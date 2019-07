Nella giornata di martedì 23 luglio, i nativi sotto il segno del Toro saranno particolarmente impegnati sul lavoro mentre i Gemelli, grazie alla loro creatività, otterranno dei buoni guadagni. Tanta energia per il Cancro, invece la Bilancia accuserà un po' di stanchezza.

I nati sotto il segno del Leone cercheranno di ripristinare la propria relazione di coppia.

Previsioni oroscopo martedì 23 luglio segno per segno

Ariete: farete di tutto per evitare i vostri colleghi sul posto di lavoro, ma purtroppo per voi non riuscirete nell'impresa.

Di conseguenza, potreste avere qualche problema e qualche litigio con un collega. Voto - 6,5

Toro: avrete qualcosa d'importante da fare. Tuttavia non riuscirete a ricordarlo perché sarete particolarmente presi dal lavoro che ultimamente vi sta dando degli ottimi risultati. Voto - 7

Gemelli: sarete molto creativi durante la giornata di martedì, e ciò vi consentirà di ottenere un successo dietro l'altro, con degli ottimi guadagni.

Voto - 8

Cancro: vi sentirete carichi di energie e sarete in grado di togliervi delle belle soddisfazioni sul lavoro. Nel pomeriggio potrete dedicarvi interamente a voi stessi. Voto - 7,5

Leone: cercherete di ripristinare la vostra relazione di coppia durante la giornata di martedì, poiché sarete stanchi di tenere il broncio al partner. Potreste riuscirci con un po' di calma e gentilezza. Voto - 6,5

Vergine: organizzerete qualcosa che vi terrà occupati per tutta la giornata.

Tutto ciò vi farà dimenticare completamente di altri impegni che avevate in programma. Voto - 7,5

Bilancia: sarete piuttosto stanchi perché ultimamente avete lavorato troppo. Per recuperare le forze, cercherete di rilassarvi facendo qualcosa che vi piace. Voto - 7

Scorpione: avrete ancora qualche problema nella vostra relazione di coppia e, per cercare di sistemare le cose, organizzerete qualcosa di romantico per farvi perdonare.

Voto - 7

Sagittario: l'ambito lavorativo sarà da tenere in considerazione durante la giornata di martedì, soprattutto per coloro che sono alla ricerca di un'occupazione, i quali finalmente potrebbero avere delle buone notizie. Voto - 7,5

Capricorno: una spiacevole vicenda vi farà riflettere sull'attuale situazione. Questo potrebbe mettervi a disagio oppure spingervi a cambiare. Voto - 6,5

Acquario: qualche litigio sul posto di lavoro vi porterà ad essere piuttosto aggressivi con i vostri colleghi durante la giornata di martedì 23 luglio.

Cercate di calmarvi. Voto - 6

Pesci: sarete particolarmente attivi in ambito lavorativo. Grazie al vostro impegno, infatti, riuscirete ad ottenere tanti successi che aumenteranno la vostra autostima. Voto - 8