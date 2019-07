Durante la settimana che va dal 12 al 18 agosto 2019 troviamo la Luna viaggiare dal Capricorno, dove sostano anche Plutone e Saturno, all'Ariete mentre Mercurio, Venere ed il Sole stazioneranno in Leone. Urano permarrà nell'orbita del Toro come Nettuno nel segno dei Pesci e Giove nei gradi del Sagittario. Il Nodo Lunare si troverà nella quarta casa del Cancro.

Lavoro a rilento per Toro

Ariete: poliedrici.

Mercurio ed il Sole nel loro elemento andranno a scontrarsi con l'accoppiata Urano-Saturno in opposizione generando probabilmente nei nativi voglia di darsi da fare su più fronti ma ricavandone poche soddisfazioni economiche.

Toro: rallentamenti. I progetti lavorativi in essere durante questa settimana subiranno, con tutta probabilità, un netto rallentamento. Nulla di cui preoccuparsi perché sino a mercoledì sera i nati Toro potranno darci dentro ugualmente senza asperità.

Gemelli: passionali. Da un lato le faccende lavorative desteranno qualche preoccupazione viste le copiose dissonanze in onda questi sette giorni, ma dall'altro il fronte affettivo donerà probabilmente qualche gratifica, anche sotto le lenzuola.

Cancro: umore 'flop'. I nati del segno potrebbero avere un diavolo per capello, con la sola eccezione di venerdì, ed il loro umore scenderà sotto i tacchi. Sarà bene che si dedichino, ove possibile, al relax più assoluto.

Leone scalpitante

Leone: scalpitanti. In piena stagione del compleanno i nati Leone potrebbero vedere 'sbloccare' alcuni progetti lavorativi e di coppia. Saranno ancora in fase embrionale ma i nativi potrebbero già scalpitare dall'entusiasmo.

Vergine: stressati. Tante, forse troppe, le incombenze da ultimare da mercoledì sera a domenica che renderanno, c'è da scommetterci, oltremodo stressati i nati del segno.

Favoriti bricolage e 'fai da te' il 12 ed il 13 agosto.

Bilancia: aumenti di stipendio. Durante l'ultimo periodo i nati Bilancia non si sono risparmiati in ambito lavorativo e la loro professionalità è stata notata dai superiori. Tra mercoledì e venerdì un aumento, seppur minimo, sarà probabile.

Scorpione: nostalgici. Un vecchio amico o un ex potrebbe far improvvisamente capolino nelle menti native rendendole probabilmente nostalgiche e dall'umore uggioso. Weekend di nervosismi in coppia.

Cambi di rotta per Acquario

Sagittario: perplessi. I nati del segno che svolgono un lavoro alle dipendenze altrui potrebbero ritrovarsi d'un tratto catapultati in un nuovo ambiente o a dover lavorare con nuovi colleghi. Alla perplessità iniziale seguirà una lenta fase d'adattamento.

Capricorno: fiacchi. Il bottino energetico fornito dagli Astri durante questa settimana, specialmente da Mercurio opposto ad Urano, renderà i nativi piuttosto svogliati e scarichi a livello energetico.

Conoscenze affettive probabili il 12.

Acquario: cambi di rotta. I nati Acquario sembrano non sopportare più le asperità fornite dai Pianeti di Terra e Fuoco e potrebbero prendere decisioni radicali per ritrovare l'equilibrio perso. Cambi di lavoro repentini più che probabili.

Pesci: tornaconto. Sino a giovedì sera la settimana volerà senza troppe novità per i nati del segno ma dalle prime ore del 16 la situazione muterà. Qualcuno potrebbe accusare i nati Pesci di avere sempre un secondo fine nei loro gesti e, stavolta, la loro diplomazia non li salverà da una doverosa ramanzina.