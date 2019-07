Nel mese di agosto 2019 ogni segno zodiacale vorrà godersi gli ultimi periodi di vacanze con grinta e voglia di divertirsi, di assimilare soltanto il meglio di questo mese. Alcuni in particolare avranno bisogno di questo periodo soleggiato per staccare la spina dal lavoro e da tutto ciò che li fa sentire oppressi per ritornare più carichi di prima. Qualcuno potrebbe trovare delle serie opportunità amorose - ma anche dal punto di vista delle amicizie - da non sottovalutare affatto e da sfruttare al massimo per tutto l'arco del mese.

A seguire, le previsioni complessive dei segni di fuoco, di terra, di aria e di acqua per il mese di agosto 2019.

Segni di fuoco e di terra

I segni dell'Ariete, del Leone e del Sagittario (segni di fuoco) avranno in serbo nel mese di agosto delle decisioni importanti da prendere, almeno entro la fine del mese. Normalmente questi segni sono determinati nel perseguire i propri scopi, ma agosto li coglierà con qualche incertezza e con qualche perplessità in più rispetto ai mesi precedenti. L'eccezione a questa situazione sarà l'Ariete, dal momento che avrà meno dubbi sulla strada da percorrere e meno perplessità sul modo di agire.

I segni del Toro, della Vergine e del Capricorno (segni di terra) si concederanno del riposo meritatissimo che in nessun modo dovrà essere disturbato oppure interrotto. Forse la cosa sarà alquanto insolita e forse anche noiosa per degli stacanovisti come loro, ma daranno anche ai divertimenti il giusto peso. Riconosceranno che anche gli svaghi saranno importanti per la propria mente, e praticare qualche sport potrebbe fare bene anche al loro organismo. Ovviamente, senza esagerare e senza sottrarre del tempo al relax, come abbiamo detto in precedenza.

Segni di aria e di acqua

I Gemelli, la Bilancia e l'Acquario (segni di aria) avranno a che fare con dei problemi più o meno gravi, che non permetteranno loro di avere la mente libera e che potrebbero compromettere bei momenti con il partner o con gli amici. Però agosto non sarà soltanto questo: ad attendere questi segni ci sarà anche una gran voglia di distrarsi quanto più possibile. Non mancheranno però dei risvolti anche per quanto riguarda l'ambito parentale, soprattutto per i parenti più stretti.

Il Cancro, lo Scorpione ed i Pesci (segni di acqua) saranno propensi ai sentimenti e alle emozioni, sia stando da soli che in compagnia. Quindi largo ai libri, agli svaghi in solitaria, ma anche a nuovi incontri che potrebbero far battere il loro cuore o comunque regalare loro delle amicizie decisamente più durature delle precedenti. Lavoro stabile, ma con alcuni piccoli ostacoli da superare.