete lamentarvi. Uno spiraglio di luce sarà caratterizzato da qualche ora di shopping, ma dovrete cercare di non lasciarvi prendere troppo la mano.

Pesci: qualche insuccesso amoroso avrà degli effetti negativi sul vostro umore, e nei rapporti di coppia ci potrebbero essere delle incomprensioni a caratterizzare il vostro pomeriggio.

Però almeno vi concederete una tregua dal lavoro.