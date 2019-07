Il mese di agosto per i nativi Acquario sarà caratterizzato da un'incredibile energia che permetterà di affrontare senza sosta le roventi giornate estive. Tutta questa gran voglia di fare vi permetterà di lavorare, stare con l'amato e divertirvi senza mai sembrare affaticati. Lavoro un po' altalenante attorno l'inizio del mese, ma non getterete la spugna e cercherete di recuperare migliorandovi e ritornando in pista con la vostra solita grinta.

Pubblicità

Pubblicità

Favorito inoltre l'amore per i single, che faranno sicuramente stragi di cuori.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il mese di agosto per i nativi sotto il segno dell'Acquario.

Amore e amicizie

I mesi scorsi non sono andati particolarmente bene per quanto riguarda la vostra situazione sentimentale con il partner. Ma in questo mese di agosto tornerete alla ribalta e riuscirete nuovamente ad andare d'accordo con la persona amata e a passare delle roventi giornate all'insegna dell'amore e della passione.

Pubblicità

I single, soprattutto in spiaggia, risulteranno molto seducenti e molto probabilmente riusciranno a trovare in men che non si dica il partner ideale per loro.

Di tutto questo ne risentiranno negativamente invece le amicizie. Sarete così presi dalla vita di coppia e dalle serate romantiche, che proprio vi dimenticherete di avere degli amici a cui tenete. Tale problematica, se non risolta per tempo, potrebbe diventare un guaio, portandovi a dei litigi con alcune delle persone più importanti della vostra vita. Fareste meglio a bilanciare le situazioni e cercare di dedicare del tempo anche a loro.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Fortuna e salute

Da un punto di vista della salute, il mese di agosto sarà particolarmente impegnativo da gestire in quanto il rischio di affaticarvi troppo, specialmente nelle ore calde delle giornate, è molto alto. Fareste meglio a rimanere in luoghi ombreggiati per preservare la vostra salute.

La fortuna vi assisterà solo per poco tempo durante il mese. Questo non sarà però un problema, in quanto non si presenteranno particolari occasioni nelle quali ne avrete bisogno, anche perché sarete perfettamente in grado di cavarvela senza la vostra buona sorte.

Lavoro e impegni

Il lavoro procederà magnificamente durante il mese di agosto. Avrete soltanto qualche problema all'inizio del mese, ciò nonostante riuscirete a riprendervi in fretta e a segnare vari successi lavorativi, grazie anche alla vostra creatività. Questo significa inoltre che avrete modo di aumentare i vostri guadagni in quanto ciò che consegnerete nelle mani del vostro capo sarà interamente farina del vostro sacco e di nessun altro.

Pubblicità

Mese complessivamente poco impegnativo per i nativi del segno. Saranno molte le giornate nelle quali avrete una marea di tempo a vostra disposizione per potervi rilassare oppure dedicarvi alle vostre passioni: non mancheranno le ore nelle quali penserete soltanto a riposarvi e a divertirvi.