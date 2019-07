Luglio è quasi giunto al termine, quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per l'ultima giornata del mese? Sarà un mercoledì sereno e positivo per i nati sotto il segno del Leone e del Sagittario, per i quali si apre un importante momento per quanto riguarda la sfera sentimentale, destinato a raggiungere l'apice durante agosto. Al contrario l'Acquario concluderà questo secondo mese estivo con qualche preoccupazione. Ecco di seguito l'Oroscopo completo di domani, mercoledì 31 luglio 2019, per i segni da Ariete a Pesci, con predizioni su amore, lavoro e salute.

Previsioni astrologiche del giorno, 31 luglio 2019, segno per segno

Ariete: queste giornate centrali della settimana saranno dedicate all'introspezione e ad un forte senso autocritico. L’Ariete ha bisogno di rivedere alcune scelte prese durante i mesi precedenti. Al contrario con l’inizio del mese di agosto il sereno tornerà nel vostro cielo: alcune situazioni potranno trovare soluzione, si recupera anche in amore.

Toro: quella di mercoledì 31 luglio sarà una giornata particolarmente sottotono per il Toro, litigi e discussioni sono dietro l’angolo sia in amore che all'interno dell’ambito lavorativo. A fine serata sarebbe bene ritagliarsi un momento tutto per sé, cercate di sfogare il nervosismo accumulato e di trovare la calma che vi contraddistingue.

Gemelli: durante le giornate precedenti l'ambito lavorativo potrebbe avervi riservato delle difficoltà, domani avvertirete un forte desiderio di staccare la spina.

Preferirete dunque dedicarvi agli affetti personali, all'interno del rapporto di coppia si potranno vivere delle forti emozioni e anche i singoli saranno avvantaggiati nella ricerca della persona giusta.

Cancro: in queste giornate avvertire un forte desiderio di rinnovamento, siete ormai stanchi dei vecchi schemi e dei vecchi cliché, volete ricominciare seguendo esclusivamente le vostre linee guida.

In questa giornata potreste avere dell’idee interessanti, che accompagnate dal coraggio di trasformarle in realtà potrebbero cambiare radicalmente il costo del vostro futuro.

Leone: in questa giornata avrete voglia di vivere con maggiore intensità i vostri sentimenti, desidererete ritagliarvi dei momenti di intimità e romanticismo da trascorrere con il partner. Anche per i nuovi incontri è un momento interessante, tuttavia gli astri consigliano di prestare molta attenzione, meglio non buttarsi a capofitto in una nuova relazione, se ancora non conoscete bene la persona che avete avanti.

Bene l’ambito lavorativo, vi attende un agosto molto vantaggioso.

Vergine: Per quanto riguarda i sentimenti e la gestione dei rapporti interpersonali quella di mercoledì 31 luglio potrebbe rivelarsi una giornata leggermente faticosa. Al contrario l’ambito lavorativo vi riserverà delle belle sorprese e qualcuno potrebbe ricevere una proposta molto vantaggiosa.

Bilancia: la giornata di domani sarà caratterizzata da un forte senso di nervosismo e mal umore, che rischia di compromettere la serenità raggiunta all'interno dell’ambito sentimentale, ma anche di mettervi sotto una cattiva luce all'interno dell’ambito lavorativo.

Dunque il consiglio degli astri è quello di non diventare vittima delle vostre emozioni, ma soprattutto di stare alla larga dalle discussioni.

Scorpione: sarà un momento di alti e bassi soprattutto per quanto riguarda l’ambito sentimentale, qualcuno infatti potrebbe dover affrontare una giornata di grande disagio in cui non mancheranno litigi e discussioni. Motivo scatenante potrebbe essere la gelosia del partner, il quale vi addita come traditori. Cercate di mettere in chiaro la situazione, siate sinceri.

Sagittario: è un momento molto interessante per quanto riguarda i sentimenti e con l’arrivo del mese di agosto la situazione non farà che migliorate. Ci sarà serenità e armonia all'interno dei rapporti di coppia, mentre gli incontri sono favoriti per i single. Al contrario l’ambito lavorativo vi riserverà momenti di stress e malumore, cercate di agire con cautela.

Capricorno: dopo un luglio che ha messo a dura prova i sentimenti e le relazioni, finalmente arrivano delle giornate di serenità per quanto riguarda la sfera sentimentale dei nati sotto il segno del Capricorno. Certo le stelle non hanno una soluzione a tutto, ma potrete vivere il nuovo mese con maggior consapevolezza e una buona dose di amor proprio.

Acquario: i nati sotto questo segno potrebbero star affrontando un momento di disagio, destinato ad esaurirsi con l’inizio del mese di agosto. Dunque quest’ultima giornata di luglio si rivelerà ancora un po’ sottotono, qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie. Attenzione anche alla sfera economica, meglio evitare le spese superflue.

Pesci: quella di mercoledì 31 luglio sarà una giornata di grande forza per il segno, in cui sarà possibile chiarire le difficoltà nate durante le giornate precedenti, sia per quanto riguarda l’ambito lavorativo che la sfera sentimentale. Ad attendervi c’è un agosto da veri protagonisti, in cui non mancheranno le novità e i momenti di positività, cercate dunque di iniziare il nuovo mese senza avere questioni in sospeso.