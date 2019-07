Durante la settimana che va da lunedì 12 a domenica 18 agosto, l'Ariete avrà finalmente la Luna nei suoi gradi, mentre il Leone avrà nella propria costellazione ancora il Sole, Marte e Venere. Giove in Sagittario darà ai nativi la capacità di dare il massimo anche in situazioni lavorative difficili. In rialzo i Gemelli sul piano amoroso, in ribasso il Cancro. Il settore economico sarà favorevole per i nativi del segno della Bilancia, mentre il lavoro sarà ad un punto determinante per i progetti dell'Acquario.

Pubblicità

Pubblicità

L'oroscopo settimanale dall'Ariete alla Vergine

Ariete: sarete dinamici in questa settimana e cercherete di fare tante cose insieme. Sul lavoro tutto procederà senza intoppi, ma non ci saranno dei miglioramenti. Invece a metà settimana potrebbe sorgere qualche gelosia o delle incomprensioni che potrete risolvere solo con il dialogo.

Toro: l'inizio settimana si presenterà alquanto monotono e privo di quel brio che di solito vi caratterizza nella sfera professionale.

Pubblicità

Tutto ciò dipenderà da qualche dissidio in famiglia o da qualche tensione accumulata sempre in ambito affettivo-familiare. Nella seconda metà della settimana, invece, emergeranno nuovi progetti che vi terranno impegnati.

Gemelli: tanta sensualità in questo periodo, dunque non dovrete fare altro che coinvolgere anche il partner nelle vostre "tentazioni". Bene i single: per voi ci sarà qualche incontro o un appuntamento coi fiocchi.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Situazione lavorativa stabile, quella economica soddisfacente.

Cancro: sarete stressati e giù di tono, tenderete a litigare piuttosto che ad andare d'accordo con chi vi circonda. La situazione già precaria potrebbe peggiorare sul posto di lavoro, dove potrebbe sorgere un rimpallo di responsabilità per un minimo errore. Weekend in miglioramento.

Leone: progetti. Ci saranno delle idee che vi entusiasmeranno al punto tale da volerle concretizzare a tutti i costi, cosa che vi riuscirà perfettamente nella vita privata.

Invece in ambito lavorativo avrete bisogno di avviare delle consultazioni per valutare la fattibilità di queste idee.

Vergine: gli hobby e i divertimenti saranno gli unici a donarvi un pizzico di serenità in questa settimana. Lo stress accumulato sul posto di lavoro vi condizionerà nei vostri impegni, mentre eviterete il partner a causa di un qualcosa che per voi non sta andando affatto bene.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: focus sull'ambito economico.

Pubblicità

L'ottima concentrazione di questo periodo darà i primi frutti finanziari a metà settimana che sicuramente vi faranno comodo. Vi sentirete quindi liberi di fare un po' di shopping nel weekend o di uscire con gli amici.

Scorpione: delle vecchie conoscenze vi faranno rivalutare quelle nuove, e potrebbe aprirsi dinanzi a voi una nuova prospettiva di vita. Dovrete riflettere prima di agire, magari consultando il vostro cuore e affidandovi all'istinto.

Pubblicità

Probabili successi lavorativi nel weekend.

Sagittario: ci potrebbero essere degli scossoni che riguarderanno il lavoro ai quali non sarete abituati. Inizialmente avrete difficoltà a mantenere la calma, poi la situazione andrà migliorando. Amore in rialzo, ma sarà bene rimanere per un po' alla larga dalla cerchia parentale.

Capricorno: dopo settimane di lavoro intenso, ora potreste avvertire i primi segnali di una stanchezza di fondo che non è stata trattata adeguatamente. Qualche nuova conoscenza o un amico di vecchia data potrebbe tirarvi su in men che non si dica, soprattutto nel fine settimana.

Acquario: qualche relazione amorosa terminata da poco o un equilibrio precario in famiglia vi costringerà a prendere delle decisioni affrettate che potrebbero influenzare negativamente le vite di chi vi circonda. Ponderate bene le vostre scelte, e fatelo nei momenti in cui vi sentirete meglio.

Pesci: sarete afflitti da qualcuno che vi riprenderà sempre, che sia il vostro capo oppure qualche familiare. Dovrete concentrarvi maggiormente sul lavoro, perché nei primi giorni della settimana dimostrerete una scarsa voglia di collaborazione con i colleghi.