Una nuova settimana si staglia all'orizzonte ed è già possibile dare una sbirciata all'Oroscopo settimanale dall'8 al 14 luglio 2019.

Di seguito le previsioni astrologiche per i tre segni di Fuoco in relazione ai prossimi sette giorni in calendario. A chi non avesse ben chiaro quali sono i simboli dello zodiaco appartenenti all'elemento Fuoco diciamo che trattasi di Ariete, Leone e Sagittario. Vediamo di appurare come andrà l'amore, il lavoro e la salute nel periodo compreso da lunedì 8 e domenica 14 luglio per questi tre segni.

Pubblicità

Pubblicità

Astrologia settimanale, lavoro: Leone gongola

Ariete - I primi giorni tra i sette in arrivo avranno ancora legami con i recenti problemi emersi nella vostra attività lavorativa. Di certo in molti viaggerete a rilento, dunque al di sotto delle personali capacità: prendete atto della questione e sappiate apportare contromisure. Chi si dovesse trovare di fronte una scelta importate bisognerà che agisca con criterio, magari facendosi consigliare da persone esperte.

Pubblicità

Leone - Settimana ideale per il lavoro. In tanti di voi del Leone vi sentirete tranquilli, calmi e in certe occasioni anche un pochino spensierati. A fronte di tale stato potrebbero nascere situazioni ideali da sfruttare, in particolare mercoledì e giovedì. Tenete conto di un piccolo problema da risolvere venerdì, il che a conti fatti vi porterà un sacco di soddisfazioni. A livello professionale la settimana viaggerà a gonfie vele: iniziate pure a sorridere già da subito!

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Sagittario - Una settimana abbastanza positiva per quanto riguarda il lavoro. Martedì e giovedì potreste soffrire un po' di più nel portare a fine le vostre mansioni, ma non preoccupatevi, alla fine qualcuno di voi più intraprendente potrebbe portare alla luce un problema importante. I tal caso ben venga, anche perché in altre occasioni sarebbe stato di gran lunga più difficile da sistemare.

L'Oroscopo settimanale, Amore: Ariete soddisfatto

Ariete - Anche se la scorsa settimana Sole e Luna vi hanno disturbato un pochino l'umore, i prossimi sette giorni vedranno rifiorire l'amore a tutti i livelli.

L’intesa sentimentale con il partner migliorerà a vista d'occhio anche grazie alle nuove posizioni positive di Venere e Marte. Proprio quello che ci voleva per concludere in bellezza il prossimo weekend. Abbiate fiducia e confidate in queste rinnovatrici configurazioni astrali, certi di veder rinascere appieno i vostri sentimenti. Puntate sulla ritrovata accesa sensualità per rinverdire il rapporto oppure, se single, per trovare un partner con il quale trascorrere notti infuocate.

Pubblicità

Leone - Quando il comparto sentimentale non va molto bene, voi diffidenti del Leone pensate subito che possa accadere qualcosa di spiacevole. Questo vostro atteggiamento potrebbe essere amplificato dalla poca positività astrale in arrivo questa settimana. A chi dare ka colpa? Di certo non ai dispetti della Luna, ma alle stelle in generale: inutile restare dispiaciuti, non ci sono motivi per starvene immusoniti. Lasciatevi andare a momenti romantici, teneri e seducenti: voi Leone siete sempre nelle condizioni per sedurre o farvi sedurre.

Pubblicità

Sagittario - Sentimenti ballerini con possibili frustrazioni morali e sessuali o difficoltà in arrivo probabilmente nella prima parte della settimana. Per evitare equivoci sarebbe meglio tenere a freno l'impulsività ed esternare i vostri istinti primari in altri momenti. Allontanate eventuali sensazioni negative e concentratevi di più sul vostro benessere psicofisico. I prossimi sette giorni infatti, sono perfetti se opterete per pensare alla famiglia, per l'amore invece dovete attendere metà luglio.

Previsioni della settimana, salute: Sagittario sorride

Ariete - Il periodo in arrivo potrebbe tornare a rispondere in positivo al vostro stato salutare. Non comunque con immediatezza: attenti a non strapazzare troppo la schiena, specie se si tratta di sollevare pesi di una certa consistenza. Non comportatevi in modo incerto, il fisico non ammette errori di valutazione. A tavola è sbagliato approfittare di tutto quello che capita a tiro, siate parchi e intelligenti, la linea dipende dal modo di mangiare. Certe ghiottonerie vanno gustare lentamente e soprattutto molto di rado!

Leone - I prossimi sette giorni saranno in linea con quelli trascorsi in precedenza. Lo stato fisico, quindi, non sembra troppo affaticato, anche se certe mattinate vi svegliate già stanchi o svogliati. Sappiamo cosa vi serve per risvegliare corpo e mente: un aromatico caffè o l'irrinunciabile cornetto e cappuccino. Chi ha in programma giorni di mare, dunque sole, caldo e tuffi in acqua ad ogni ora, dovrebbe stare attento alle scottature: si sa, odiate 'impiastricciarvi' con creme e cremine solari ma questa volta non potrete farne a meno.

Sagittario - A più di qualcuno di voi Sagittario il periodo di sofferenza fisica, magari anche qualche acciacco di vecchia data, tenderà ad attenuarsi. I giorni più efficaci nei quali potrete di sicuro puntare molto sia sul fisico che sullo stato mentale, sarà sabato e anche domenica. Lunedì fino a martedì saranno invece giornate da dedicare alla prevenzione: cure di bellezza come massaggi, manicure e pedicure saranno i benvenuti. Alla sera bevande naturali, ovviamente fresche - ma non ghiacciate - potrebbero favorire il buon sonno.