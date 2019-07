Il mese di agosto per i nativi Sagittario sarà caratterizzato principalmente dal lavoro, che durante il mese andrà a gonfie vele. Sarete in grado di gestire le situazioni lavorative al meglio rispetto al mese precedente, riuscendo ad ottenere degli importanti successi lavorativi. Bene anche l'amore, anche se ci saranno degli alti e bassi. Giorni dove l'affiatamento di coppia sarà praticamente al top, e giorni dove per via di qualche litigio o situazione critica, non riuscirete ad andare d'accordo con il partner. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l’Oroscopo del mese di agosto per i nativi sotto il segno del Sagittario.

Amore e amicizie

Questo mese di agosto sarà molto positivo per quanto riguarda l'amore di coppia, anche se ci saranno delle giornate no. Comunque, nelle giornate positive, l'affiatamento di coppia sarà praticamente alle stelle e la voglia di uscire, di passare delle serate indimenticabili che andranno a sfociare nell'erotismo, miglioreranno il vostro buon umore. Bene soprattutto i single, che grazie ad una buona dose di fortuna, riusciranno a conquistare facilmente il cuore del loro potenziale partner.

Bene anche le amicizie per questo mese. I vostri amici avranno una grande voglia di stare in vostra compagnia considerata la vostra simpatia e la vostra voglia di uscire di casa a divertirvi. Ci saranno infatti giornate dove non farete altro che divertirvi in compagnia delle persone che più amate e ciò aumenterà la vostra felicità e il vostro buon umore.

Fortuna e salute

Salute al top per il mese di agosto per i nativi del segno.

Sarete praticamente delle macchine da guerra instancabili e avrete una gran voglia di fare qualunque cosa senza la minima fatica.

Grande fortuna per i nativi del segno durante il mese di agosto. Soprattutto i single, riusciranno a fare strage di cuori grazie ad un po' di impegno e di fortuna. Da considerare inoltre che risulterete particolarmente attraenti agli occhi di chi vi guarda e questo aiuterà molto nel conquistare il vostro potenziale partner.

Lavoro e impegni

A partire dalla seconda metà del mese di agosto, i vostri guadagni aumenteranno di molto, grazie al vostro impegno e alla vostra buona volontà. Riuscirete infatti a mettere a segno un successo lavorativo dietro l'altro e addirittura riuscirete a stupire i vostri colleghi e soprattutto il vostro capo con la vostra creatività e le vostre idee lavorative. Probabilmente potreste aspettarvi una promozione per via del vostro impegno.

Per riuscire ad ottenere tutto questo successo, dovrete faticare parecchio e questo significa che durante il mese sarete particolarmente impegnati. Da considerare però, che non né uscirete stressato oppure affaticati da tutto questo lavoro.