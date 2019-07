Il mese di agosto inizia con un bel recupero fisico per i nati sotto il segno dei Gemelli, che ritrovano energia e voglia di fare. Sarà un buon momento per quanto riguarda le questioni lavorative e si potranno concludere affari vantaggiosi. Anche l’amore va meglio durante il nuovo mese e le coppie che hanno affrontato qualche momento di crisi, potranno ritrovare la serenità, mentre i single potranno fare incontri interessanti per il futuro.

Ecco di seguito l’Oroscopo completo del mese di agosto 2019 per tutti i nati sotto il segno dei Gemelli, con predizioni su amore, lavoro e salute.

Previsioni astrologiche Gemelli, agosto 2019

Amore: il mese di agosto si rivelerà molto positivo per i sentimenti, permetterà infatti ai Gemelli di capire se la persone che hanno al proprio fianco è quella giusta o meno. Le stelle favoriranno le relazioni basate sulla fiducia e il rispetto reciproco, al contrario rappresenterà un banco di prova per quelle coppie che fingono di non avere incertezze e vanno avanti lo stesso.

Le prime due settimane del mese permetteranno a coloro i quali durante il mese di luglio hanno affrontato dubbi e discussioni, di chiarire le incomprensioni e ritrovare l’armonia. Anche le relazioni appena nate potranno fare affidamento sulla protezione delle stelle, mentre i single potranno fare incontri interessanti. Le relazioni che nascono in questo periodo dell'anno si riveleranno importanti per il futuro.

Lavoro: le prime tre settimane del mese di agosto si riveleranno vantaggiose per quanto riguarda il lavoro e gli affari, si potranno infatti stipulare accordi importanti o concludere vendite redditizie. La vostra intraprendenza e voglia di fare vi farà notare dalle persone giuste e qualcuno potrebbe ricevere una proposta inaspettata, ma da prendere al volo. Al contrario durante l’ultima settimana del mese lo stress e la stanchezza accumulate si faranno sentire, gli astri e le stelle consigliano dunque di risolvere tutte le problematiche entro la fine del mese, così da poter trascorrere la fine dell’estate in relax e serenità.

Particolarmente sottotono in tal senso si riveleranno le giornate del 30 e 31 agosto.

Salute: come anticipato, il mese di agosto inizierà alla grande per i Gemelli, che già durante le prime giornate avvertiranno un importante recupero fisico. Vi sentirete in piena forma, la voglia di fare non mancherà così come le intuizioni giuste. Sarà un momento ideale per dedicare qualche attenzione di più al vostro fisico e magari iniziare a praticare un po’ di sport.

Al contrario le giornate dal 23 al 31 agosto si riveleranno sottotono in tal senso, potreste avvertire un repentino calo di energie e accusare lievi malesseri fisici.