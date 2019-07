L'ultimo giorno del mese di luglio 2019 è ormai arrivato per tutti i segni zodiacali. Scopriamo le previsioni astrologiche del 31 luglio con dettagli su amore, lavoro e salute dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni e oroscopo 31 luglio: la giornata dei dodici segni zodiacali

Ariete: questa sarà una giornata sottotono. Non sottovalutate un'amicizia, entro pochi mesi potrebbe diventare qualcosa di più.

Toro: per i nati sotto questo segno zodiacale sarà una giornata migliore per tutto.

In amore non mandate avanti una storia se non soddisfa le vostre esigenze. Nuovi contatti e nuove amicizie per chi è solo da tempo.

Gemelli: siete nervosi, cercate il modo giusto di comportarvi e non aggredite le persone che vi stanno attorno per non litigare. Responsabilità di lavoro importanti in queste ore.

Cancro: questa sarà una giornata buona e nei sentimenti sarà possibile mettere a segno nuovi incontri.

A livello lavorativo qualcuno potrà già programmare qualcosa di importante dopo l'estate.

Leone: non fatevi innervosire da problemi pratici. A livello sentimentale mancano gli stimoli giusti per andare avanti in una storia. Per fortuna arrivano confermano nel lavoro.

Vergine: la Luna è favorevole in questo momento, grazie ad essa troverete il coraggio di imporvi anche nel lavoro, usate sempre la diplomazia.

Bilancia: il sorriso sarà la chiave del vostro fascino, non nascondetevi, ma siate più attivi nella vita sociale. Molti cambiamenti in arrivo saranno positivi, sappiate attendere.

Scorpione: per i nati sotto questo segno zodiacale Luna positiva, ma non dimenticate alcune tensioni nervose. Nei sentimenti evitate di imporvi, anche se la serata sarà intrigante e passionale.

Sagittario: a livello fisico state vivendo un calo e, per questo motivo, meglio non esagerare nelle attività.

Attenzione a livello lavorativo, ci sono piccoli contrattempi che potrebbero innervosirvi.

Capricorno: buoni i risultati che arrivano nel lavoro, in questa giornata potrete ottenere molto. In amore presto arriveranno grandi conferme e le storie che hanno vissuto dei momenti di piccola o grande difficoltà potranno vivere un momento di riscatto sul piano delle emozioni.

Acquario: in questo periodo di fine luglio è il caso che facciate attenzione alle spese di troppo.

Alcuni sentono di aver paura della felicità in amore e non si concedono completamente. Questo è sbagliato. Cercate di capire realmente che cosa volete.

Pesci: in questa giornata di fine mese, date più spazio alla creatività per poter iniziare a proporre dei nuovi progetti, inoltre evitate scontri sul lavoro, perché questi potrebbero rallentarvi. Non esagerate con le polemiche anche in campo amoroso.