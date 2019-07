Durante il mese di agosto l’Acquario vivrà dei momenti di alti e bassi, soprattutto per quanto riguarda il fisico. Vi sentirete fuori forma e qualcuno potrebbe anche risentire di dolori e fastidi fisici. Questo potrebbe influenzare negativamente gli altri aspetti della vostra vita, in amore potreste essere meno presenti e favorire la nascita di litigi e discussioni. In ambito lavorativo sarà invece prendere decisioni misurate, senza fare il passo più lungo della gamba.

Ecco di seguito l’Oroscopo completo del mese di agosto 2019 per i nati sotto il segno dell’Acquario, con previsioni su amore, lavoro e salute.

Previsioni astrologiche Acquario, agosto 2019

Amore: durante il mese di agosto i sentimenti del Acquario verranno messi a dura prova, vivete un periodo alquanto sottotono in cui non mancheranno momenti di tensione e agitazione all’interno del rapporto di coppia. Litigi e discussioni sono dietro l’angolo, in alcuni casi potrebbero anche rivelarsi producenti e aiutare le coppie in crisi e capire a risolvere le problematiche, in altri casi pero saranno solo un pretesto per sfogare la rabbia e il nervosismo accumulati.

Particolarmente faticoso si rivelerà il periodo compreso tra il 7 al 14 agosto. Anche per i single alla ricerca di nuovi incontri questo nuovo mese estivo non si rivelerà molto interessante, ma non è da escludere che trascorriate serate piacevoli ed interessanti in compagnia.

Lavoro: per quanto riguarda l’ambito lavorativo il mese di agosto non porterà grandi novità, anzi ad aumentare saranno le preoccupazioni.

Sarà infatti un agosto alquanto sottotono per quanto riguarda la sfera economica, durante il periodo precedente l’Acquario potrebbe aver affrontato delle spese ingenti o dovuto risolvere un guasto improvviso, ora faticherà a ritornare in carreggiata. In questo mese dunque sarà bene evitare le spese superflue, non è il momento ideale per fare un investimento o un acquisto immobiliare. All’interno dell’ambito lavorativo potrebbero nascere litigi e discussioni, cercate di essere cauti.

Particolarmente faticosa sarà la giornata del 7 agosto.

Salute: il mese di agosto si rivelerà sottotono dal punto di vista salutare, le prime sue settimane del mese soprattutto si riveleranno le più faticose del periodo. Sarà dunque bene per l’Acquario evitate di sottoporre il fisico a sforzi eccessivi e dedicarsi qualche momento di riposo, non solo fisico ma anche mentale. Particolarmente sensibili saranno i piedi e le caviglie.

Dal 21 agosto tuttavia inizierà una buona fase di recupero, destinata a raggiungere l’apice con l’inizio del mese di settembre.