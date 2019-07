Il mese di agosto per i nativi sotto il segno dell'Ariete, sarà caratterizzata da delle importanti decisioni che riguarderanno voi e soprattutto chi vi sta più a cuore. La vostra relazione procederà comunque bene, con serate a dir poco indimenticabili. Single favoriti a buttarsi in una nuova relazione considerato il vostro buon umore. Per quanto riguarda il lavoro, avrete una gran fretta di concludere delle faccende lavorative importanti. Meglio fare attenzione. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del mese di agosto per i nativi sotto il segno dell'Ariete.

Amore e amicizie

Marte nel segno del Leone vi farà sentire molto romantici durante il mese di agosto. La passione e il desiderio di stare in compagnia del vostro partner sarà particolarmente alto, tant'è che passerete molte serate all'insegna dell'erotismo. Cercate invece di non esagerare con la gelosia nei confronti del partner considerato che sotto l'ombrellone, potreste ritrovarvi spesso dei suoi amici un po' troppo amichevoli.

Per quanto riguarda i single, sarete in una posizione privilegiata in quanto vi sentirete particolarmente attraenti agli occhi degli altri e questo aiuterà la vostra autostima per riuscire finalmente a buttarvi in una nuova relazione. Amicizie non proprio favorite durante il mese di agosto. Potreste ritrovarvi molte volte ad organizzare eventi a vuoto, considerato che potreste ricevere buca all'ultimo momento.

Fortuna e salute

Il mese di agosto sarà particolarmente impegnativo per la vostra salute. Capiteranno molte giornate dove vi sentirete piuttosto spossati. Fareste meglio a evitare le ore più calde della giornata. In ogni caso, nel giro di poco tempo, riuscirete a ricaricare le batterie e a buttarvi in una nuova avventura.

Mese fortunato per quanto riguarda il lavoro, in quanto avrete finalmente il successo che tanto aspettavate, in più vi verrà assegnato un meritato periodo di ferie che vi permetterà di dedicare più tempo per voi stessi.

Lavoro e impegni

Come già detto, il lavoro per questo agosto sarà al top. Durante il mese, riuscirete a mettere a segno un successo dopo l'altro. Questo vi garantirà degli importanti guadagni e in più un meritato periodo di ferie. Insieme, riuscirete ad organizzare una fantastica vacanza in famiglia oppure in compagnia del vostro partner.

Dovrete prendere però delle importanti decisioni per il vostro futuro in quanto anche se siete riusciti a risalire la china, non siete ancora sicuri se è veramente questo è quello che fa per voi.

Prendete tutto il tempo che vi serve per cercare di trovare una risposta ad una domanda molto difficile, che vi terrà impegnati per un bel po' di tempo.