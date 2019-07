Il mese di agosto per i nativi Vergine, sarà caratterizzato da una gran voglia di vacanze e di divertimento in compagnia degli amici oppure del partner. L'idea è quella di andare lontano in vacanza per staccarsi del tutto dalle fatiche e dai problemi della vita quotidiana. Sul posto di lavoro avete accumulato molto stress, e questo non vi permette di lavorare al meglio delle vostre aspettative. La fortuna, da questo punto di vista, non sarà dalla vostra parte, quindi, cercate di impegnarvi per ricominciare a fare degli ottimi guadagni. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del mese di agosto per i nativi sotto il segno della Vergine.

Amore e amicizie

La voglia di andare in vacanza a rilassarvi sarà un ottimo pretesto per cercare di aumentare l'affiatamento di coppia e passare delle serate all'insegna della passione. Se la vostra relazione è appena iniziata, questa è un'ottima occasione per cercare di portarla ad un livello superiore. Proposte importanti in arrivo da parte del partner che potrebbero cambiare definitivamente la vostra relazione di coppia.

Tanta voglia di voltare pagina e buttarsi in una nuova storia d'amore per i single. Ciò nonostante, durante il mese di agosto, non si verranno a creare le condizioni necessarie in quanto non sarete in forma per apparire attraenti agli occhi di chi vi piace. Meglio le amicizie, dove la fiducia e la voglia di divertimento saranno di giornata.

Fortuna e salute

Attorno alla fine del mese di agosto la stanchezza dovuta sia al lavoro, sia al divertimento che vi siete concessi, comincerà a farsi sentire.

Sarà meglio se durante il mese vi prendete qualche giornata per cercare di ricaricare completamente le batterie.

Avrete poca fortuna durante il mese. Da un punto di vista amoroso, il problema è legato ai single, che non riusciranno a fare breccia nel cuore di chi amano, mentre sul posto di lavoro, lo stress e il nervosismo continuano a farsi sentire e di conseguenza i guadagni potrebbero calare drasticamente.

Lavoro e impegni

Dal punto di vista professionale, avrete accumulato molto stress e nervosismo che vi impediranno di lavorare correttamente e di conseguenza, tale problema si riverserà sui vostri guadagni, che inizieranno a calare. Sarebbe meglio utilizzare un breve periodo di ferie per cercare di ristabilirvi e tornare a mente serena per ricominciare a guadagnare bene.

Ci saranno delle giornate ricche di impegni durante il mese per i nativi del segno.

Ciò nonostante, questo servirà a tenervi impegnati e contemporaneamente a svuotare la mente per non pensare ai problemi della vita quotidiana. Non mancheranno ovviamente le giornate di relax da dedicare alla passione di coppia.