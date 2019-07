Prende il via una nuova settimana per tutti e dodici segni zodiacali. Arrivano le previsioni e l'Oroscopo di lunedì 29 luglio 2019, giornata che vedrà lo Scorpione protagonista di alcune polemiche e discussioni, per questo motivo c'è necessità di stare attenti alle parole. Per l'Acquario non mancheranno gli imprevisti e le complicazioni.

Nel dettaglio le previsioni e l'oroscopo per tutti e dodici segni zodiacali con amore, lavoro e salute assoluti protagonisti di questo nuova giornata.

Previsioni astrali 29 luglio da Ariete a Vergine

Ariete: in questa giornata sarete molto forti nel lavoro. Qualcuno cercherà di avere la meglio su di voi, ma non temete, saprete farvi valere. In amore evitate di prendere decisioni affrettate.

Toro: questa giornata sarà elettrica, non strafate con gli impegni e ritagliatevi un po' di tempo per relax e riposo. Attenzione alle spese eccessive.

Gemelli: questo è un periodo che vi vede stanchi, fortunatamente la giornata promette bene e sarà positiva.

Scaricate le tensioni con una maggiore attività fisica. Nel lavoro non mancheranno le gratifiche.

Cancro: per i nati sotto questo segno zodiacale l'amore torna protagonista. Se siete soli da tempo è meglio guardarsi intorno. A livello lavorativo meglio evitare sforzi eccessivi che non faranno bene alla salute.

Leone: queste sono stelle favorevoli, sfruttate al meglio questa situazione. Fidatevi di più dell'amore, anche se a volte vi sembra un'assurdità.

Vergine: in questo momento abbiamo Mercurio nel segno che facilita le novità e gli incontri sentimentali. Cercate di essere più concreti in amore, anche se al momento sentite la necessità di avere più certezze.

Previsioni e oroscopo 29 luglio da Bilancia a Pesci

Bilancia: è un momento che vi vede protagonisti, siete affascinanti, ma dovete agire, soprattutto in amore. Venere aiuta chi si occupa di un'attività artistica.

Scorpione: è un momento che vi invita ad essere prudenti, soprattutto nelle relazioni con una persona dell'Acquario o del Toro. Evitate scontri eccessivi. Nel lavoro periodo in cui potranno tornare alcune polemiche.

Sagittario: questo è un momento di recupero in amore, c'è grande passionalità. Non limitate i cambiamenti, in alcuni casi sono necessari per andare avanti.

Capricorno: in questa giornata andrà bene il lavoro, ma attenzione alle spese di troppo.

Mantenete la calma anche se dovesse arrivare un imprevisto o se un appuntamento sarà rimandato.

Acquario: siete poco disponibili verso gli altri, per questo motivo in questa giornata non mancheranno gli imprevisti sentimentali e le complicazioni. Se avete voglia di trascorrere tempo con la persona amata fatelo ora, ma se volete prendere decisioni importanti pensateci bene prima.

Pesci: la giornata di oggi sarà positiva.

Non insistete a fare richieste a persone che non possono aiutarvi. Nel lavoro i nuovi contatti ed i nuovi incontri sono favoriti: da ora è possibile ottenere nuovi successi.