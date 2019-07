Il mese di agosto, per i nati sotto il segno del Cancro, sarò caratterizzato da una grande voglia di romanticismo nei confronti del partner, ma anche dalla voglia di uscire, di fare movimento e di divertirsi in compagnia degli amici. Per quanto riguarda il lavoro ci saranno dei cambiamenti durante il mese che potrebbero andare a stravolgere il vostro modo di lavorare. Con un po' di fortuna i single potrebbero stringere nuove amicizie, le quali potrebbero poi sfociare in qualcosa di più, anche se ci sarà pure chi dovrà faticare tanto per riuscire nell'intento.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del mese di agosto per i nativi del segno del Cancro.

Amore e amicizie

Amore alle stelle per i nati del Cancro durante il mese di agosto. Grazie inoltre ad una buona dose di romanticismo, l'affiatamento di coppia salirà alle stelle, e la possibilità di uscire a passare delle belle serate per poi concludersi all'insegna dell'erotismo, sarà molto alta. Tutto ciò rafforzerà il vostro rapporto e la fiducia l'uno dell'altro aumenterà.

I single cercheranno inizialmente di avviare delle nuove amicizie durante il mese, cercando in tutti i modi di trasformarle in qualcosa di più.

Ciò nonostante dovrete faticare molto e dimostrare al vostro potenziale partner che siete davvero interessati a buttarvi in una nuova relazione, basata sulla fiducia e sulla passione.

Fortuna e salute

Durante il mese di agosto, la vostra salute sarà praticamente al top. Ci saranno numerose giornate nelle quali vi sentirete carichi ed in grado di affrontare qualunque compito. Ciò nonostante, attorno a fine mese, cominceranno a mancare le forze.

Fareste meglio a non sforzarvi più del dovuto e a riservare le batterie in vista dell'ultima parte del mese che sarà piuttosto impegnativa.

Poca fortuna dalla vostra parte durante il mese. In amore, dovrete essere voi a impegnarvi per ottenere ciò che di più volete, mentre al lavoro vi dovrete sforzare molto per riuscire a centrare degli importanti successi.

Lavoro e impegni

Cambiamenti in arrivo al lavoro durante il mese di agosto per i nativi del segno.

Il vostro tipo di occupazione professionale potrebbe essere totalmente stravolta e questo, almeno inizialmente, potrebbe mettervi in crisi, al punto da non riuscire ad ottenere i successi lavorativi di poco tempo fa. Ciò nonostante, con un po' di impegno e di determinazione, riuscirete a farci l'abitudine e tornerete a dare il meglio di voi stessi.

Pochi impegni personali durante il mese per i nativi del segno: impegnerete il vostro tempo libero per riposarvi e per dedicarvi a voi stessi, o più semplicemente, che organizzerete una piccola vacanza con il partner.