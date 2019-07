Nella settimana che va da lunedì 19 a domenica 25 agosto la situazione astrale non cambierà molto, perché Saturno e Plutone persisteranno nei gradi della costellazione del Capricorno, mentre Nettuno e Giove rispettivamente nelle costellazioni dei Pesci e del Sagittario. Ciò che invece cambierà sarà la posizione della Luna, ora nella costellazione dei Gemelli, mentre la Vergine oltre a Marte avrà nei suoi gradi Venere ed il Sole.

Di seguito, le previsioni astrologiche della settimana, segno per segno.

L'oroscopo settimanale dall'Ariete alla Vergine

Ariete: avrete dei malumori, soprattutto nelle giornate centrali della settimana, che si riverseranno sul partner e daranno luogo a dissapori. La situazione sul posto di lavoro vi porterà qualche successo e così potrete riflettere meglio sulla sfera sentimentale.

Toro: determinati sul lavoro, ma pigri sul fronte delle amicizie. Non ci saranno novità oppure uscite con partner ed amici.

Darete molto spazio alle vostre passioni in solitaria o al rimodernamento della vostra casa e del vostro stesso aspetto esteriore.

Gemelli: impegnati. Ci saranno dei progetti nuovi da portare a termine entro poco tempo ed alcuni che avete lasciato in sospeso, per i quali avrete bisogno di notevole energia per poter realizzare nel migliore dei modi. Una settimana stressante che però darà molte soddisfazioni sul piano sentimentale.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Cancro: ci potrebbe essere del guadagno in più, e per voi che siete alla ricerca di un lavoro questa settimana farà esattamente al caso vostro. Ottimi i rapporti interpersonali, anche se quello con il partner avrà bisogno di “rifiniture” da dare nel fine settimana oppure nelle serate libere da impegni.

Leone: anche voi sarete impegnati in questa settimana, con molti progetti da portare avanti e degli incarichi che sebbene non siano come vi aspettavate saranno molto remunerativi.

Attenzione allo stress, dal momento che i suoi effetti potrebbero portare a scontri in casa.

Vergine: in pausa. Avrete del periodo di meritatissimo riposo da sfruttare come volete, ma sarà opportuno dedicare almeno metà di questo tempo libero senza stressare né l'aspetto fisico né quello mentale della vostra persona. Miglioramenti all'interno della coppia.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: suscettibili.

Vi renderete conto che ci sarà molta esagerazione da parte vostra sul fronte sentimentale, e che i vostri non erano altro che dubbi senza un preciso fondamento. Riappacificarsi non dovrebbe essere complicato, il difficile sarà per voi fare il primo passo ed ammettere gli sbagli.

Scorpione: ci saranno proposte di lavoro allettanti e ottimi progetti da mettere a segno soprattutto dalla seconda metà della settimana.

Gli impegni non mancheranno affatto, ma cercate di conciliare il lavoro con gli affetti, in modo da non lasciarli troppo in disparte. Ricordate che vi hanno aiutato molto.

Sagittario: niente lavoro. Ogni sforzo sarà incentrato nel decidere dove andare in vacanza, e la vostra generosità sarà tale da coinvolgere molte persone a seguirvi nelle vostre più sfrenate avventure. Anche se siete in forma, non eccedete in alcuni “vizietti”.

Capricorno: ritornerete sul fronte del lavoro più forti e vivaci di prima, arrivando a coprire del lavoro che altrimenti sarebbe rimasto incompiuto. Vi darete da fare anche per dare una mano ai colleghi oppure a qualcuno in famiglia: vi sentirete in vena di fare molto e non solo per voi stessi.

Acquario: potreste essere sovrappensiero spesso in questa settimana, l'importante è che la situazione non comprometta il lavoro che nel mezzo della settimana si farà più intenso ed impegnativo. L'amore brillerà di complicità e passione nel weekend.

Pesci: isolati. Poco fiduciosi di questa settimana e soprattutto da chi vi circonda, preferirete dedicarvi al lavoro e pochissimo alle amicizie. Potreste entrare in conflitto con il partner in alcune serate, e potreste avere dei ripensamenti decisivi sulla vostra relazione.