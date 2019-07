L'Oroscopo dell'amore di coppia dedicato alla giornata di sabato approfondisce le emozioni e le sorprese grazie a transiti planetari ricchi di magia. Gli astri incrociano le loro energie positive e cercano di trovare un nuovo compromesso in amore per equilibrare ambizione, libertà e passione. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

L'oroscopo dell'amore

Ariete: in coppia sarete molto ottimisti e fiduciosi nell'amore, per via della presenza fortunata di Giove e Luna dal domicilio del Sagittario. Avrete la sensazione che non ci sia nulla da temere in coppia, tutto va come deve andare.

Toro: adesso è giunto il momento di prendere in mano la vostra situazione amorosa. Urge prendere in fretta una decisione per fronteggiare alcuni imprevisti che altrimenti si susseguiranno senza fine. Cercate di vivere il presente con maggiore slancio, allontanando alcuni sensi di colpa derivanti da ciò che avreste potuto fare.

Gemelli: una Luna in opposizione potrebbe rendervi troppo arroganti in coppia. Cercate di moderare un istinto troppo indolente che vi priva degli stimoli giusti per far progredire la relazione amorosa.

Cancro: una Venere affettuosa rende il vostro amore romantico, contrastando il rigore saturniano che cerca di minacciare la vostra coppia. Sarete molto attenti al look, prediligendo quello che piace al vostro partner, ma attenzione a non farvi prendere da spese eccessive.

Leone: una Luna sensibile dal cielo del Sagittario vi costringe a guardarvi dentro e ad analizzare la vostra interiorità, già in crisi poiché indecisa se seguire un desiderio di indipendenza o approfondire una riflessione benefica per l'amore.

Vergine: il vostro modo di esprimervi in coppia è troppo sostenuto e a tratti diventa irascibile per via di un transito planetario poco favorevole di Giove e Luna. Il fatto è che avete necessità di trasmettere voi stessi, forse è il modo di esprimervi che è troppo brusco.

Previsioni astrologiche segno per segno

Bilancia: cercate di approfondire le sensazioni amorose che sentite per il partner. E' giunto il momento di esternare ciò che provate con maggiore chiarezza e consapevolezza, perché è in gioco la vostra felicità.

Dovete solo avere più coraggio nella relazione a due.

Scorpione: baldanzosi e carichi di energia, tutta da investire nell'amore di coppia, che ne dite di seguire un istinto positivo che vi spinge a trascorrere maggior tempo all'aria aperta? Potrete organizzare una gita e vivere splendidi momenti a due.

Sagittario: dinamici ma anche un po' inquieti per via dell'entrata della Luna nel vostro cielo, sarete gioviali in coppia anche se cercherete di difendere a tutti i costi uno spirito indipendente, frutto di una spiccata fiducia in voi stessi.

Capricorno: per un attimo cercate di accantonare una freddezza sentimentale e il vostro istinto che predilige la prudenza. Spesso in coppia bisogna rendere l'amore più libero e intraprendente per vivere dei momenti davvero sensazionali. Questa nuova situazione beneficerà entrambi.

Acquario: la Luna dal cielo astrologico del Sagittario smorza i vostri atteggiamenti bruschi provocati da Urano e Marte, aprendovi a un modo di amare più sensibile e disponibile nei confronti del partner.

Alcune circostanze in coppia vi mettono sotto pressione, ma occorrerà maggiore nonchalance per superare il tutto.

Pesci: cercate di aprirvi maggiormente all'ascolto del partner, forse seguite le vostre idee con troppa convinzione, evitando di ascoltare anche la tesi della persona amata. Forse siete troppo proiettati verso il futuro e le sensazioni presenti non le captate come dovreste.