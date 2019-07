L'Oroscopo di domani sabato 27 luglio 2019 mette a disposizione la classifica stelline e le previsioni d'inizio weekend per in esclusiva per i primi sei segni dello zodiaco. Ansiosi di conoscere il pensiero delle stelle in merito a come andrà la giornata in amore e nel lavoro? Per la precisione, l'Astrologia del giorno sarà applicata principalmente ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Questo imminente avvio di weekend sarà illuminato dall'ingresso della Luna in Gemelli: si preannuncia quindi un periodo molto favorevole non solo per coloro appartenenti al sopracitato segno d'Aria ma anche a tutti i fortunati che hanno nel proprio Tema Natale il segno del Toro o della Vergine. Parlando invece di periodo poco favorevole, le previsioni zodiacali del 27 luglio mettono sul chi va là gli amici nativi del Cancro nonché dell'Ariete.

Purtroppo al primo tra questi, il Cancro, toccherà scontrarsi con una giornata 'sottotono', mentre all'altro il periodo sarà all'insegna del probabile 'ko'. Pronti a scoprire maggiori dettagli? A seguire, la scaletta con le stelline e le nuove predizioni astrali interessanti la prima tranche zodiacale.

Classifica stelline 27 luglio 2019

L'Astrologia applicata ai primi sei segni si prepara a dare soddisfazioni o delusioni a tanti di noi: ansiosi di sapere come saranno le stelle di questo nuovo giorno?

A togliere dubbi o perplessità, in merito a come potrebbe evolvere la giornata sotto analisi, la nostra classifica stelline di sabato 27 luglio 2019.

Iniziamo a dare spazio al migliore in assoluto, ovvero i Gemelli, come ampiamente anticipato in apertura. In questo caso gli astri non hanno tentennamenti o dubbi: la posizione al 'top del giorno' spetta per merito al segno d'Aria sopracitato, forte di una meravigliosa Luna nel segno.

A dare supporto e a fare buona compagnia al primo in classifica, altri due segni super-fortunati, il Toro e la Vergine, ambedue valutati in giornata a cinque stelle. Come sono stati valutati i restanti segni? Andiamo subito a scoprirlo insieme analizzando la scaletta posta a seguire:

Top del giorno : Gemelli;

: Gemelli; ★★★★★: Toro, Vergine;

★★★★: Leone;

★★★: Cancro;

★★: Ariete.

Oroscopo sabato 27 luglio, la giornata

Ariete - Questo fine settimana si prevede abbastanza in salita per voi dei Pesci.

Il periodo partirà davvero male dando un senso di pesantezza a questa prima giornata d'inizio weekend. Secondo l'oroscopo del giorno 21 luglio questa possibilità c'è tutta, soprattutto perché il cielo attuale non anticipa nulla di diverso. Secondo le previsioni, per quanto riguarda l'amore, cercate di non fare passi falsi: attendete tempi migliori per prendere decisioni importanti. Siate più disponibili e non date corpo ai sospetti, alle ombre.

In coppia, vista la dissonanza di stelle non proprio performanti, cercate di prevenire malintesi o situazione poco gradevoli, sforzandovi di essere flessibili, oltre che chiari nell’esprimervi. Single, per inseguire il successo sarete costretti ad accantonare i desideri sulle persone che vi interessano: cercate di far convivere entrambe le cose. Nel lavoro, il susseguirsi di giornate stressanti vi ha portato al culmine, potreste sentir la voglia di dire, basta! Nel lavoro, dovrete cambiare atteggiamento se non volete avere problemi con gli altri colleghi: inteso il consiglio?

Toro - Si preannuncia un sabato favorevole e in grande stile, pronto a dare soddisfazioni in questo fine settimana, questo è poco ma sicuro. Diciamo che avrete più soddisfazioni del previsto e tutto sembrerà procedere a vostro favore. Il consiglio è quello di usare un po' più d'ingegno e una certa dose di scaltrezza, ultimamente trascurate. In amore, le attenzioni e la premura della persona amata saranno fondamentali per rendere la vostra relazione armonica ed efficace. Il partner vi toccherà il cuore e lo farà palpitare con passione dandovi la sicurezza di sentirvi appagati nel profondo dell’anima. Single, se potete, cercate di organizzate una cena o una serata con la vostra migliore amica (o amico): lo scopo? Quello di chiedere consigli su come fare per far interessare a voi la persona che vi piace. Mantenete la calma nei rapporti interpersonali. Il consiglio: prevenite possibili momenti di stanchezza dedicando più tempo al riposo. Nel lavoro, si prevedono coincidenze fortunate per le attività libere, soprattutto per quelle professioni in cui servono genialità, idee pronte e creatività. Opportunità, e/o buoni affari in arrivo.

Gemelli 'top del giorno' - Partirà molto bene il frangente riguardante la parte terminale della settimana, con un ottimo inizio di weekend, generoso in molti comparti. In generale sfruttate le influenze astrali di questi giorni, davvero positive: nell'aria, successi vistosi e inaspettati. In amore, a dare ottime opportunità per centrare gli obiettivi quotidiani saranno Venere e Luna, nel contempo in ottimo reciproco sestile. In coppia, riceverete chiari segnali che la relazione che state vivendo sta evolvendo, puntando finalmente verso il polo positivo. Saprete trovare modi alternativi ed eccitanti per farvi voler bene dal partner oppure per vivacizzare ancora di più l’intesa di coppia. Single, il periodo sarà delizioso dal punto di vista affettivo: splendida l'intesa emotiva, ottimo il livello erotico. In generale, sarete abbastanza attrezzati in questo periodo per puntare al successo e al soddisfacimento di certe vostre voglie amorose. Nel lavoro intanto, avrete molte richieste di collaborazione grazie al vostro modo di approcciare le persone: diciamo che piace, perciò sarete ricercatissimi.

Cancro - Giornata in media valutata con il simbolo del 'sottotono'. A dare il colpo di grazia ai buoni propositi, Saturno e Plutone entrambi nel frangente in opposizione al vostro Mercurio. Pertanto il periodo non sarà dei più facili: se doveste trovarvi a corto di argomenti, defilatevi pure tranquillamente... Le previsioni di sabato quindi, vista la situazione poco congeniale al segno, consiglia in amore di non esporsi inutilmente. Soprattutto in coppia dovreste tenere a mente alcune cose importanti: amare è uno scambio di affetto dove il 'dare' e il 'ricevere' vanno di pari passo. Cercate, perciò, di dedicare più tempo al partner, anche se dovesse costarvi un po' del vostro preziosissimo tempo. Single, vi sentirete sovraccarichi di impegni e non avrete il tempo materiale per pensare ad altro. In alcuni frangenti nonostante i vostri sforzi e la vostra dedizione, la giornata di sabato potrebbe risultare poco interessante: tranquilli, passerà. Nel lavoro, da registrare probabili momenti di stanchezza o di confusione, causati da astri contrastanti. Pianificate in anticipo eventuali impegni.

Leone - Giornata abbastanza buona, valutata dall'Astrologia con le quattro stelline. In talune situazioni potrebbero esserci fraintendimenti, magari qualcuno di vostra conoscenza tenterà di mettervi i bastoni tra le ruote: a rischio la riuscita di qualcosa che vi sta a cuore. In amore, quasi certamente potrebbe cadere definitivamente un ostacolo che vi ha impedito di realizzare un progetto sentimentale. In coppia invece, qualcuno avvertirà il bisogno di conferme e/o di maggior sicurezza: in particolare, se attualmente avete una situazione affettiva incerta. Single, giornata tranquilla? Si spera per voi: di certo, non accadrà nulla di particolarmente entusiasmante al vostro cuore. Nella maggior parte dei casi sarà calma piatta: dovrete attendere un po' prima di vedere nuovi ed interessanti incontri. Nel lavoro infine, dovrete analizzare con occhio critico situazioni e/o progetti, giusto per captare eventuali segnali o minacce nascoste. Consiglio: non stancatevi troppo ma lasciate le energie necessarie per stasera... ci siamo capiti, vero?

Vergine - Partirà egregiamente questo vostro sabato, soprattutto nei confronti dei sentimenti e dell'amicizia in generale. In alcune particolari situazioni sarete abbastanza propensi al buon dialogo, ovviamente solo con le persone che interessano. Questa cosa vi consentirà di avere carta bianca su alcune questioni relative ad un progetto in fase di avvio, che ben conoscete. Intanto, l'oroscopo di domani 27 luglio consiglia in amore di agire secondo il proprio buon istinto. Soprattutto per quelli già in armonia con la persona amata, il periodo sarà perfetto per fare le cose in grande stile, ovviamente che piacciono di più ad entrambi. Per molti Vergine si profila una serata con i cosiddetti 'contro-fiocchi', a patto di volerci credere ad ogni costo. Single, questo sabato sarete pieni di energia e potreste fare conquiste interessanti: pronti a flirtare con la persona che portate nel cuore? Certo che si, soprattutto perché il periodo prenderà un buon ritmo già da subito e riuscirete a portare a termine conquiste che normalmente richiedono molto tempo e tanta pazienza. Nel lavoro, per chiudere, è il momento di riscattarvi: cercate di mettere a segno risultati importanti a livello personale. Le difficoltà certo non mancheranno, ma sarete in grado di superare gli ostacoli con abilità.

