L'Oroscopo della settimana da lunedì 29 luglio a domenica 4 agosto si preannuncia problematico per la Vergine in ambito sentimentale mentre la Bilancia sarà invece alle prese con nuove conoscenze. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: alcuni di voi saranno alle prese con la risoluzione di alcuni problemi che si sono palesati di recente. Sul lavoro sarete maggiormente indaffarati in vista delle ferie che arriveranno a breve.

La vostra forma fisica sarà al top anche se potrete risentire di un po' di stanchezza.

Toro: al momento avete delle sensazioni poco positive, soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale. Chi vive una relazione a distanza potrebbe accusare parecchio la mancanza del partner. In ambito economico dovrete cercare di essere molto prudenti e non fare passi troppo azzardati.

Gemelli: nel corso della settimana da lunedì 29 a domenica 4 agosto in molti saranno determinati a dare una svolta alla loro vita sentimentale.

Non siete più disposti a scendere a compromessi per il partner e volete chiarire la cosa. In questo particolare periodo non siete molto energici.

Cancro: chi sta vivendo dei rapporti sentimentali altalenanti potrebbe presto trovarsi di fronte ad una decisione definitiva. Sul lavoro è il momento di farvi avanti e proporre le vostre idee. Attenzione ad alcuni malesseri causati dal forte stress.

Leone: chi ha avuto una delusione, legata anche ad un evento del passato, potrebbe non averla superata del tutto , per questo, vivere momenti di alti e bassi.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Dovrete cercare di avere un atteggiamento meno severo e di essere più propensi alle nuove conoscenze. Isolarvi dagli altri non porterà nulla di buono al vostro futuro.

Vergine: molti nati sotto il vostro segno zodiacale in questa settimana dal 29 luglio al 4 agosto stanno revisionando le loro relazioni d'amore. Se c'è un legame solido non cedete alla tentazione di mandare tutto all'aria, ma provate a risolvere la questione.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: in questo periodo avete deciso di frequentare nuove persone e di ricercare nuove emozioni che possano risollevare il vostro umore. La vostra spensieratezza vi renderà più efficienti anche sul lavoro dove riuscirete a programmare al meglio anche i minimi dettagli.

Scorpione: se avete vissuto un periodo di alti e bassi potrete adesso cercare di riportare la situazione alla normalità.

Questo è il momento adatto per fare nuovi progetti con il partner: se avrete al fianco la persona giusta ogni cosa sarà più semplice. Nel weekend potreste sentirvi tesi.

Sagittario: questa settimana dal 29 luglio al 4 agosto potrà permettervi di iniziare nuove ed importante storia d'amore. Un'amicizia potrebbe trasformarsi in qualcosa di più. Qualcuno di voi potrebbe risentire di qualche piccolo fastidio fisico.

Capricorno: per voi questo non sarà un periodo molto positivo: alcuni battibecchi con delle persone a voi care sono in corso. Se c'è qualcosa che non va nella vostra relazione dovrete aspettare ancora qualche giorno prima di chiarire. Cercate di mostravi più disponibili nelle relazioni.

Acquario: se dovete fare dei passi avanti in ambito amoroso è bene che aspettiate i prossimi mesi. Al momento la vostra situazione economica sembra non essere del tutto rosea e non è tempo di fare nuovi investimenti. Chi invece sta vivendo una relazione complessa sta cercando di capire se è il caso di continuarla o meno.

Pesci: il vostro futuro vi apparirà del tutto roseo in questa settimana da lunedì 29 luglio a domenica 4 agosto. Grazie alla presenza di Giove e Venere sarete maggiormente affascinanti e convincenti nell'esporre i vostri progetti. A livello professionale è il momento di farsi avanti.