L'Oroscopo settimanale da lunedì 15 luglio a domenica 21 luglio vedrà lo Scorpione alla ricerca di certezze, mentre i Gemelli tenteranno di ritrovare l'armonia con il partner. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: chi non ha una relazione da parecchio tempo, potrebbe veder finalmente esplodere la passione. Sul lavoro siete in fase di grande creatività e avete molti progetti da voler realizzare.

Cercate di essere prudenti e mai troppo sicuri di voi stessi.

Toro: Venere favorirà gli incontri e chi deciderà di farsi avanti in amore. Alcuni di voi non vogliono relazioni troppo impegnative in questo particolare periodo. Grazie a Saturno potreste ricevere una buona notizia e per chi lavora in proprio ci saranno delle grandi soddisfazioni.

Gemelli: questa settimana dal 15 a domenica 21 luglio vedrà i nati sotto il vostro segno zodiacale pieni di grandi energia.

Avete deciso di essere più accondiscendenti con il partner e questo vi permetterà di ritrovare una certa armonia di coppia. Alcune questioni legali potrebbero risolversi.

Cancro: chi ha la sicurezza di avere accanto la persona giusta, inizierà a fare progetti importanti. Se siete sicuri dei vostri sentimenti non perdete tempo in discussioni poco proficue. Sul lavoro avrete grande energia e positività: non è escluso qualche piccolo cambiamento.

Leone: in questo periodo state cercando di uscire da alcuni problemi economici dedicandovi completamente al lavoro.

A livello professionale potrebbe esserci presto una buona notizia dovuta al vostro estremo impegno. Un periodo di rivoluzione invece a livello sentimentale, in cui arriverà il tempo di prendere una decisione.

Vergine: la settimana da lunedì 15 a domenica 21 si rivelerà molto favorevole per le nuove conoscenze. In questo periodo siete molto stanchi ed avreste bisogno di un periodo di riposo, ma i troppi impegni lavorativi non vi permettono di staccare la spina.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: in questo periodo siete molto solitari e siete molto restii ad accettare i consigli altrui. Alcuni rapporti vi hanno dato del filo da torcere e non sarà facile per voi recuperare la fiducia persa. Chi vuole iniziare nuovi progetti dovrà aspettare ancora un po'.

Scorpione: alcuni di voi potrebbero essere reduci da un'esperienza negativa, ma nonostante ciò non dovrete chiudervi in voi stessi. Sul lavoro arriverà finalmente un cambiamento che avete aspettato da tanto tempo, ma adesso siete più timorosi nell'affrontare una nuova realtà.

Sagittario: qualche problema con il partner potrebbe rendervi parecchio nervosi in questa settima da lunedì 15 a domenica 21 luglio. A livello professionale non siete molto soddisfatti, soprattutto economicamente. Cercate di dedicare più tempo al relax.

Capricorno: chi ha vissuto una crisi sentimentale, potrebbe finalmente far pace con il partner. Molti aspetti della vostra vita si stanno modificando in questa parte dell'anno. Se avete problemi economici, cercate di affrontare il tutto come con molta cautela.

Acquario: chi ha iniziato da poco una relazione potrà ricevere ulteriori conferme. Sabato e domenica saranno delle giornate top per fare nuove conoscenze. Chi dovrà fare qualcosa di importante non dovrà perdere tempo, ma sarà importante muoversi subito.

Pesci: in questa settimana dal 15 al 21 luglio qualcuno potrebbe avere alcuni dubbi in amore. C'è chi dovrà prendere una scelta tra due persone, altri si ritroveranno a dover terminare una storia. Attenzione a qualche complicazione fisica che potrebbe arrivare nel weekend.