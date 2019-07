I nativi sotto il segno dello Scorpione durante il mese di agosto ritroveranno quella voglia di vivere che mancava da tempo. Merito probabilmente degli amici o del partner. Situazione sentimentale non molto favorevole durante il mese, in particolare per i single, che cercheranno in tutti i modi di trovare la loro anima gemella ma senza alcun risultato. Ottime prospettive per quanto riguarda il lavoro.

Riuscirete a sfornare delle belle idee che vi garantiranno dei notevoli guadagni, facendo risalire dunque le vostre finanze. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del mese di agosto per i nativi sotto il segno dello Scorpione.

Amore e amicizie

Come già detto, la prima parte del mese di agosto per i nativi Scorpione non sarà molto fortunata per quanto riguarda la sfera sentimentale.

Ci potrebbero essere tanti momenti di litigio con il partner, e saranno soltanto pochi i momenti di passione, di vero amore. Complice un po' di gelosia e nervosismo nei confronti dell'amato. Alla fine del mese però, dovreste riuscire a risolvere la situazione.

Situazione sfortunata anche per i single. Cercherete in tutti i modi di cercare e conquistare la vostra anima gemella, ma anche impegnandovi, non riuscirete nell'impresa.

Non disperate: è solo un periodo un po' sfortunato. Meglio le amicizie, dove riuscirete a passare delle giornate particolarmente divertenti ed emozionati in compagnia delle persone che più amate.

Fortuna e salute

Sarete particolarmente energici durante il mese di agosto. Avrete voglia di fare tante attività e concedervi al divertimento più sfrenato. Il tutto senza che vi sentirete stanchi.

Mese non particolarmente fortunato per i nativi del segno.

Infatti, sarà completamente inutile sprecare le vostre energie e il vostro tempo in progetti che non andranno a bordo. In amore infatti, meglio rimanere single al momento se lo siete, mentre per quanto riguarda il lavoro, lasciate perdere i progetti lavorativi iniziati recentemente, e dedicatevi a dei progetti a cui stavate lavorando da tempo.

Lavoro e impegni

Il lavoro vi darà delle grandi soddisfazioni durante il mese di agosto.

Ci saranno dei progetti lavorativi che vi garantiranno dei notevoli guadagni. Concentratevi di più sui quei progetti a cui stavate lavorando già da tempo e portateli a termine. Guadagni in aumento durante il mese che riusciranno a risollevare le vostre finanze.

Mese alquanto impegnativo per i nativi del segno. Ciò nonostante anche se sarete molto impegnati, lavorando sodo otterrete delle belle soddisfazioni che vi faranno dimenticare tutte le fatiche che avete fatto per raggiungere i vostri obiettivi.