L'Oroscopo settimanale dal 22 al 28 luglio si prospetta ottimale per il Capricorno dal punto di vista lavorativo, mentre mentre la Vergine dovrà fare i conti con alcune tensioni. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: questo periodo sarà per voi all'insegna dell'ottimismo grazie all'influsso positivo delle stelle. Tra mercoledì e giovedì potreste avere qualche disguido in ambito lavorativo, ma nulla di irrisolvibile.

Ottimo weekend per chi ha una relazione d'amore.

Toro: a livello professionale questi giorni vi vedranno molto impegnati. Qualcuno potrebbe risentire di qualche problema in famiglia. Mercoledì sarà una giornata particolarmente fortunata, in cui potrebbe arrivare una bella ed interessante novità

Gemelli: questa settimana da lunedì 22 a domenica 28 luglio inizierà all'insegna del nervosismo per i nati sotto il vostro segno zodiacale.

A metà settimana la situazione migliorerà e cercherete di sfogare tutta la vostra rabbia impegnandovi sul lavoro.

Cancro: Luna sul vostro segno zodiacale vi renderà parecchio irascibili in questo periodo. Non accettate le critiche anche se queste sono costruttive. Cercate di mantenere il controllo ed evitate di prendervela con chi non c'entra niente.

Leone: Luna vi renderà pieni di energia ed ottimismo in queste giornate.

Avete tanti nuovi progetti da portare avanti e il favore degli astri vi permetterà di fare dei grandi passi. Qualche polemica nelle relazioni non mancherà.

Vergine: alcuni disguidi in famiglia potrebbero rendere questa settimana dal 22 al 28 luglio abbastanza pesante da sopportare. Grazie agli influssi di Venere potrete però riuscire ad essere maggiormente concentrati sul lavoro ed ottenere dei buoni risultati.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: l'energia dominerà le vostre giornate. Grazie al vostro buon umore avrete modo di socializzare e fare nuove conoscenze. Chi è single dovrà approfittarne per mettersi in gioco, mentre i già impegnati potranno cercare di ravvivare le loro relazioni.

Scorpione: per i nati sotto il vostro segno zodiacale è in arrivo un periodo di assoluta tranquillità. Da venerdì in poi dovrete però stare attenti perchè ci sarà il rischio di qualche discussione in coppia.

Non trascurate la vostra salute fisica.

Sagittario: questa settimana da lunedì 22 a domenica 28 luglio vi vedrà particolarmente riflessivi e attenti a quello che succede intorno a voi. Ben presto potreste dover prendere delle decisioni che potrebbero cambiare radicalmente la vostra vita.

Capricorno: in ambito professionale siete molto impegnati, specialmente chi lavora in proprio avrà molto da fare in questo periodo.

Le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare e vi ripagheranno di tutto il vostro impegno.

Acquario: fortunatamente sarete circondati da persone che vi renderanno molto allegri e vi faranno dimenticare i brutti pensieri. Qualcuno ha chiuso da poco una relazione sentimentale ed è ancora in fase di ripresa, altri stanno valutando alcuni cambiamenti importanti.

Pesci: la settimana dal 22 al 28 luglio non inizierà al top per voi. Vi sembrerà di iniziare le prime giornate della settimana in maniera già molto stanca. Chi nel weekend non ha avuto modo di riposare, potrebbe risentire di parecchia stanchezza.