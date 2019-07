L'Oroscopo settimanale da lunedì 8 a domenica 14 luglio vede lo Scorpione alla ricerca di certezze, mentre il Sagittario dovrà affrontare alcune discussioni in famiglia. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i 12 segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: chi è solo da tanto tempo potrà finalmente ritrovare la serenità accanto ad una persona. Chi ha invece una relazione potrà fare dei nuovi progetti a lungo termine. Sul lavoro potrebbe arrivare presto una buona notizia.

Pubblicità

Pubblicità

Toro: Venere favorirà gli incontri e le nuove relazioni. In questo periodo avete bisogno di serenità e di rapporti amorosi non troppo complicati. A livello lavorativo saranno dei giorni molto complessi e pesanti da gestire. Cercate di prendervi un periodo di pausa al più presto.

Gemelli: in questa settimana dall'8 al 14 luglio ritroverete una grande armonia in amore. Chi ha chiuso da poco una relazione ritroverà l'energia e la serenità perduta.

Pubblicità

In ambito professionale qualcuno potrebbe decidere di cambiare lavoro.

Cancro: un periodo di grandi emozioni è in arrivo per voi. Sul lavoro avrete grande energia per portare avanti molti dei vostri progetti a cui state lavorando da diverso tempo. Nel weekend qualche battibecco con il partner potrebbe mettervi di cattivo umore.

Leone: in ambito economico questo periodo non è dei migliori. State cercando di sistemare le cose, ma non è facile. La vostra tensione potrebbe riversarsi anche in amore e creare qualche complicazione.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Cercate di risolvere i vostri problemi senza prendervela con gli altri.

Vergine: una nuova amicizia potrebbe trasformasi in amore in questa settimana dall'8 al 14 luglio. In famiglia non vi sentite molto capiti e compresi. Avete deciso di dedicarvi totalmente al lavoro e alle nuove conoscenze, che potrebbero rivelarsi molto importanti se saprete essere socievoli.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: chi è rimasto deluso da alcune persone difficilmente sarà disposto a perdonare.

Per alcune coppie sarà difficile andare avanti in questo particolare periodo così travagliato. Qualcuno sta progettando una vacanza in modo tale da staccare la spina dalla quotidianità per qualche giorno.

Scorpione: alcuni nati sotto il segno zodiacale sono reduci da un periodo molto negativo in amore. In molti hanno perso la fiducia nelle relazioni e sono alla ricerca di assolute certezze. Cercate però di non mettere costantemente in dubbi le parole di chi vi sta intorno.

Pubblicità

Sagittario: chi vive relazioni a distanza potrebbe parecchio risentire della solitudine in questa settimana da lunedì 8 a domenica 14 luglio. Alcuni non saranno particolarmente d'accordo con alcune decisioni prese in famiglia e per questo potrebbe venirsi a creare un po' di tensione. Cercate di affrontare ogni discussione con estrema calma.

Capricorno: la vostra vita sta subendo dei particolari cambiamenti, sia a livello sentimentale che lavorativo.

Pubblicità

Alcuni hanno preso la decisione di sposarsi e mettere su famiglia, altri di cambiare completamente lavoro e dedicarsi alle proprie passioni.

Acquario: in ambito sentimentale ci saranno dei bei momenti da trascorrere in compagnia del proprio partner. Cercate di prendere iniziative nella vostra relazione e non aspettate che siano sempre gli altri e fare un passo nei vostri confronti.

Pesci: in questa settimana dall'8 al 14 luglio sorgeranno molti dubbi sulla vostra relazione. Qualcuno non è sicuro della fedeltà del proprio partner, altri arriveranno a dubitare dei propri sentimenti. Qualsiasi sia il problema, cercate di chiarire al più presto ogni dubbio.