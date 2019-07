Il mese di agosto per i nativi Capricorno sarà caratterizzato da un periodo di chiarimenti e di certezze, sia sul posto di lavoro che per quanto riguarda la sfera emotiva e sentimentale.

Avrete assolutamente bisogno del partner durante il mese per cercare di affrontare i problemi che si presenteranno ogni giorno, e quindi l'affiatamento di coppia dovrà essere molto alto. Sul posto di lavoro invece, cercherete in tutti i modi di ottenere dei successi e aumentare i vostri guadagni: con un pò di impegno sicuramente ci riuscirete.

Amore e amicizie

La sfera sentimentale sarà indispensabile in questo mese di agosto. L'affiatamento di coppia sarà molto alto e questo significa che passerete un periodo di benessere, di piacere, ma anche delle giornate nelle quali avrete un grande bisogno del partner per cercare di affrontare e superare i problemi della vita quotidiana.

Favoriti i single, che risulteranno particolarmente attraenti agli occhi della persona per cui hanno una cotta.

Amicizie da non sottovalutare durante il mese di agosto il fatto che i single potrebbero aver bisogno della fiducia e dei consigli di un amico. Non mancheranno ovviamente delle serate da ricordare, pronte a regalarvi dei momenti che molto probabilmente non dimenticherete mai.

Fortuna e salute

La vostra salute durante il mese di agosto non sarà particolarmente alta, in quanto i vari problemi della vita quotidiana che si presenteranno, vi prosciugheranno molte energie.

Anche quando ci saranno dei momenti di tempo libero, voi li sfrutterete, in compagnia degli amici o del partner: vi divertirete ma al tempo stesso potreste affaticarvi. Fareste meglio quindi a cercare di ritagliarvi dei momenti da dedicare soltanto a voi stessi per cercare di recuperare le forze.

Periodo poco fortunato per i nativi del segno. Se volete qualcosa, è meglio che non vi affidiate alla sorte, perchè non sarà molto presente per questo mese. Sarà quindi soltanto merito vostro e delle vostre fatiche se riuscirete ad ottenere dei successi.

Lavoro e impegni

Il lavoro sarà la parte migliore di questo mese di agosto, in quanto grazie al vostro impegno e alla vostra determinazione nel voler portare a termine un progetto lavorativo, riuscirete ad ottenere degli importanti successi, che potrebbero valervi inoltre una bella promozione. Il vostro capo, infatti, potrebbe accorgersi di quanto state cercando di fare non solo per voi stessi, ma anche per il luogo dove lavorate, e dunque potreste riuscire ad avere la sua fiducia.

Sarà quindi un mese particolarmente impegnativo per voi ma al tempo stesso positivo, in particolare se volete ottenere dei meritati successi, sia in amore che sul posto di lavoro. Saranno pochi i periodi di riposo, ciò nonostante, in quei brevi momenti di relax che ci saranno, ripensando a quanto avete fatto di buono, sarete particolarmente soddisfatti dei risultati che avete ottenuto.