Durante la settimana dal 5 al 11 agosto 2019 troviamo la Luna spostarsi dai gradi della Bilancia a quelli del Capricorno, dove transitano anche Saturno e Plutone. Il Sole, Marte e Venere stazioneranno in Leone, mentre il Nodo Lunare e Mercurio si troveranno in orbita del Cancro. Giove permarrà in Sagittario, così come Nettuno nel segno dei Pesci ed Urano nel Toro.

Umore basso per il Cancro

Ariete: spendaccioni. Marte ed il Sole nel loro elemento si scontreranno con Saturno facendo aumentare la voglia di spendere dei nati del segno.

Alcuni compreranno probabilmente oggetti d'arredamento parecchio costosi.

Toro: fiacchi. La dissonanza marziale donerà ai nativi un bottino energetico scarno che li renderà, di conseguenza, svogliati durante lo svolgimento delle incombenze pratiche odierne. Amore in stand-by.

Gemelli: briosi. Saranno l'anima della festa, con ogni probabilità, ovunque andranno questa settimana, con la sola eccezione del weekend, quando invece l'umore potrebbe scendere sotto la norma.

Cancro: umore 'flop'. L'accoppiata di Fuoco formata dal Sole e da Giove potrebbe minare l'umore dei nativi facendolo crollare a picco già da martedì e sino a sabato sera. Domenica di brevi viaggi di piacere.

Leone entusiasta

Leone: entusiasmo. I progetti lavorativi potrebbero avanzare celermente da una parte, mentre le faccende di cuore andranno, con tutta probabilità, a gonfie vele. Insomma i nati Leone non avranno nulla di che lamentarsi in questi sette giorni.

Vergine: stressati. L'ambiente di lavoro potrebbe risultare ostico e ricco di ostacoli, sia per merito dei colleghi che dei clienti con cui i nati Vergine avranno a che fare. Da giovedì sera qualche soddisfazione amorosa rischiarerà il loro umore.

Bilancia: relax. Con la Luna bilancina d'inizio settimana i nativi si sentiranno in splendida forma, specialmente durante lo svolgimento delle incombenze lavorative. Da giovedì ci saranno momenti di fiacchezza: sarà bene affiancarli a del relax ristoratore.

Scorpione: taciturni. Le copiose dissonanze planetarie potrebbero confondere i pensieri dei nati del segno circa le prossime mosse da effettuare. Alcuni preferiranno, da martedì in poi, la via del 'silenzio'.

Viaggi per il Sagittario

Sagittario: viaggiatori. I nativi che potranno permetterselo non perderanno tempo nell'organizzare un viaggio con gli affetti più cari. Dal momento della prenotazione non penseranno ad altro che al giorno della partenza.

Capricorno: ostinati. Niente e nessuno potrà far cambiare idea ai nati del segno questa settimana in quanto l'Asse Terra-Fuoco li renderà oltremodo ostinati, specialmente nei progetti in essere.

Acquario: distratti. Una nuova collega potrebbe ammaliare i nati Acquario che sulle prime non sapranno come comportarsi ma, successivamente, probabilmente da mercoledì, avranno più chiaro che minare il rapporto di coppia sarebbe una mossa azzardata.

Pesci: senza infamia nè lode.

Settimana senza novità o scossoni di sorta quella che, probabilmente, vivranno i nati del segno. Sarà bene che alcuni si dedichino ad un hobby in modo da far defluire i pensieri malmostosi che hanno in testa.