Una nuova settimana sta per prendere il via e con essa anche il nuovo mese, quali saranno i presagi degli astri per queste giornate conclusive di luglio e le prime di agosto? Sarà una settimana sottotono per il Toro, che con l'inizio di agosto vivrà qualche difficoltà, soprattutto in amore. Al contrario il Leone potrà fare affidamento su Venere nel segno e vivere delle forti emozioni: la passione si riaccende.

Recupero invece per l'Ariete. Ecco di seguito l'Oroscopo su amore, lavoro e salute del mese di agosto 2019 per i segni da Ariete a Pesci, con predizioni su amore, lavoro e salute.

Astri e stelle della settimana da lunedì 29 luglio a domenica 4 agosto

Ariete: rispetto a quella precedente, questa nuova settimana si rivelerà molto vantaggiosa per il segno, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti.

Grazie agli influssi positivi di Venere in Leone sarà possibile per l’Ariete recuperare laddove, durante le giornate precedenti, sono nate delle incomprensioni ed insicurezze. Sarà un buon momento anche per la forma fisica, sarete positivi e la voglia di fare non mancherà. Fine settimana interessante, anche per i single alla ricerca di nuovi incontri. Agosto di grande recupero.

Toro: le ultime giornate di luglio si riveleranno alquanto faticose per i nati sotto questo segno zodiacale, soprattutto per quanto riguarda la gestione dei rapporti interpersonali e delle questioni sentimentali.

Gli influssi del Sole e Venere in Leone vi renderanno gelosi e possessivi, all’interno del rapporto di coppia potrebbero nascere futili problematiche, che non faranno altro che aumentare i dissapori. Mettete l’orgoglio da parte e cercate un chiarimento con il partner. Bene l’ambito lavorativo.

Gemelli: sarà una settimana molto positiva per il segno, in amore potrete beneficiare dell’influsso di Venere in Leone e vivere delle belle emozioni, mentre all’interno dell’ambito lavorativo potreste ottenere dei buoni risultati.

L’unico accorgimento da fare è quello di evitare di fare il passo più lungo della gamba, come potrebbe suggerirvi Giove in opposizione.

Cancro: la nuova settimana inizia con una maggior consapevolezza e fiducia in sé stessi per il Cancro, la ritrovata serenità sentimentale vi metterà di buon umore e vi spingerà alla ricerca di nuove sfide. Questa energia verrà ben impiegata all’interno della sfera professionale, dove potrebbero nascere interessanti progetti.

Leone: l’amore ricoprirà un ruolo di centrale importanza durante la nuova settimana, grazie agli influssi del Sole e di Venere nel segno. Vi sentirete romantici e passionali e in amore si potranno vivere forti emozioni, attenzione però a non imporre i vostri desideri sul partner. Bene la sfera lavorativa, anche se durante il fine settimana lo stress accumulato potrebbe farvi sentire di un calo di energie.

Vergine: la settimana inizia in maniera piuttosto serena per i nati sotto tutto il segno della Vergine, che a causa degli influssi della Luna potranno fare un po’ di sana autoanalisi e vedere sotto una diversa prospettiva, situazioni che fino a quel momento hanno causato stress e preoccupazioni. In arrivo per voi: soluzioni in amore e novità in ambito professionale.

Bilancia: sarà un inizio settimana malinconico, in cui preferirete trascorrere dei momenti in solitudine e relax. A partire dalla giornata di giovedì tuttavia potreste approfittare degli influssi del Sole e Venere in Leone e ritrovare un po’ di positività. Potrete così risolvere le problematiche nate all’interno dell’ambito lavorativo e dedicare il weekend al partner e alla famiglia.

Scorpione: settimana molto faticosa per i rapporti sentimentali, c’è aria di tempesta. Il vento della gelosia si insinuerà all’interno dei rapporti di coppia e creerà malintesi ed incomprensioni. Durante il fine settimana tuttavia potrete cercate di recuperare, ma starà a voi fare il primo passo. Bene l’ambito lavorativo, anche se potreste essere più irritabili del solito e favorire la nascita di contrasti con i colleghi o i superiori.

Sagittario: settimana positiva sotto tutti i fronti. In amore potrete fare affidamento su Venere in Leone, mentre per quanto riguarda l’ambito lavorativo e la forma fisica sarà Marte in Leone in trigono a Giove nel vostro segno a darvi una marcia in più. Dunque saranno delle giornate estremamente vantaggiose da sfruttare al meglio.

Capricorno: quella in arrivo non sarà una settimana negativa per il segno, tuttavia durante le giornate di mercoledì 31 luglio e giovedì 1 agosto potreste accusare un calo di energie e dei banali fastidi fisici. Si tratterà di un malessere passeggero, durante il weekend infatti avrete già recuperato le energie, così da trascorrere delle giornate serene e spensierate insieme alle persone che vi fanno stare bene.

Acquario: sarà una settimana vantaggiosa soprattutto per il fisico, vi sentirete in gran forma e la voglia di fare non mancherà. Sul lavoro saranno delle giornate faticose, ma che regaleranno belle soddisfazioni. In amore potrebbero nascere dei contrasti, ma nulla che non si possa risolvere parlandone a quattrocchi con il partner.

Pesci: sarà una settimana estremamente positiva per il segno, potrete riacquistare fiducia in voi stessi e sentire tutta la positività dell’universo che lavora per voi. Si potranno vivere delle belle emozioni all’interno della sfera sentimentale, la passione si riaccende e anche i single potrebbero fare degli incontri interessanti. In ambito lavorativo dovete osare di più e non aver paura di esporvi.