Per i nativi del segno del Capricorno, questo agosto sarà un periodo di creatività, di competizione e di tanta voglia di mostrare le proprie capacità.

Continuerete a costruire al di sopra della vostra “fortezza” portando i vostri progetti ai massimi della realizzazione, racimolando anche qualcosa di più dal punto di vista economico. Non riuscirete ad accontentarvi, e fate bene perché il vostro potenziale non solo farà bene a voi stessi, ma anche alle persone che amate e che vi circondano.

Dovreste soltanto tenere d'occhio qualche acciacco fisico e lo stress, in modo tale da non accumularne troppo e da non saperlo più gestire in modo adeguato.

Amore e affetti

Vi scoprirete molto esigenti sul piano sentimentale, e spesso questo atteggiamento potrebbe portare ad avere dei conflitti con il partner attuale. Anche se in altri campi volete il massimo e che le cose siano fatte a modo vostro, dovrete ricordarvi che invece in amore le cose sono totalmente diverse, e che se amate davvero dovrete accettare quei piccoli difetti dell'altro.

Voi single avrete buone prospettive di cominciare una storia con qualcuno che voi apprezzate pienamente, che corrisponda alle vostre esigenze e che sappia farvi divertire con poco. Vi farete affascinare da qualcuno che darà poco spazio alle regole convenzionali e saprà invece andare oltre, osando sempre di più.

Lavoro

Siete sulla buona strada per incrementare progetti e affari lavorativi, e sarete anche in grado di andare oltre facendo qualcosa che per molte altre persone potrebbe sembrare difficile, se non impossibile. La tenacia e il coraggio vi spingeranno a conquistare la vetta, pur incontrando qualche ostacolo che sarebbe meglio non sottovalutare. In miglioramento sono anche i rapporti con i colleghi, le collaborazioni saranno sempre più intense e dettate da una grande complicità crescente.

Le opportunità lavorative per chi si trova ancora alla ricerca di un lavoro saranno molte, starà a voi optare per quella più consona alle vostre caratteristiche, anche quelle strettamente personali. Ricordate che scegliere deliberatamente sarà il primo passo verso il successo assicurato.

Fortuna, salute e viaggio ideale

Fate attenzione alla salute, sia fisica che mentale, ed alla mole di lavoro che potrebbe generare dello stress in più e farvi spesso essere inquieti anche in campo sentimentale ed affettivo.

La meta ideale per le vostre vacanze eccezionalmente sarà quella consigliata da qualche amico fidato che magari è già stato in quella determinata zona. Se invece vorrete essere voi a proporre qualcosa, la scelta potrebbe ricadere sulla Spagna.