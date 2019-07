Il mese di agosto per i nativi Bilancia sarà a metà. Ci saranno giornate dove gli amici saranno la cosa più importante, ed altre dove avrete occhi solo per il partner, trascurando le amicizie. Qualche litigio sarà necessario con il partner affinchè la vostra relazione di coppia continui a durare. Sul posto di lavoro inizierete a vederci chiaro e riuscirete a mettere a segno qualche successo, ma non mancherà qualche strigliata da parte del vostro capo. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del mese di agosto per i nativi sotto il segno della Bilancia.

Amore e amicizie

La prima parte del mese sarà dir poco fenomenale per quanto riguarda l'amore. Ci saranno delle giornate dove la passione sarà a livelli alti, con serate all'insegna dell'erotismo. Ciò nonostante non mancheranno i litigi di coppia, che però saranno necessari affinchè la vostra relazione continui. I single saranno molto fortunati in amore per questo mese di agosto. In spiaggia, oppure in città fuori con gli amici, potrebbero incontrare la loro anima gemella, ma dovranno faticare per riuscire a conquistarla.

Favorite anche le amicizie durante il mese di agosto per i nativi del segno, soprattutto per i single, in quanto avranno bisogno di tutto il loro supporto per fare breccia nel cuore del potenziale partner. Non mancheranno ovviamente giornate di puro divertimento in compagnia delle persone che più amate, non importa per voi il luogo, l'importante è stare insieme.

Fortuna e salute

La vostra salute sarà praticamente ottima durante il mese di agosto.

Dopo le settimane precedenti trascorse a farvi in quattro per cercare di portare a termine i vostri progetti, questo mese sarà da dedicare interamente al relax e al divertimento. Previste dunque giornate di svago in compagnia degli amici, oppure del partner.

La fortuna sarà dalla vostra parte durante la prima metà del mese. Potreste aspettarvi dunque delle magnifiche notizie sia sul posto di lavoro che in ambito sentimentale. L'importante è lavorare sodo e credere nelle vostre idee e portarle avanti fino alla fine.

Lavoro e impegni

La prima settimana del mese potreste avere qualche difficoltà nel portare a termine i vostri progetti lavorativi. Ciò nonostante, sarà solo una cosa passeggera e poco tempo dopo, riuscirete a riprendervi e a lavorare al meglio delle vostre aspettative, riuscendo addirittura a sorprendere il vostro capo e i vostri colleghi grazie alle vostre idee che verranno immediatamente ben accolte.

Mese poco impegnativo per voi in quanto ci sarà tanto tempo libero da dedicare a voi stessi. Consigliata una breve vacanza fuori assieme alle persone che amate di più.