Un nuovo fine settimana prende ufficialmente il via. Leggiamo le previsioni e l'Oroscopo di sabato 20 luglio 2019, giornata che vedrà il Toro favorito in amore, con maggiori possibilità di vivere in modo piacevole la propria storia sentimentale. Per il Sagittario invece importanti novità nel lavoro, ambito nel quale i nati sotto questo segno stanno cercando di imporre le proprie idee.

Nel dettaglio tutte le previsioni della giornata con amore, lavoro e salute.

Previsioni e oroscopo del 20 luglio 2019: amore, lavoro e salute dei dodici segni zodiacali

Ariete: in questa giornata non mancherà la stanchezza causata da un po' di stress.

Pubblicità

Pubblicità

Attenzione in particolare nel pomeriggio, non sopporterete alcune persone che sono al vostro fianco.

Toro: le stelle sono dalla vostra parte a livello sentimentale. Questa è la giornata ideale per vivere al meglio il vostro rapporto amoroso, per questo motivo dedicate più tempo al vostro partner.

Gemelli: la giornata sarà davvero efficace per il lavoro. Non mancheranno le intuizioni e riuscirete a sfruttare al meglio le idee che arriveranno.

Pubblicità

Bene i rapporti con la persona amata.

Cancro: in questo momento sentite di essere particolarmente distratti. A livello lavorativo i colpi di testa vanno evitati, certi errori potrebbero essere difficili da rimediare.

Leone: in amore state vivendo un momento che vi invita a non fermarvi all'apparenza, cercate la verità in un sentimento e in una storia che ultimamente sembrano essere meno forti per voi.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Favoriti i viaggi.

Vergine: in questa fase avete preso delle decisioni giuste nel lavoro e in amore, operando i tagli opportuni. Tutto prosegue bene, sentite meno fatica nel fare le cose.

Bilancia: in questo periodo sarà possibile costruire un rapporto amoroso importante, ma ci vorranno determinazione e coraggio. Per i nati sotto questo segno zodiacale è un periodo fertile, non solo per i sentimenti.

Scorpione: quello che vi interessa al momento è vivere un amore spensierato. Non volete impegnarvi seriamente perché non siete convinti al massimo. Nel lavoro questo momento offrirà qualcosa in più rispetto al passato.

Sagittario: per i nati sotto questo segno zodiacale ci saranno lotte nel lavoro: state cercando di imporre un'idea. Non si discutono il vostro fascino e magnetismo personale.

Capricorno: in questa giornata, se farete delle nuove conoscenze non giudicate affrettatamente una persona.

Pubblicità

Avrete buone idee nell'ambito professionale, in particolare nei colloqui con chi lavora al vostro fianco.

Acquario: in questo momento dovete prendere tempo per decidere al meglio in campo lavorativo. Conoscerete persone professionalmente preparate che vi proporranno affari da valutare bene.

Pesci: per i nati sotto questo segno zodiacale momento positivo a livello fisico. Sentite maggior energia e più voglia di fare.

Pubblicità

Bene anche l'amore, i rapporti con la persona amata sono favoriti.