Nella settimana che va dal 22 al 28 luglio, i nativi dei Gemelli riusciranno a trovare nuovi modi per aumentare i loro guadagni, mentre il Capricorno avrà qualche problema in amore, ma successi al lavoro. Per il Leone sarà una settimana ricca di passione, mentre i nativi Vergine dovranno prendere delle importanti decisioni.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana, dal 22 al 28 luglio 2019.

Previsioni oroscopo dal 22 al 28 luglio 2019

Ariete: ci saranno delle complicanze durante la settimana per i nativi del segno che li porteranno ad essere più cocciuti del solito.

Fate attenzione perchè potreste creare una situazione di nervosismo attorno a voi. Voto - 6

Toro: a parte qualche piccola sbavatura, durante la settimana il vostro rendimento sul posto di lavoro sarà molto buono, e vi consentirà di percepire degli ottimi guadagni. Voto - 7,5

Gemelli: non ci saranno eventi degni di nota durante la settimana per quanto riguarda la vostra situazione sentimentale. Al lavoro invece, troverete delle nuove idee che vi permetteranno di aumentare notevolmente i vostri guadagni.

Voto - 7,5

Cancro: settimana ricca di successi sul posto di lavoro. Riceverete inoltre complimenti da parte dei vostri colleghi, che da ora in poi saranno più fiduciosi nei vostri confronti. Voto - 8

Leone: sarete più intraprendenti per cercare di stupire il vostro partner. Avrete una gran voglia di passare delle magnifiche serate in compagnia dell'amato bene, per ringraziarlo di essere sempre accanto a voi.

Voto - 7,5

Vergine: cambiamenti sul posto di lavoro per i nativi del segno. Queste novità vi metteranno davanti ad un dilemma che solamente voi sarete in grado di risolvere. Voto - 7

Bilancia: sarete messi costantemente sotto stress da parte del vostro capo durante la settimana per via del vostro scarso rendimento nell'ultimo periodo. Cercate di impegnarvi di più. Voto - 6,5

Scorpione: la settimana non sarà particolarmente positiva per quanto riguarda il lavoro.

In amore invece, la voglia di stare con il partner vi darà un motivo per affrontare ogni nuova giornata. Single favoriti a trovare l'amore. Voto - 7

Sagittario: ci saranno dei cambiamenti in positivo sia in ambito lavorativo che finanziario. Grazie alla vostra determinazione, riuscirete non solo a guadagnare di più, ma anche a lavorare più tranquilli visto che il vostro capo non vi perseguita più.

Voto - 8

Capricorno: dovrete tenere conto sia dell'aspetto lavorativo che amoroso durante la settimana in quanto su entrambi i fronti potrebbe spuntare un problema da un momento all'altro. Fate attenzione. Voto - 6,5

Acquario: la vostra settimana sarà all'insegna delle sorprese da parte del partner, soprattutto di stampo erotico. Una breve vacanza inoltre, sarà un toccasana per riprendervi dalle ultime fatiche.

Voto - 8

Pesci: sarete più tranquilli e meno tristi rispetto alle giornate precedenti. La nostalgia e lo stress spariranno del tutto e sarete in grado di affrontare la settimana a mente serena. Voto - 7,5